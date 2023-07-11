Kara Kartal rotayı Hollanda'ya kırdı! Dusan Tadic için görüşmeler resmen başladı

Şu ana kadar transferde beklenen adımları atamadığı için eleştiri alan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Hücum hattına kaliteli bir oyuncu eklemesi yapmak isteyen Siyah-Beylazlılar, Ajax formasını giyen Dusan Tadic'e kancayı attı.
AJAX'LA MASAYA OTURDU
34 yaşındaki Sırp yıldızın 1 yıllık sözleşmesini feshedeceğine dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen yönetimin 2+1 yıllık resmi teklif yaptığı belirlendi.
Tadic'in teklife sıcak baktığı, Ajax'la yollarını ayırması durumunda görüşmelerin daha da ciddileşeceği belirlendi. Hücumun her bölgesinde görev yapabilen tecrübeli futbolcu 2018 yılından bu yana Ajax formasını giyiyor.
Daha önce Southampton, Groningen ve Twente'de de görev yapan Dusan Tadic, etkili sol ayağı ve yüksek tekniği ile biliniyor.
Geçtiğimiz sezon 34 maçta 11 gol ve 18 asistlik harika bir performans sergileyen Sırp yıldızın piyasa değeri 6 milyon Euro.
SICAK GELİŞMELER OLACAK
Teknik direktör Şenol Güneş'in de alınmasını mutlaka istediği Tadic'in Ajax'la bağlarını kısa süre içinde koparması bekleniyor. Alınan bilgilere göre; Beşiktaş yönetimi, tecrübeli futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Önümüzdeki günlerde bu transferde sıcak gelişmelerin yaşanacağı belirtiliyor.