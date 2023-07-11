Fenerbahçe, Arda Güler’in yerini Sebastian Szymanski ile doldurdu

Fener bombaları arka arkaya patlatıyor. Arda Güler'in bonuslarla 30 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e satılmasının ardından 10 numara transferi için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler mutlu sona ulaştı. Yönetim yaklaşık 1 haftadır görüştüğü Sebastian Szymanski transferini imza aşamasına getirdi.
PÜRÜZLER GİDERİLDİ
Önceki gün Polonyalı yıldızın menajeri Mariusz Piekarski ile İstanbul'da masaya oturan Fenerbahçe ilk olarak oyuncu kısmını çözdü. Sarı- Lacivertliler, Szymanski'yi bonuslarla yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 4 yıllık sözleşme karşılığında ikna etti. Bu gelişme sonrasında Dinamo Moskova ile pazarlıklara hız veren yönetim hedefe ulaştı.
G.SARAY DA İSTİYORDU
Rus kulübüyle 9 milyon Euro ve bonuslar karşılığında el sıkışıldığı ve şu anda taraflar arasında sözleşme için yazışmaların yapıldığı öğrenildi. Eğer son dakikada bir pürüz çıkmazsa, Galatasaray'ın da istediği Sebastian Szymanski ile bu hafta içinde resmi sözleşme imzalanacak.