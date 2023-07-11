Alexander Djiku resmen Fenerbahçeli!





Kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmayan yıldız futbolcu akşam saatlerinde Fenerbahçe ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.



Sarı Kanarya'nın 28 yaşındaki futbolcuya 1.7 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parası ödeyeceği öğrenildi. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Djiku imza sonrası yeni takımının Rusya'da devam eden kampına katılacak. Son olarak Strasbourg forması giyen Ganalı futbolcu ilk kez Fransa dışında bir takımda görev yapmış olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN