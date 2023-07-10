Galatasaray, Maouro Icardi ile anlaşma sağladı





TÜRKİYE'Yİ SALLADI

Geçen sezon Galatasaray'da toplamda 26 karşılaşmaya çıkan Mauro Icardi, 23 gol attı ve 8 asist yaptı. 31 gole direkt etki ederek 23. şampiyonlukta başrol oynayan Icardi, Galatasaray taraftarlarının çok sevdiği isimlerin başında geliyor. 'Aşkın Olayım' şarkısıyla özdeşleşen ve Sarı-Kırmızılı taraftarlarla duygusal bir bağ da kuran Icardi, bir süredir Juventus, Milan ve Roma gibi İtalyan takımlarının yanı sıra Arabistan ekiplerinin de gündemindeydi.