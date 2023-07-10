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    • Spor
    • 10.07.2023 17:49
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    • 10.07.2023 18:01
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    Barcelona'dan flaş Arda Güler açıklaması! "Şaşkınız"

    Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor. Barcelona'ya gitmesi beklenirken bir anda başkent ekibine imza atmıştı. Bu durumu Deco'ya soran gazeteciler flaş bir yanıt aldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Barcelona’dan flaş Arda Güler açıklaması! Şaşkınız

    Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesinde ilk sırada yer alan Arda Güler için en ciddi hamleyi Barcelona yaptı. Katalan devi, Sportif Direktör Deco'yu İstanbul'a göndererek transferi bitirmeyi amaçladı.
    Barcelona’dan flaş Arda Güler açıklaması! Şaşkınız

    Bu gelişmenin ardından Real Madrid devreye girdi. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin bizzat telefonda görüştüğü genç oyuncu İspanyol ekibinde forma giymeye ikna oldu. Barcelona'yı reddeden Arda Güler, Real Madrid ile altı yıllık sözleşme imzaladı.
    Barcelona’dan flaş Arda Güler açıklaması! Şaşkınız

    REAL MADRID TOP BAŞI YAPIYOR

    Geçtiğimiz sezon La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City'e elenen Real Madrid, bu sezon hem ligde hem de Devler Ligi'nde zafere ulaşmayı amaçlıyor.
        Barcelona’dan flaş Arda Güler açıklaması! Şaşkınız

        Milli takımlarda forma giymeyen oyuncular bugün Valdebebas'ta sezonun ilk antrenmanına çıkacak. Fanatik'in haberine göre oyuncular Sanitas La Moraleja Üniteversitesi Hastanesi'nde rutin kontrollerden geçti.
        Barcelona’dan flaş Arda Güler açıklaması! Şaşkınız

        Yeni transferlerden Jude Bellingham ve Arda Güler de antrenmanda yer alacak.
        Barcelona’dan flaş Arda Güler açıklaması! Şaşkınız

        ARDA'NIN KARARI İSPANYOLLARI ŞAŞIRTTI

        Milli takımlarda forma giyen oyunculara bir hafta daha tatil izni verilmişti. Arda Güler ise bu tatil hakkını iptal ederek Real Madrid'in antrenmanı için tesislere geldi. Genç yıldızın bu kararı İspanyollar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken aynı zamanda takdir de edildi.

            Barcelona’dan flaş Arda Güler açıklaması! Şaşkınız

            DECO'DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ

            Barcelona Sportif Direktörü Deco, Futbol Direktörü Mateu Alemany ile bir öğle yemeğinde bir araya geldi. Restorant çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deco, Barcelona'nın teklifine rağmen Real Madrid'i seçen Arda Güler hakkında da yorum yaptı.
            Barcelona’dan flaş Arda Güler açıklaması! Şaşkınız

            Deco, yıldız oyuncunun ezeli rakibi seçmiş olmasıyla ilgili olarak; "Arda Güler transferinde ne mi oldu? Bilmiyorum. Gerçekten söylüyorum onun için ne değişti bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Spor Barcelona'dan flaş Arda Güler açıklaması! "Şaşkınız"
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