Beşiktaş mutlu sona ulaşmak üzere! Jean Onana için sona gelindi





Lens'le pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın bu transferi bitirmek için oldukça ısrarlı olduğu ifade edildi. Lens'in oyuncuyla ilgili kiralama seçeneğini düşünmediği bonservisiyle satmak istediği belirtilirken transferle ilgili önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor. Fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Onana Lens'in yeni sezon kamp kadrosuna da alınmamıştı.