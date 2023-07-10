ÖZEL | Paredes olmazsa o gelecek! Erden Timur duyurmuştu

Bonservisi Fransız ekibi Paris Saint Germain'de bulunan Leandro Paredes, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli orta saha oyuncusuna imza attırmak için temaslarını sıklaştırmış durumda.
TİMUR ALTERNATİF İSİM MESAJI VERMİŞTİ
Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, yıldız futbolcuyla görüşmelerinin devam ettiğini ve karar aşamasındaki 29 yaşındaki Paredes'in kendisine gelen teklifleri değerlendirdiğini söyledi.
PAREDES'İN ALTERNATİFİ BELLİ
Ayrıca Timur, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyonluk yaşayan ve geçen sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Paredes'in transferinin gerçekleşmemesi halinde rotanın başka isimlere dönebileceğinin de mesajını verdi.