Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Nicolas Dominguez! Düğmeye basıldı





İSMAİL KARTAL İSTİYOR...

Merkez orta saha ve ön liberoda görev yapabilen Nicolas Dominguez'i özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın çok istediği bu transferle takımının orta sahada çok büyük güç kazanacağına inanıyor. Dominguez için Bolognalı yetkililerden randevu alındığı oyuncunun menajeri ile de temas halinde olduğu bildirildi. 25 yaşında ve 1.79 boyunda olan Nicolas Dominguez 11 kez Arjantin Milli Takım formasını da sırtına geçirdi. 1 de gol attı. Geçtiğimiz sezon da Bologna formasıyla 34 resmi maçta forma giydi. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında olan Dominguez için Bologna yönetimi ile sıkı bir pazarlık içine girilmesi bekleniyor.

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