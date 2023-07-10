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    • Spor
    • 10.07.2023 16:26
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    • 10.07.2023 16:26
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    ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

    Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde atağa kalktı. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmak isteyen Cimbom, orta saha mevkisine takviye gerçekleştirecek. PSG'den Leandro Paredes ile görüşmelerini sürdüren Aslan, alternatif ismi de belirledi. İşte yaşanan gelişmeler ve detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

    Bonservisi Fransız ekibi Paris Saint Germain'de bulunan Leandro Paredes, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli orta saha oyuncusuna imza attırmak için temaslarını sıklaştırmış durumda.
    ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

    TİMUR ALTERNATİF İSİM MESAJI VERMİŞTİ

    Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, yıldız futbolcuyla görüşmelerinin devam ettiğini ve karar aşamasındaki 29 yaşındaki Paredes'in kendisine gelen teklifleri değerlendirdiğini söyledi.

    ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

    PAREDES'İN ALTERNATİFİ BELLİ

    Ayrıca Timur, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyonluk yaşayan ve geçen sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Paredes'in transferinin gerçekleşmemesi halinde rotanın başka isimlere dönebileceğinin de mesajını verdi.

        ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

        ROTA İNGİLTERE LİGİ

        Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda mutlaka orta saha takviyesi yapmak isteyen Aslan'ın gündemine aldığı alternatif yıldız isme TAKVİM ulaştı. Galatasaray, bu mevki için yine bir dünya devinden transfer yapma arzusunda.
        ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

        FRED GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

        Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i listesine aldığı ortaya çıktı. Paredes transferinin gerçekleşmemesi halinde, durumu yakından gözlemlenen futbolcu için hamle yapılacak.
        ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

        SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Ada ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcu merkez orta saha, 10 numara ve ön libero mevkilerinde görev alabiliyor.

            ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

            DEĞERİ 20 MİLYON EURO...

            1.69 boyundaki Fred, sol ayağını etkin bir biçimde kullanıyor. 2018 yılında 50 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Sambacı'ya güncel verilere göre; 20 milyon Euro değer biçiliyor.
            ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

            GALATASARAY'IN PLANI

            İngiltere'den gelen haberlere göre; Manchester United, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fred'den maksimum oranda gelir elde etmeyi amaçlıyor. Futbolcunun geleceğinin yakın zamanda belli olacağı ve Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini de değerlendirdiği öğrenildi.

            ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

            GEÇEN SEZON 12 GOLE KATKI

            Tam adı, Frederico Rodrigues de Paula Santos olan futbolcu, geçen sezon Manchester United'da tüm kulvarlarda 56 karşılaşmaya çıktı ve 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
                ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

                FRED KİMDİR?

                Galatasaray'ın orta saha için alternatif isimlerden biri olarak gördüğü Fred, futbola Atletico Mineiro altyapısında başladı. 2003-2009 arasında Mineiro'da oynayan Fred, daha sonra Porto Alegre'ye gitti. Burada 1 yıl kalan Sambacı, 2010-2012 arasında ise Internacional'de görev aldı.

                ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

                PARLADI VE A TAKIM'A ÇIKTI

                Internacional altyapısında dikkatleri çeken Fred, daha sonra A Takım'da şans bulmaya başladı. 2012-2013 sezonunda 53 maçta 8 gol kaydeden Fred, Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'e giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

                ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

                SHAKHTAR İLE BÜYÜK ÇIKIŞ

                Ukrayna'nın köklü ekibi Shakhtar ile 5 sezon geçiren futbolcu, burada 101 maçta 10 gollük katkı sundu. 2018 yılı ise Manchester United'a transfer olduğu yıldı. Fred, 47 milyon Pound gibi bir bedelle 5 yıllığına Kırmızı Şeytan oldu. Fred, United formasıyla toplam 213 maçta 14 gol, 19 asist üretti.

                    ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

                    FRED'İN KARİYERİNDE KAÇ GOLÜ VAR?

                    Brezilyalı yıldız oyuncunun profesyonel futbol kariyerinde ise toplam 408 maçta 36 gol, 43 de asisti bulunuyor. Öte yandan Fred, Brezilya Milli Takımı formasıyla da 32 karşılaşmada görev aldı.
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                    Haberler Spor ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu
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