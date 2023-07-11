Beşiktaş'tan David Okereke hamlesi!

Kara Kartal, 25 yaşında ve 1.81 boyundaki futbolcu ile temaslarını sıklaştırdı. Öncelikli olarak Jackson Muleka'nın satılmasını bekleyen Beşiktaş, Demokratik Kongolu oyuncu gitse de gitmese de bu transferi sonuçlandırmak istiyor.



Santrfor, sağ açık ve sol açık mevkilerinde oynayabilen Okereke'ye 4 milyon Euro değer biçiliyor. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Okereke'nin kontratı 2025'te bitecek. Nijeryalı yıldız geçen sezon 38 maçta 9 gol, 1 asist üretti. Golcü isim Venezia, Club Brugge ve Spezia'da da top koşturmuştu.

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