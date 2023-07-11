Fenerbahçe, Arda Güler’in yerini Sebastian Szymanski ile doldurdu





G.SARAY DA İSTİYORDU

Rus kulübüyle 9 milyon Euro ve bonuslar karşılığında el sıkışıldığı ve şu anda taraflar arasında sözleşme için yazışmaların yapıldığı öğrenildi. Eğer son dakikada bir pürüz çıkmazsa, Galatasaray'ın da istediği Sebastian Szymanski ile bu hafta içinde resmi sözleşme imzalanacak.