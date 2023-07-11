Abdülkadir Ömür'den Manchester City itirafı: İçimde ukde kaldı

Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür hedefleri ve geleceği ile ilgili konuştu. Milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: Yurt dışı hedefimiz hala var. Tek taraflı bir ayrılık asla olmayacak. Uygun şartlar oluşursa giderim.
Manchester City'nin teklifi içimde kalmadı desem yalan olur.
Başkana 26 milyon euro teklif geldiğini söyledim; gitmek için izin istedim.
Başkan teklifi reddetti. Sonrasında sakatlandım.
Her şerde bir hayır olduğuna inanırım. Hocamız şu anda antrenmanlarda öncelikli olarak bizim performansımızı ve koşu mesafemizi yukarı çekmeye çalışıyor. Arda Güler bizi çok gururlandırdı. Onun yalnız olmadığını hissettirmemiz lazım. İnanılmaz bir kulübe gitti." ifadelerini kullandı.
MERHABA BEYLER!
Trabzonspor'da 30 Haziran'da başlayan yeni sezon hazırlıklarına milli takıma gittikleri için katılmayan oyuncuların tamamı dün itibariyle kampa dahil oldu. Bakasetas, Siopis, Trezeguet, Bardhi ve Larsen'in yanı sıra yeni transfer Kourbelis de kampa katıldı.
Birlikte kampa gelen Yunan futbolcular Bakasetas, Siopis ve Kourbelis'e kampa neşeli bir karşılama yapıldı. Kamp yapılan otelin önünde kendilerini getiren araçtan inen Bakasetas, Türkçe ifadelerle arkadaşlarını görünce 'Merhaba beyler' dedi.
FILIP BENKOVIC KAP'A BİLDİRİLDİ