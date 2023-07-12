Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Nicolas Dominguez! Düğmeye basıldı

Transfer sezonun en hareketli kulübü olan Fenerbahçe'den son derece sürpriz ve kritik bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler Bologna ile sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kalan Arjantinli merkez orta saha Nicolas Dominguez için harekete geçti. Bu hamlenin Sebastian Szymanski transferinden bağımsız olduğu Polonyalı 10 numaranın transferi için gün sayıldığı ifade edildi.
İSMAİL KARTAL İSTİYOR...
Merkez orta saha ve ön liberoda görev yapabilen Nicolas Dominguez'i özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın çok istediği bu transferle takımının orta sahada çok büyük güç kazanacağına inanıyor. Dominguez için Bolognalı yetkililerden randevu alındığı oyuncunun menajeri ile de temas halinde olduğu bildirildi. 25 yaşında ve 1.79 boyunda olan Nicolas Dominguez 11 kez Arjantin Milli Takım formasını da sırtına geçirdi. 1 de gol attı. Geçtiğimiz sezon da Bologna formasıyla 34 resmi maçta forma giydi. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında olan Dominguez için Bologna yönetimi ile sıkı bir pazarlık içine girilmesi bekleniyor.