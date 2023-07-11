Kara Kartal rotayı Hollanda'ya kırdı! Dusan Tadic için görüşmeler resmen başladı





Daha önce Southampton, Groningen ve Twente'de de görev yapan Dusan Tadic, etkili sol ayağı ve yüksek tekniği ile biliniyor.



Geçtiğimiz sezon 34 maçta 11 gol ve 18 asistlik harika bir performans sergileyen Sırp yıldızın piyasa değeri 6 milyon Euro.



SICAK GELİŞMELER OLACAK

Teknik direktör Şenol Güneş'in de alınmasını mutlaka istediği Tadic'in Ajax'la bağlarını kısa süre içinde koparması bekleniyor. Alınan bilgilere göre; Beşiktaş yönetimi, tecrübeli futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Önümüzdeki günlerde bu transferde sıcak gelişmelerin yaşanacağı belirtiliyor.

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