Beşiktaş mutlu sona ulaşmak üzere! Jean Onana için sona gelindi

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer konusunuda sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Siyah-Beyazlı ekibin ön libero transferiyle ilgli daha önce de gündemine gelen Lens'in 23 yaşındaki Kamerunlu orta sahası Jean Onana ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Lens'le pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın bu transferi bitirmek için oldukça ısrarlı olduğu ifade edildi. Lens'in oyuncuyla ilgili kiralama seçeneğini düşünmediği bonservisiyle satmak istediği belirtilirken transferle ilgili önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor. Fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Onana Lens'in yeni sezon kamp kadrosuna da alınmamıştı.
Geçen sezon transfer olduğu Lens'te geride bıraktığımız sezon 21 maça çıkan genç orta saha bu karşılaşmalarda skor üretememişti. 6 milyon euro değer biçilen Onana'nın Lens'le ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.