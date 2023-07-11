Fenerbahçe'den Cengiz Ünder harekatı! Milli yıldızın transferi için girişimler başladı

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray'ın gündemine gelen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için harekete geçti.
Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı performansıyla istikrar yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fransız ekibindeki geleceği tartışma konusu olmuştu. Adı Galatasaray ile anılan milli oyuncu için şimdi de Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe'nin milli futbolcunun menajeri ile temasta olduğu Marsilya'ya resmi bir teklifte bulunmamasına rağmen bunun an meselesi olduğu öğrenildi.
Bunun yanında Fransa basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, milli futbolcu için 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Sarı-Lacivertliler'in bu teklifi Fransız ekibi tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi. Haberde Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde Cengiz için yeni bir teklifte bulunacağı da yer aldı. Ancak Fenerbahçe'nin böyle bir teklif yapıp yapmadığı henüz doğrulanmadı.