Beşiktaş orta saha için Suat Serdar'ı gündeme aldı

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer konusunda da hareketlilik yaşanıyor...Siyah-Beyazlı ekibin Hertha Berlin'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Suat Serdar'ı gündemine aldığı ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'ye düşen Hertha Berlin'in 26 yaşındaki yıldızının şartlarını sorduğu öğrenildi.
TRANSFERİ ŞU AN İÇİN ZOR
Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Suat Serdar'ın şu an için Almanya'da kalmak istediği belirtildi. Alt ligde oynamak istemeyen yıldız futbolcunun hedefinin gelecek sezon yeniden Bundesliga'da oynamak olduğu gelen haberler arasında. Geride bıraktığımız sezon Hertha Berlin'de 33 maçta görev yapan Suat Serdar, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hertha Berlin'le 2026 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcu kariyerinde daha önce Mainz ve Schalke formalarını da giydi.Milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanan Suat çıktığı 4 maçta skor katkısı yapamadı.