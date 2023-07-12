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    Beşiktaş mutlu sona ulaşmak üzere! Jean Onana için sona gelindi

    Kamerunlu ön libero Jean Onana ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş oyuncunun kulübü Lens’le görüşmelerini sürdürüyor. Yeni sezon kampına da alınmayan Onana’nın transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

    Jean Onana operasyonu!

    Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer konusunuda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

    Siyah-Beyazlı ekibin ön libero transferiyle ilgli daha önce de gündemine gelen Lens'in 23 yaşındaki Kamerunlu orta sahası Jean Onana ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.



    Lens'le pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın bu transferi bitirmek için oldukça ısrarlı olduğu ifade edildi. Lens'in oyuncuyla ilgili kiralama seçeneğini düşünmediği bonservisiyle satmak istediği belirtilirken transferle ilgili önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor. Fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Onana Lens'in yeni sezon kamp kadrosuna da alınmamıştı.



    Geçen sezon transfer olduğu Lens'te geride bıraktığımız sezon 21 maça çıkan genç orta saha bu karşılaşmalarda skor üretememişti. 6 milyon euro değer biçilen Onana'nın Lens'le ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

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    Haberler Spor Beşiktaş mutlu sona ulaşmak üzere! Jean Onana için sona gelindi
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