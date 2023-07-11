Fenerbahçe'den Cengiz Ünder harekatı! Milli yıldızın transferi için girişimler başladı





Bunun yanında Fransa basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, milli futbolcu için 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Sarı-Lacivertliler'in bu teklifi Fransız ekibi tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi. Haberde Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde Cengiz için yeni bir teklifte bulunacağı da yer aldı. Ancak Fenerbahçe'nin böyle bir teklif yapıp yapmadığı henüz doğrulanmadı.