Abdülkadir Ömür'den Manchester City itirafı: İçimde ukde kaldı





Başkana 26 milyon euro teklif geldiğini söyledim; gitmek için izin istedim.



Başkan teklifi reddetti. Sonrasında sakatlandım.

Her şerde bir hayır olduğuna inanırım. Hocamız şu anda antrenmanlarda öncelikli olarak bizim performansımızı ve koşu mesafemizi yukarı çekmeye çalışıyor. Arda Güler bizi çok gururlandırdı. Onun yalnız olmadığını hissettirmemiz lazım. İnanılmaz bir kulübe gitti." ifadelerini kullandı.

MERHABA BEYLER!

Trabzonspor'da 30 Haziran'da başlayan yeni sezon hazırlıklarına milli takıma gittikleri için katılmayan oyuncuların tamamı dün itibariyle kampa dahil oldu. Bakasetas, Siopis, Trezeguet, Bardhi ve Larsen'in yanı sıra yeni transfer Kourbelis de kampa katıldı.