Barcelona'dan flaş Arda Güler açıklaması! "Şaşkınız"

Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesinde ilk sırada yer alan Arda Güler için en ciddi hamleyi Barcelona yaptı. Katalan devi, Sportif Direktör Deco'yu İstanbul'a göndererek transferi bitirmeyi amaçladı.
Bu gelişmenin ardından Real Madrid devreye girdi. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin bizzat telefonda görüştüğü genç oyuncu İspanyol ekibinde forma giymeye ikna oldu. Barcelona'yı reddeden Arda Güler, Real Madrid ile altı yıllık sözleşme imzaladı.
REAL MADRID TOP BAŞI YAPIYOR
Geçtiğimiz sezon La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City'e elenen Real Madrid, bu sezon hem ligde hem de Devler Ligi'nde zafere ulaşmayı amaçlıyor.