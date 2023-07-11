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    Abdülkadir Ömür'den Manchester City itirafı: İçimde ukde kaldı

    Trabzonspor’un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür özel açıklamalarda bulundu. Ömür, “Yurt dışı hedefimiz hala var. Tek taraflı bir ayrılık asla olmayacak. Uygun şartlar oluşursa giderim” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 11 temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Şartlar oluşursa giderim

    Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür hedefleri ve geleceği ile ilgili konuştu. Milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: Yurt dışı hedefimiz hala var. Tek taraflı bir ayrılık asla olmayacak. Uygun şartlar oluşursa giderim.

    Manchester City'nin teklifi içimde kalmadı desem yalan olur.



    Başkana 26 milyon euro teklif geldiğini söyledim; gitmek için izin istedim.

    Başkan teklifi reddetti. Sonrasında sakatlandım.

    Her şerde bir hayır olduğuna inanırım. Hocamız şu anda antrenmanlarda öncelikli olarak bizim performansımızı ve koşu mesafemizi yukarı çekmeye çalışıyor. Arda Güler bizi çok gururlandırdı. Onun yalnız olmadığını hissettirmemiz lazım. İnanılmaz bir kulübe gitti." ifadelerini kullandı.

    MERHABA BEYLER!
    Trabzonspor'da 30 Haziran'da başlayan yeni sezon hazırlıklarına milli takıma gittikleri için katılmayan oyuncuların tamamı dün itibariyle kampa dahil oldu. Bakasetas, Siopis, Trezeguet, Bardhi ve Larsen'in yanı sıra yeni transfer Kourbelis de kampa katıldı.



    Birlikte kampa gelen Yunan futbolcular Bakasetas, Siopis ve Kourbelis'e kampa neşeli bir karşılama yapıldı. Kamp yapılan otelin önünde kendilerini getiren araçtan inen Bakasetas, Türkçe ifadelerle arkadaşlarını görünce 'Merhaba beyler' dedi.

    FILIP BENKOVIC KAP'A BİLDİRİLDİ


        Trabzonspor Udinese'den Hırvat stoper Filip Benkovic'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada "Futbolcuya 2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-euro garanti ücret ödenecektir "denildi. Opsiyonun kullanılması durumunda 2+1 yıllık kontrat imzalayacak futbolcuya 2024-25 sezonu için 1.200.000 euro, 2025-26 sezonu 1.300.000 euro, 2026-27(opsiyon) 1.300.00 euro ödeneceği belirtildi.

        PENDİKSPOR'DAN ÇİFTE İMZA

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, bonservisi Eyüpspor'da bulunan ve geçen sezonu Alanya'da geçiren genç forvet Erencan Yardımcı ve Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı stoper Welinton'u transfer etti.

        BORİNİ'DEN SÜRPRİZ TERCİH

        Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Fabio Borini, Serie B ekiplerinden Sampdoria'ya transfer oldu. İtalyan futbolcunun adı uzunca bir süre Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

        ABEİD BAŞAKŞEHİR'DE


            Başkaşehir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Khor Fakkan'dan 30 yaşındaki Cezayirli orta saha Mehdi Abeid'i 2+1 yıllığına renklerine bağladı. Abeid geçen sezon çıktığı 28 maçta 3 gol, 5 asiste imza attı.

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            Türk Telekom
            Haberler Spor Abdülkadir Ömür'den Manchester City itirafı: İçimde ukde kaldı
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