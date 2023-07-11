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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi iddialı konuştu: Yeni sezonda şampiyon olacağız

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, camiaya seslendi. Çebi, “Şenol Güneş ile birlikte yeni sezonda şampiyon olacağız” dedi.İşte sizler için derlediğimiz 11 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Yeni sezonda şampiyon olacağız

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisi aracılığıyla camia ve taraftarlara seslendi.



    Yeni sezondaki planlarını anlatan Çebi, "120 yıllık çınar Beşiktaş, Türk sporunun ağabeyi olarak ortaya koyduğu azim, mücadele ve onursal duruşuyla yine örnek olduğunu kanıtladı. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in yönetiminde ve elbette ki Yönetim Kurulumuzun desteğiyle 2023-2024 sezonunda katıldığımız tüm turnuvaları zirvede tamamlayacağımıza içtenlikle inanıyor ve camiama şimdiden müjdeliyorum" ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Beşiktaş'ın 1 numarası, taraftarlara yeni sezonda da kombine bilet alarak kendilerine destek vermeleri yönünde çağrı yaptı.



    KARTAL TEMPO ARTIRDI
    Yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlık maçları öncesi deneyimli teknik adam tempoyu artırmaya başladı. Siyah-Beyazlılar'ın hocası Rachid Ghezzal ile yaptığı görüşmede oyuncudan beklentilerini anlattı. Ayrıca Güneş, son antrenmanda da Fransız sağ bek Valentin Rosier ile yakından ilgilendi.



        YENİ FIRSATLAR ADINA HAZIRIM
        Transferde Beşiktaş ile anılan Kolombiyalı stoper Yerry Mina geleceği hakkında konuştu. Everton ile kontratı biten ve bonservisi elinde olan Mina, "Önüme çıkacak fırsatlar için hazırım. Fransa'da da seçenekler var ama ben en sağlıklı tercihi yapmak istiyorum. Gelen teklifleri değerlendireceğim" dedi. 28 yaşındaki futbolcu Everton'da 99 maçta 9 gol attı. Mina, Granada, Bologna ve Lens ile de anılıyor.



        ALANYA İLE TAYFUR PAZARLIĞI
        Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık forma giyen Tayfur Bingöl, sözleşmesi bittikten sonra Siyah- Beyazlılar'a veda etmişti. Gelecek sezon da takımda kalmak isteyen futbolcu için Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki pazarlıklar sürüyor. Kartal'ın 1 milyon Euro artı bir genç futbolcuyu Akdeniz ekibine önermeye hazırlandığı öğrenildi. Ancak; Alanyaspor yönetimi, 1.5 milyon Euro'da ısrarcı. Bingöl geçen sezon, Beşiktaş'ta 29 maçta 2 gol, 2 asist üretti. Oyuncu, Süper Lig'den başka takımların da listesinde buluyor.



        BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI
        Geride bıraktığımız Nisan'da Feyenoord ile Ajax arasında oynanan Hollanda Kupası yarı finalinde milli oyuncumuz Orkun Kökçü ile Dusan Tadic arasında tartışma yaşandı. Orkun'u yere düşürerek ayağına basan Tadic, daha sonra da çirkin bir el hareketi yaparak tepki çekti. Ayrıca Tadic, Türkiye'deki depremzedeler için hazırlanan pazubandı da takmayı reddetmişti.



            MERT ÇETİN ANKARAGÜCÜ'NDE
            Ankaragücü bonservisi Verona'da bulunan 26 yaşındaki defans oyuncusu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Çetin, geçen sezon Adana Demirspor'da kiralık oynamış ve 10 maça çıkmıştı.



            FILIP BENKOVIC KAP'A BİLDİRİLDİ
            Trabzonspor Udinese'den Hırvat stoper Filip Benkovic'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada "Futbolcuya 2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-euro garanti ücret ödenecektir "denildi. Opsiyonun kullanılması durumunda 2+1 yıllık kontrat imzalayacak futbolcuya 2024-25 sezonu için 1.200.000 euro, 2025-26 sezonu 1.300.000 euro, 2026-27(opsiyon) 1.300.00 euro ödeneceği belirtildi.



            MERHABA BEYLER!
            Trabzonspor'da 30 Haziran'da başlayan yeni sezon hazırlıklarına milli takıma gittikleri için katılmayan oyuncuların tamamı dün itibariyle kampa dahil oldu. Bakasetas, Siopis, Trezeguet, Bardhi ve Larsen'in yanı sıra yeni transfer Kourbelis de kampa katıldı. Birlikte kampa gelen Yunan futbolcular Bakasetas, Siopis ve Kourbelis'e kampa neşeli bir karşılama yapıldı. Kamp yapılan otelin önünde kendilerini getiren araçtan inen Bakasetas, Türkçe ifadelerle arkadaşlarını görünce 'Merhaba beyler' dedi.



                DURMAK YOK GÜNDE ÇİFT ANTRENMAN
                Yeni sezon hazırlıkları kapsamında St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup Turnuvası'nın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe dün sabah saatlerinde Petrovski Stadyumu'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. Zenit ile oynanan karşılaşmada 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamlarken, diğer oyuncular ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla antrenmanı noktaladı. Fenerbahçe, akşam saatlerinde ise günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.



                ZAHA'DA KADER HAFTASI
                Başkan Ali Koç'un en çok istediği transferlerden biri olan Wilfried Zaha konusunda artık kader haftasına girildi. Sarı-Lacivertliler ile parasal konularda anlaşma sağlayan Fildişili yıldız kesin kararını vermek için süre istemişti. Lazio ve Crystal Palace'tan da resmi teklifler alan Zaha'nın bu hafta sonuna kadar geleceğiyle ilgili bilmeceye noktayı koyması bekleniyor. İngiliz basınına göre C.Palace yaptığı son teklifle transferde bir adım öne geçmiş durumda. Ancak Fenerbahçe'nin de ekonomik anlamda masaya en iyi şartları koyan kulüp olduğu biliniyor. Lazio ise Şampiyonlar Ligi kozunu elinde bulunduruyor. Fener'in Zaha'ya son teklifi bonuslarla yıllık 6.5 milyon Euro ve imza parasıydı.



                ADIM ADIM ANGELINO
                Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hummalı bir transfer çalışması yürüten Galatasaray, Alman ekibi Leipzig'de forma giyen İspanyol sol bek Angelino'nun transferini bitirmeyi hedefliyor. 26 yaşındaki futbolcu için ilk etapta 15 milyon Euro talep eden Alman ekibi, 11 milyon Euro seviyelerine kadar indi. Angelino için 8 milyon Euro teklif eden Galatasaray ile Leipzig arasında mali pürüzlerin kısa süre içinde giderilmesi bekleniyor. Portekiz, İtalya ve İngiltere'den aldığı teklifleri reddeden Angelino da kulübü ile görüşerek, Galatasaray'a gitmek istediğini bildirdi. Geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık geçiren Angelino, 35 maçta 1 gol, 10 asistlik performans sergiledi. 1.71 boyundaki futbolcu daha önce Manchester City, PSV, Girona ve Breda'da oynadı.



                    NARA ÖDÜLÜ ICARDI İLE ALDI
                    Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, 2023 Martin Fierro ödül törenine Arjantinli yıldızla birlikte katıldı. MasterChef programının sunuculuğunu üstlenen Nara, ödül aldığında büyük mutluluk yaşadı. Nara, bu sevincini Icardi ile birlikte yaşarken daha sonra objektiflere ailece poz verildi.

                    GALATASARAY GALİBİYETLE BAŞLADI
                    Galatasaray Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında dün Macaristan Ligi takımlarından Kisvarda ile karşı karşıya geldi. Maça atkili başlayan Sarı-Kırmızılı takım 7. dakikada Barış Alper'le öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. ı 2. yarıda da etkinliğini sürdüren Cimbom 68"de Boey'un ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-0 yaptı. Galatasaray kalan bölümde farkı artırmak için bastırsa da maç 2-0 sona erdi. Cimbom 2. hazırlık maçında cuma günü Austria Wien'le karşılaşacak. Maç sonunda açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk Icardi ile ilgili "Hepimiz bekliyoruz. Her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekiyor. Biz istiyoruz, o istiyor, kulübüyle görüşmeler iyi gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bizimle birlikte olur" ifadelerini kullandı.

                    ADAMA TRAORE HEYECAN YARATTI
                    İngiliz ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Adama Traore İstanbul'a geldi. Taksim'de görüntülenen 27 yaşındaki hücum oyuncusunun o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Galatasaray taraftarlarını da bir hayli heyecanlandırdı.

                    SERDAR DURSUN ALMANYA'YA YAKIN
                    Kesin olarak Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Serdar Dursun'un yeni adresi belli oluyor. Macar ekibi Ferencvaros'tan ve Almanya'dan teklifler alan yıldız futbolcunun tercihini Bundesliga'dan yana kullanacağı öğrenildi. Serdar'ın 3 Alman ekibiyle masada olduğu gelen bilgiler arasında.

                    SZALAI HABER BEKLİYOR!
                    Attila Szalai ayrılık için gün sayıyor. Bundesliga ekibi Union Berlin ile anlaşma sağlayan Macar stoper, kulüpler arasındaki pazarlıkların noktalanmasını bekliyor. Alman basınına göre Fenerbahçe ve Union Berlin 14 milyon Euro'ya anlaştı. Ancak ödeme koşulları ve bonus maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

                    UMUT NAYİR İMZAYI ATTI
                    Fenerbahçe'de transfer bombardımanı bitmek bitmiyor. Sarı-Lacivertliler bir süre önce kesin anlaşma sağladığı milli santrfor Umut Nayir'i dün önce sağlık kontrolünden geçirdi ardından da sözleşme imzaladı. Umut Nayir ile imzalanan kontratın 2+1 yıllık olduğu öğrenildi. Milli futbolcu geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Ümraniyespor'da 31 maça çıktı ve 17 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Umut Nayir'in bonservisi Eyüpspor kulübündeydi. 30 yaşında ve 1.91 boyunda olan Umut Nayir 4 kez A Milli Takım formasını da giydi. Bu maçlarda 1 gole imza attı. Bu 1 gol de son oynadığımız Galler maçında geldi.

                    ÜMİT BİROL HAYATINI KAYBETTİ
                    FEnerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Birol dün geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Birol 1991'de Altay'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 2 yıl boyunca Sarı-Lacivertli formayı giyme başarısı göstermişti.

                    ALKIŞLAR OOSTERWOLDE'YE
                    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla akıllarda soru işaretleri bırakan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde Zenit karşısındaki performansıyla gönüllere su serpti. Savunmanın solunda defansif anlamda görevini eksiksiz yapan Hollandalı futbolcu hücuma verdiği katkılar ve yaptığı başarılı ortalarla dikkat çekti. Oosterwolde maçtan sonra teknik direktör İsmail Kartal tarafından da tebrik edildi. Hollandalı futbolcunun bu performansını sürdürürse satış listesine koyulmamasına kesin gözüyle bakılıyor.

                    KARTAL TEMPO ARTIRDI
                    Yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlık maçları öncesi deneyimli teknik adam tempoyu artırmaya başladı. Siyah-Beyazlılar'ın hocası Rachid Ghezzal ile yaptığı görüşmede oyuncudan beklentilerini anlattı. Ayrıca Güneş, son antrenmanda da Fransız sağ bek Valentin Rosier ile yakından ilgilendi

                    BAŞARIYI TEKRARLAMALIYIZ
                    Samsunspor'u çalıştıran Hüseyin Eroğlu, 1. Lig'de uyguladıkları stratejinin başarıda etken olduğunu ifade ederek, "Oturttuğumuz sistem bizi açık ara şampiyon yaptı. Amacımız bunu Süper lig'de tekrarlamak" dedi.

                    BAYERN MÜNİH'İN KANE ISRARI
                    Yeni bir santrfor arayışlarına devam eden Bayern Münih, Harry Kane transferi için Tottenham'a 80 milyon Euro bonservis önerdi. İngiliz basını, Tottenham'ın teklifi yetersiz bularak reddettiğini yazdı.

                    COREY WALDEN İMZAYI ATTI
                    Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef, Bayern Münih forması giyen 31 yaşındaki Corey Walden'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 1.88 boyundaki oyun kurucu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

                    PENDİKSPOR'DAN ÇİFTE İMZA
                    Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, bonservisi Eyüpspor'da bulunan ve geçen sezonu Alanya'da geçiren genç forvet Erencan Yardımcı ve Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı stoper Welinton'u transfer etti.

                    BORİNİ'DEN SÜRPRİZ TERCİH
                    Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Fabio Borini, Serie B ekiplerinden Sampdoria'ya transfer oldu. İtalyan futbolcunun adı uzunca bir süre Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

                    ABEİD BAŞAKŞEHİR'DE
                    Başakşehir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Khor Fakkan'dan 30 yaşındaki Cezayirli orta saha Mehdi Abeid'i 2+1 yıllığına renklerine bağladı. Abeid geçen sezon çıktığı 28 maçta 3 gol, 5 asiste imza attı.

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                    Türk Telekom
                    Haberler Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi iddialı konuştu: Yeni sezonda şampiyon olacağız
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