ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

SHAKHTAR İLE BÜYÜK ÇIKIŞ

Ukrayna'nın köklü ekibi Shakhtar ile 5 sezon geçiren futbolcu, burada 101 maçta 10 gollük katkı sundu. 2018 yılı ise Manchester United'a transfer olduğu yıldı. Fred, 47 milyon Pound gibi bir bedelle 5 yıllığına Kırmızı Şeytan oldu. Fred, United formasıyla toplam 213 maçta 14 gol, 19 asist üretti.