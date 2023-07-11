Arda Güler'den büyük fedakarlık! Tatilini yarıda kesti...





Antrenmana özel şoförüyle birlikte herkesten önce gelen Arda Güler'in çok büyük bir heyecan içinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.



18 yaşındaki yıldız oyuncunun takım arkadaşları tarafından çok güzel bir şekilde karşılandığı da gelen haberler arasında.



Real Madrid ile ilk antrenmanında son derece hırslı olan Arda Güler, sempatik tavırlarıyla da takım arkadaşları tarafından çabucak sevildi. Arda klas hareketleri ile de dikkat çekti.



Öte yandan Arda Güler'in dün çıktığı ilk idmanından bir gece önce yeni takım arkadaşı Jude Bellingham ile akşam yemeğinde bir araya geldiği de öğrenildi. Çok çabuk kaynaşan ikili Real Madrid kariyerlerinin başlangıcı hakkındaki tecrübelerini paylaştılar.