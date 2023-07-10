Beşiktaş orta saha için Suat Serdar'ı gündeme aldı

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer konusunda da hareketlilik yaşanıyor...Siyah-Beyazlı ekibin Hertha Berlin'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Suat Serdar'ı gündemine aldığı ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'ye düşen Hertha Berlin'in 26 yaşındaki yıldızının şartlarını sorduğu öğrenildi.