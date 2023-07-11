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    Alexander Djiku resmen Fenerbahçeli!

    Sarı-Lacivertliler’in sağlık kontrolünden geçirdiği 28 yaşındaki Ganalı stoper Alexander Djiku akşam saatlerinde kendisini 3+1 yıllığına Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

    Djiku artık fenerbahçeli

    Geçen sezon büyük sorunlar yaşadığı savunmasını çok önemli isimlerle takviye etmek için kolları sıvayan Fenerbahçe ilk önemli hamleyı yaptı.

    Sarı-Lacivertliler bonservisi elinde olan Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

    Sarı-Lacivertliler önceki gün İstanbula gelen oyuncu ile son görüşmeyi yapmış, dün de futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirmişti.



    Kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmayan yıldız futbolcu akşam saatlerinde Fenerbahçe ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

    Sarı Kanarya'nın 28 yaşındaki futbolcuya 1.7 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parası ödeyeceği öğrenildi. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Djiku imza sonrası yeni takımının Rusya'da devam eden kampına katılacak. Son olarak Strasbourg forması giyen Ganalı futbolcu ilk kez Fransa dışında bir takımda görev yapmış olacak.

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    Haberler Spor Alexander Djiku resmen Fenerbahçeli!
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