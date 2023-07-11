Alexander Djiku resmen Fenerbahçeli!

Geçen sezon büyük sorunlar yaşadığı savunmasını çok önemli isimlerle takviye etmek için kolları sıvayan Fenerbahçe ilk önemli hamleyı yaptı.
Sarı-Lacivertliler bonservisi elinde olan Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına renklerine bağladı.
Sarı-Lacivertliler önceki gün İstanbula gelen oyuncu ile son görüşmeyi yapmış, dün de futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirmişti.
Kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmayan yıldız futbolcu akşam saatlerinde Fenerbahçe ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Sarı Kanarya'nın 28 yaşındaki futbolcuya 1.7 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parası ödeyeceği öğrenildi. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Djiku imza sonrası yeni takımının Rusya'da devam eden kampına katılacak. Son olarak Strasbourg forması giyen Ganalı futbolcu ilk kez Fransa dışında bir takımda görev yapmış olacak.