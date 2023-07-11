Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi iddialı konuştu: Yeni sezonda şampiyon olacağız





NARA ÖDÜLÜ ICARDI İLE ALDI

Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, 2023 Martin Fierro ödül törenine Arjantinli yıldızla birlikte katıldı. MasterChef programının sunuculuğunu üstlenen Nara, ödül aldığında büyük mutluluk yaşadı. Nara, bu sevincini Icardi ile birlikte yaşarken daha sonra objektiflere ailece poz verildi.



GALATASARAY GALİBİYETLE BAŞLADI

Galatasaray Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında dün Macaristan Ligi takımlarından Kisvarda ile karşı karşıya geldi. Maça atkili başlayan Sarı-Kırmızılı takım 7. dakikada Barış Alper'le öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. ı 2. yarıda da etkinliğini sürdüren Cimbom 68"de Boey'un ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-0 yaptı. Galatasaray kalan bölümde farkı artırmak için bastırsa da maç 2-0 sona erdi. Cimbom 2. hazırlık maçında cuma günü Austria Wien'le karşılaşacak. Maç sonunda açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk Icardi ile ilgili "Hepimiz bekliyoruz. Her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekiyor. Biz istiyoruz, o istiyor, kulübüyle görüşmeler iyi gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bizimle birlikte olur" ifadelerini kullandı.



ADAMA TRAORE HEYECAN YARATTI

İngiliz ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Adama Traore İstanbul'a geldi. Taksim'de görüntülenen 27 yaşındaki hücum oyuncusunun o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Galatasaray taraftarlarını da bir hayli heyecanlandırdı.



SERDAR DURSUN ALMANYA'YA YAKIN

Kesin olarak Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Serdar Dursun'un yeni adresi belli oluyor. Macar ekibi Ferencvaros'tan ve Almanya'dan teklifler alan yıldız futbolcunun tercihini Bundesliga'dan yana kullanacağı öğrenildi. Serdar'ın 3 Alman ekibiyle masada olduğu gelen bilgiler arasında.



SZALAI HABER BEKLİYOR!

Attila Szalai ayrılık için gün sayıyor. Bundesliga ekibi Union Berlin ile anlaşma sağlayan Macar stoper, kulüpler arasındaki pazarlıkların noktalanmasını bekliyor. Alman basınına göre Fenerbahçe ve Union Berlin 14 milyon Euro'ya anlaştı. Ancak ödeme koşulları ve bonus maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.



UMUT NAYİR İMZAYI ATTI

Fenerbahçe'de transfer bombardımanı bitmek bitmiyor. Sarı-Lacivertliler bir süre önce kesin anlaşma sağladığı milli santrfor Umut Nayir'i dün önce sağlık kontrolünden geçirdi ardından da sözleşme imzaladı. Umut Nayir ile imzalanan kontratın 2+1 yıllık olduğu öğrenildi. Milli futbolcu geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Ümraniyespor'da 31 maça çıktı ve 17 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Umut Nayir'in bonservisi Eyüpspor kulübündeydi. 30 yaşında ve 1.91 boyunda olan Umut Nayir 4 kez A Milli Takım formasını da giydi. Bu maçlarda 1 gole imza attı. Bu 1 gol de son oynadığımız Galler maçında geldi.



ÜMİT BİROL HAYATINI KAYBETTİ

FEnerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Birol dün geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Birol 1991'de Altay'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 2 yıl boyunca Sarı-Lacivertli formayı giyme başarısı göstermişti.



ALKIŞLAR OOSTERWOLDE'YE

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla akıllarda soru işaretleri bırakan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde Zenit karşısındaki performansıyla gönüllere su serpti. Savunmanın solunda defansif anlamda görevini eksiksiz yapan Hollandalı futbolcu hücuma verdiği katkılar ve yaptığı başarılı ortalarla dikkat çekti. Oosterwolde maçtan sonra teknik direktör İsmail Kartal tarafından da tebrik edildi. Hollandalı futbolcunun bu performansını sürdürürse satış listesine koyulmamasına kesin gözüyle bakılıyor.



KARTAL TEMPO ARTIRDI

Yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlık maçları öncesi deneyimli teknik adam tempoyu artırmaya başladı. Siyah-Beyazlılar'ın hocası Rachid Ghezzal ile yaptığı görüşmede oyuncudan beklentilerini anlattı. Ayrıca Güneş, son antrenmanda da Fransız sağ bek Valentin Rosier ile yakından ilgilendi

BAŞARIYI TEKRARLAMALIYIZ

Samsunspor'u çalıştıran Hüseyin Eroğlu, 1. Lig'de uyguladıkları stratejinin başarıda etken olduğunu ifade ederek, "Oturttuğumuz sistem bizi açık ara şampiyon yaptı. Amacımız bunu Süper lig'de tekrarlamak" dedi.



BAYERN MÜNİH'İN KANE ISRARI

Yeni bir santrfor arayışlarına devam eden Bayern Münih, Harry Kane transferi için Tottenham'a 80 milyon Euro bonservis önerdi. İngiliz basını, Tottenham'ın teklifi yetersiz bularak reddettiğini yazdı.

COREY WALDEN İMZAYI ATTI

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef, Bayern Münih forması giyen 31 yaşındaki Corey Walden'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 1.88 boyundaki oyun kurucu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.



PENDİKSPOR'DAN ÇİFTE İMZA

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, bonservisi Eyüpspor'da bulunan ve geçen sezonu Alanya'da geçiren genç forvet Erencan Yardımcı ve Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı stoper Welinton'u transfer etti.



BORİNİ'DEN SÜRPRİZ TERCİH

Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Fabio Borini, Serie B ekiplerinden Sampdoria'ya transfer oldu. İtalyan futbolcunun adı uzunca bir süre Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmıştı.



ABEİD BAŞAKŞEHİR'DE

Başakşehir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Khor Fakkan'dan 30 yaşındaki Cezayirli orta saha Mehdi Abeid'i 2+1 yıllığına renklerine bağladı. Abeid geçen sezon çıktığı 28 maçta 3 gol, 5 asiste imza attı.



