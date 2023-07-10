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    Galatasaray, Maouro Icardi ile anlaşma sağladı

    Performansıyla Galatasaray taraftarlarını coşturan Mauro Icardi ile anlaşma sağlandı. Cimbom, Tangocu’nun kulübü PSG ile de el sıkıştı. Aslan 10 milyon Euro ödeyecek 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak Arjantinli golcü G.Saray’da bir sezonda 8 milyon Euro kazanacak. Icardi’nin maaşının yarısı sponsorlar tarafından karşılanacak.

    Yangın yeri hep buralar sayende

    Şampiyonlar Ligi için kadro kuran Galatasaray, Mauro Icardi ile bir kez daha el sıkıştı. Geçen sezon ortaya koyduğu performansla Sarı- Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Arjantinli golcü, yeni sezonda da Galatasaray formasını giymeyi kabul etti.



    3+1 YILLIK SÖZLEŞME
    Fransız basınından L'Equipe, 30 yaşındaki yıldız golcü için PSG Kulübü'ne bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ödeme yapılacağını duyurdu. Ayrıca ödemenin 2 yıla yayılarak yapılacağı gelen haberler arasında yer aldı. Cimbom, Mauro Icardi'ye 3+1 yıllık imza attıracak. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda tutulması yönünde rapor verdiği Icardi'ye yıllık 8 milyon Euro maaş ödeyecek. Ancak; tecrübeli ismin maaşının yarısı sponsorlar tarafından karşılanacak.



    TÜRKİYE'Yİ SALLADI
    Geçen sezon Galatasaray'da toplamda 26 karşılaşmaya çıkan Mauro Icardi, 23 gol attı ve 8 asist yaptı. 31 gole direkt etki ederek 23. şampiyonlukta başrol oynayan Icardi, Galatasaray taraftarlarının çok sevdiği isimlerin başında geliyor. 'Aşkın Olayım' şarkısıyla özdeşleşen ve Sarı-Kırmızılı taraftarlarla duygusal bir bağ da kuran Icardi, bir süredir Juventus, Milan ve Roma gibi İtalyan takımlarının yanı sıra Arabistan ekiplerinin de gündemindeydi.



        226 GOLE İMZA ATTI
        Yeniden G.Saray forması giyecek yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin kariyerinde toplam 409 maçta 226 gol ve 51 de asisti bulunuyor.

        SON DETAYLAR KONUŞULUYOR
        Mauro Icardi'nin menajerlerinden Elia Pino, A Spor'a futbolcunun geleceği hakkında bir açıklama yaptı. Transferde gelinen noktayı paylaşan Pino, "Galatasaray ile anlaşmak üzereyiz. Kulüpler arasında da bonservis konusunda son detaylar görüşülüyor" diye konuştu.

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