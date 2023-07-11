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    Arda Güler'den büyük fedakarlık! Tatilini yarıda kesti...

    Arda Güler izinli olmasına rağmen tatilini yarıda kesti ve Real Madrid ile ilk idman-ı na çıktı. Bir gece önce yeni takım arkadaşı Bellingham ile yemek yiyen genç yıldız yeni takımına hemen uyum sağladı.

    Madrid’te Arda fırtınası

    Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro garanti para ve 10 milyon Euro da bonuslar karşılığında transfer olan Arda Güler'in attığı her adım olay olmaya devam ediyor.

    Sezon öncesi çalışmalarına katılmak için tatilini yarıda kesen Arda Güler, dün Real Madrid tesislerine herkesten önce gitti ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.

    Dortmund'tan transfer olan Jude Bellingham da ilk defa antrenmana çıktı.



    Antrenmana özel şoförüyle birlikte herkesten önce gelen Arda Güler'in çok büyük bir heyecan içinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

    18 yaşındaki yıldız oyuncunun takım arkadaşları tarafından çok güzel bir şekilde karşılandığı da gelen haberler arasında.

    Real Madrid ile ilk antrenmanında son derece hırslı olan Arda Güler, sempatik tavırlarıyla da takım arkadaşları tarafından çabucak sevildi. Arda klas hareketleri ile de dikkat çekti.

    Öte yandan Arda Güler'in dün çıktığı ilk idmanından bir gece önce yeni takım arkadaşı Jude Bellingham ile akşam yemeğinde bir araya geldiği de öğrenildi. Çok çabuk kaynaşan ikili Real Madrid kariyerlerinin başlangıcı hakkındaki tecrübelerini paylaştılar.



    BASIN HEP PEŞİNDE...
    Dün tüm bunlar yaşanırken İspanyol basınının Arda Güler'e olan ilgisi de devam ediyor. Yazılı ve görsel basın ile birlikte futbol internet siteleri manşetlerini Arda ile süslemeye devam etti.

    Dijital alemde Barçalı taraftarların ise Real'i tercih ettiği için Arda'ya tepkileri sürüyor. Arda'nın Fenerbahçe forması altında attığı goller ile birlikte Galler ile oynanan son milli maçtaki harika golü de gösterilmeye devam etti.

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    Türk Telekom
    Haberler Spor Arda Güler'den büyük fedakarlık! Tatilini yarıda kesti...
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