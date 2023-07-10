Attila Szalai, Union Berlin yolcusu! Fenerbahçe 14 milyon Euro'ya el sıkıştı





FLAVIO YENİDEN TAAWOUN'DA

Nenad Bjelica'nın planları arasında yer almayan Flavio'nun yeni sezondaki adresi belli oldu. Fırtına, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu yeniden Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'a kiraladığını duyurdu.



FIRTINA ARA VERMEDİ

Hırvat çalıştırıcı Nend Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Slovenya'nın Kranj şehrinde yapılan antrenmanda Hajduk Split ile oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Milli takımlarda görev alan oyuncuların bir bölümünün de yer aldığı antrenmanda Eren Elmalı ve Umut Bozok aerobik çalışması yaptı. Fırtına'da hazırlıklar bugün devam edecek.



KOMBİNELER SATIŞA ÇIKIYOR

Trabzonspor'da yeni sezon kombine biletleri bugün itibarıyla satışa çıkacak. Saat 13.00'te başlanacak satışlarda 1 hafta boyunca kombine bilet sahipleri öncelikli olacak. Genel satışlar ise 17 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kombine bilet fiyatları 4 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.



BORJA SAİNZ EN AZ 3 AY YOK

Giresunspor'dan ayrılıp İngiliz ekibi Norwich City'nin yolunu tutan Borja Sainz, ayak bağlarından sakatlandı. Giresun'da 34 maçta 10 gol, 3 asist üreten 22 yaşındaki İspanyol futbolcu 3 ay sahalardan uzak kalacak.



HATAY İLE HULL BERABERE

6 Şubat'taki deprem sonrası ilk kez sahaya inen Hatayspor, Hull City ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibi 68'de William Jarvis ile öne geçti, Hatay'da Ünal Emre Durmuşhan skoru belirleyen golü kaydetti.



MARC BOLA SAMSUNSPOR'DA

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, İngiliz oyuncu Marc Bola'yı renklerine bağladı. Son olarak Middlesbrough forması giyen 25 yaşındaki İngiliz sol bek oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.



JUVENTUS'A MEN CEZASI!

Juventus UEFA'ya yanlış bilançolar ilettiği gerekçesiyle Serie A'da 15 puan silme cezası almıştı. UEFA, Finansal Fair Play'e uymadığı gerekçesiyle Juve'yi 1 yıl turnuvalardan men edebilir.



SAİSS KADRODA YOK

Yeni sezon hazırlıkları için dün Almanya'ya giden Beşiktaş'ın kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Tayyip Talha'nın yanı sıra takımdan ayrılması beklenen Romain Saiss'te yer almadı.



İLK RAKİP KISVARDA

Galatasaray, kamp yapmak için gittiği Avusturya'daki ilk hazırlık maçında bugün TSİ 20.30'da Macaristan ekibi Kisvarda ile karşılaşacak. Sezonun ilk hazırlık maçında Hull City ekibine 4-3 kaybeden Cimbom'da Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama ve transfer görüşmesi için Türkiye'de kalan Cicaldau kamp kadrosunda bulunmuyor. Öte yandan Aslan, 14 Temmuz'da Austria Wien, 18 Temmuz'da da Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar, hazırlık maçlarnda eksiklerini tespit edecek.



YARIŞMACI BİR TAKIM OLACAĞIZ

Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bir şekilde kadromuzu Süper Lig seviyesine ve burada yarışmacı bir takım olma çıtasına çekmek durumundayız" şeklinde konuştu.



PSG'DEN ÇİFTE HAMLE

PSG, Bayern Münih'in 27 yaşındaki Fransız sol beki Lucas Hernandez ve Mallorca'nın 22 yaşındaki Güney Koreli orta sahası Lee Kang- In'i beşer yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.



NEWCASTLE BARNES'IN PEŞİNDE

Newcastle United'ın, Leicester City forması giyen 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Harvey Barnes için 25 milyon sterlin'lik bir teklif yapacağı iddia edildi. Barnes'ın kontratı 2025'te sona erecek.



POPOVİCH'LE 5 YIL DAHA

Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın da yeni sezonda formasını giyeceği San Antonio Spurs, 74 yaşındaki başantrenörü Gregg Popovich ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladığını bildirdi.



KAZANCI'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde geçen sezonun ilk kamp dönemine 6 yeni transferle giden Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş yönetimindeki Almanya kampına sadece Somaspor'dan transfer edilen Emrecan Bulut'la gitti. Transferlerin kampa yetişmemesine büyük tepki gösteren Siyah-Beyazlı taraftarlar, Sportif Direktörlük görevinde bulunan Ceyhun Kazancı'yı sosyal medya üzerinden "Beşiktaş transferde neden sessiz?" "Transferler kampa yetişmeliydi" sözleriyle istifaya davet etti.



SANIRIM BEŞİKTAŞ'A GİDİYOR

Beşiktaş'ın 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilen CSKA Moskova'nın Kazak orta sahası Bakhtyor Zaynitdinov ile ilgili Rus gazeteci Yuri Alemanov Kazak basınına açıklamalarda bulundu. Alemanov," Her şey Zainutdinov'un yakın gelecekte CSKA'dan ayrılacağı gerçeğine gidiyor. Bugün ya da yarın çıkışla ilgili bir sonraki haberi bekliyoruz. Beşiktaş"a mı gidiyor? Sanırım." ifadeleriyle transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağını öne sürdü.



BU SÖZLER TAKIM İÇİN HAKARET

Fransız basını PSG'li 6 futbolcunun takım arkadaşları Kylian Mbappe'nin France Football dergisinde yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirdiğini öne sürdü. Mbappe, dergiye verdiği röportajda, "PSG'de Altın Top (Ballon d'Or) kazanmanın çok zor olduğunu, ayrıca kulübün bölücü bir etkisi olduğunu" ifade etmişti. Bu iddiaya göre ismi açıklanmayan futbolcuların yönetime bu sözlerin takım için hakaret olduğunu dile getirdikleri ve ceza istedikleri öne sürüldü.



HALİL'DE MAAŞ KRİZİ PATLADI

Beşiktaş'ın transferi konusunda Brentford ile 500 bin Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 25 pay karşılığında anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Halil Dervişoğlu'nun kendisini 4 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak kontratı imzalamamasının arkasındaki nedenin yönetimle yaşadığı maaş krizi olduğu iddia edildi. Oyuncu ile görüşmelerini sürdüren yönetimin sorunu bir an önce çözüme kavuşturup milli golcüyü kampa yetiştirmek istiyor.



SAMET AKAYDIN'IN DURUMU İYİ

Sakatlığı nedeniyle Rusya kampına götürülmeyen Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Samet Akaydın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Hafif sakatlığı sebebiyle 5 gün kadar İstanbul'da takımdan ayrı çalışacak olan milli stoper sonrasında takımla birlikte olacak. Samet yerli oyuncu olması nedeniyle bu sezon daha da değerli olacak.



UMUT NAYİR İMZA SONRASI RUSYA'DA

Fenerbahçe daha önce prensipte anlaştığı Eyüpspor'dan Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 30 yaşındaki milli futbolcu sağlık kontrolünün ardından imzayı atıp Rusya kampına gidecek. Umut Nayir''in imzası sonrasında Fenerbahçe'nin bir diğer forvet oyuncusu Serdar Dursun'un takımdan ayrılması bekleniyor.