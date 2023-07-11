Tango operasyonu! Icardi’yi bitiren Cmbom’un müthiş planını TAKVİM açıklıyor

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda hamleler yapan Galatasaray, Mauro Icardi'den sonra Leandro Paredes'i de bitirmeyi hedefliyor. Daha önce Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ile Belçikalı Dries Mertens'i aynı uçakla getiren Cimbom, taraftarlarına dejavu yaşatıp iki yıldızı birlikte getirmeyi planlıyor.
ANLAŞMA ARTIK ÇOK YAKIN
PSG ile yola devam etmeyen ve Mauro Icardi'nin de yakın arkadaşı olan Leandro Paredes ile mali şartlarda anlaşmanın çok yakın olduğu ortaya çıktı. Pazarlıklara yıllık 4.5 milyon Euro isteyerek başlayan Paredes'e Sarı-Kırmızılı yetkililer, önce 2.5 milyon Euro önerdi. 4 milyon Euro'ya inen Arjantinli oyuncunun bu talebinin ardından fiyat artıran Aslan, son görüşmede 3 milyon Euro önerdi. Oyuncuyla anlaşmaya çok yaklaşan Galatasaray, Paredes'in kulübü PSG'ye de 5 milyon Euro bonservis ödeyebileceğini taahhüt etti.
JUVENTUS'TA KIRALIK OYNADI
29 yaşında ve 1.80 boyundaki Paredes, geçen sezon kiralık oynadığı Juventus'ta 35 maçta 1 gol, 1 asist katkısı verdi. Tecrübeli orta saha, daha önce Zenit, Roma, Chievo ve Boca Juniors formalarını terletti. Toplamda kariyerinde 334 maçta 25 gol, 30 da asist kaydeden Arjantinli yıldız, milli takımla birlikte 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.