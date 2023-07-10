Barcelona'dan flaş Arda Güler açıklaması! "Şaşkınız"

ARDA'NIN KARARI İSPANYOLLARI ŞAŞIRTTI



Milli takımlarda forma giyen oyunculara bir hafta daha tatil izni verilmişti. Arda Güler ise bu tatil hakkını iptal ederek Real Madrid'in antrenmanı için tesislere geldi. Genç yıldızın bu kararı İspanyollar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken aynı zamanda takdir de edildi.