Tango operasyonu! Icardi’yi bitiren Cmbom’un müthiş planını TAKVİM açıklıyor





ANLAŞMA ARTIK ÇOK YAKIN

PSG ile yola devam etmeyen ve Mauro Icardi'nin de yakın arkadaşı olan Leandro Paredes ile mali şartlarda anlaşmanın çok yakın olduğu ortaya çıktı. Pazarlıklara yıllık 4.5 milyon Euro isteyerek başlayan Paredes'e Sarı-Kırmızılı yetkililer, önce 2.5 milyon Euro önerdi. 4 milyon Euro'ya inen Arjantinli oyuncunun bu talebinin ardından fiyat artıran Aslan, son görüşmede 3 milyon Euro önerdi. Oyuncuyla anlaşmaya çok yaklaşan Galatasaray, Paredes'in kulübü PSG'ye de 5 milyon Euro bonservis ödeyebileceğini taahhüt etti.