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    Tango operasyonu! Icardi’yi bitiren Cmbom’un müthiş planını TAKVİM açıklıyor

    Transferde atağa kalkan Aslan, Mauro Icardi sonrası yıldız golcünün vatandaşı Leandro Paredes’le de anlaşmaya yakın. Yıllık 4.5 milyon Euro isteyen Paredes’e G.Saray 3 milyon Euro teklif etti. Tangocu, 4 milyon Euro’ya indi. Aslan, iki yıldızı aynı uçakla getirmek için düğmeye bastı.

    Takvim
    Tango operasyonu
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    Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda hamleler yapan Galatasaray, Mauro Icardi'den sonra Leandro Paredes'i de bitirmeyi hedefliyor. Daha önce Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ile Belçikalı Dries Mertens'i aynı uçakla getiren Cimbom, taraftarlarına dejavu yaşatıp iki yıldızı birlikte getirmeyi planlıyor.



    ANLAŞMA ARTIK ÇOK YAKIN
    PSG ile yola devam etmeyen ve Mauro Icardi'nin de yakın arkadaşı olan Leandro Paredes ile mali şartlarda anlaşmanın çok yakın olduğu ortaya çıktı. Pazarlıklara yıllık 4.5 milyon Euro isteyerek başlayan Paredes'e Sarı-Kırmızılı yetkililer, önce 2.5 milyon Euro önerdi. 4 milyon Euro'ya inen Arjantinli oyuncunun bu talebinin ardından fiyat artıran Aslan, son görüşmede 3 milyon Euro önerdi. Oyuncuyla anlaşmaya çok yaklaşan Galatasaray, Paredes'in kulübü PSG'ye de 5 milyon Euro bonservis ödeyebileceğini taahhüt etti.



    JUVENTUS'TA KIRALIK OYNADI
    29 yaşında ve 1.80 boyundaki Paredes, geçen sezon kiralık oynadığı Juventus'ta 35 maçta 1 gol, 1 asist katkısı verdi. Tecrübeli orta saha, daha önce Zenit, Roma, Chievo ve Boca Juniors formalarını terletti. Toplamda kariyerinde 334 maçta 25 gol, 30 da asist kaydeden Arjantinli yıldız, milli takımla birlikte 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.



        BURUK DA İSTİYOR
        Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk, Leandro Paredes'in transferinin gerçekleşmesini istiyor. Arjantinli yıldız için G.Saray taraftarları da sosyal medya üzerinden, 'G.Saray'a gel' şeklinde çağrılar yapmaya devam ediyor.

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        Türk Telekom
        Haberler Spor Tango operasyonu! Icardi’yi bitiren Cmbom’un müthiş planını TAKVİM açıklıyor
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