Galatasaray, Maouro Icardi ile anlaşma sağladı

Şampiyonlar Ligi için kadro kuran Galatasaray, Mauro Icardi ile bir kez daha el sıkıştı. Geçen sezon ortaya koyduğu performansla Sarı- Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Arjantinli golcü, yeni sezonda da Galatasaray formasını giymeyi kabul etti.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Fransız basınından L'Equipe, 30 yaşındaki yıldız golcü için PSG Kulübü'ne bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ödeme yapılacağını duyurdu. Ayrıca ödemenin 2 yıla yayılarak yapılacağı gelen haberler arasında yer aldı. Cimbom, Mauro Icardi'ye 3+1 yıllık imza attıracak. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda tutulması yönünde rapor verdiği Icardi'ye yıllık 8 milyon Euro maaş ödeyecek. Ancak; tecrübeli ismin maaşının yarısı sponsorlar tarafından karşılanacak.
TÜRKİYE'Yİ SALLADI
Geçen sezon Galatasaray'da toplamda 26 karşılaşmaya çıkan Mauro Icardi, 23 gol attı ve 8 asist yaptı. 31 gole direkt etki ederek 23. şampiyonlukta başrol oynayan Icardi, Galatasaray taraftarlarının çok sevdiği isimlerin başında geliyor. 'Aşkın Olayım' şarkısıyla özdeşleşen ve Sarı-Kırmızılı taraftarlarla duygusal bir bağ da kuran Icardi, bir süredir Juventus, Milan ve Roma gibi İtalyan takımlarının yanı sıra Arabistan ekiplerinin de gündemindeydi.