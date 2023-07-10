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    Attila Szalai, Union Berlin yolcusu! Fenerbahçe 14 milyon Euro'ya el sıkıştı

    Union Berlin Attila Szalai için teklifini 14 milyon Euro’ya çıkardı. Bu son teklifi Fenerbahçe kabul etti. Transfer 1-2 gün içinde resmi olarak açıklanacak. İşte sizler için derlediğimiz 10 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünydan spor haberleri...

    Szalai’den kasaya 14 milyon Euro

    Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Attila Szalai'yi kadrosuna katmak üzere. Alman ekibi Macar stoper için ilk olarak Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 12 milyon Euro teklif etmiş ancak Fenerbahçe kapıyı 20 milyon Euro'dan açmıştı. Son gelen bilgilere Fenerbahçe'nin Union Berlin'in 14 milyon Euro'ya revize ettiği teklifi kabul etti. Hem Macar basını hem de Alman basınından Kicker Szalai için anlaşma sağlandığını açıkladı. Transferin resmi olarak 1-2 gün içinde açıklanması bekleniyor. Szalai, Fenerbahçe'ye 2021 yılının ocak ayında Apollon Limasol takımından 2.2 milyon Euro karşılığında transfer olmuş ve Sarı-Lacivertli kulüpte ciddi bir çıkış yakalamıştı. 25 yaşında ve 1.92 boyunda olan Szalai 35 kez Macaristan Milli Takım formasını giydi.



    ARDA GÜLER İKİYE KATLADI
    Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro peşin para 10 milyon Euro da bonuslar karşılığında transfer olan ve 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler dijital alemde de şov yapıyor. İmza öncesi takipçi sayısı 2.3 milyon olan 18 yaşındaki yıldız futbolcu dün itibariyle 4 milyon 100 bin rakamını geride bıraktı. İspanyol basınında Arda Güler ile ilgili olarak haberler dün de devam etti. Marca gazetesi Arda için "İmza sonrası hala saf ve utangaç tavırlarını devam ettiriyor. Sanki Real Madrid'e transfer olmamış gibi. Sanki herkesin konuştuğu yıldız olmamış gibi" ifadesini kullandı.



    FENER PENALTILARLA YENİLDİ
    Fenerbahçe, Rusya'da Zenit ile hazırlık maçı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan maçtan penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ayrıldı. İsmail Yüksek, Bright Osayi-Samuel ve Joao Pedro penaltı atışlarını gole çevirirken, Diego Rossi ile İrfan Can Kahveci penaltı vuruşlarında ise kaleci gole izin vermedi. Sarı-Lacivertliler, 12 Temmuz'da saat 19.30'da Kızılyıldız ve 15 Temmuz'da saat 14.00'te Neftchi PFK ile hazırlık maçlarını oynayıp dönecek.

    TAKVİYELER GELECEK
    F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Aramıza katılacak oyuncular var. Mevkii olarak söyleyemem. Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular gelecek. Kısa sürede açıklanır" dedi.



        ASLAN SOL BEKİNE KAVUŞUYOR
        Yeni sezonda daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek için atağa kalkan Galatasaray, transfer operasyonunu da titizlikle yürütüyor. Bir süredir sol bek mevkisi için görüşmeler yapan Cimbom'un Almanya'da Leipzig forması giyen Angelino ve Stuttgart'tan Borna Sosa ile prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı yetkililer, hem Leipzig hem de Stuttgart ile yaptığı görüşmelerde de büyük oranda uzlaşma sağladı. 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Angelino, geçen sezon kiralık oynadığı Hoffenheim'da 35 maçta 1 gol, 10 asist üretti. 25 yaşındaki Hırvat sol bek Borna Sosa ise Stuttgart'ta 30 karşılaşmada 2 gol, 12 asist kaydetti. İki futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek. Buruk'un Angelino'ya sıcak baktığı öğrenildi.



        DAHA GÜÇLÜ BİR KADRO KURACAĞIZ
        G.Saray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, transfer çalışmaları hakkında konuştu. "Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kuracağız" diyen Timur, Leipzig'de oynayan Angelino transferinde yol aldıklarını dile getirdi. PSG'den Leandro Paredes'in karar aşamasında olduğunu anlatan Timur, Szymanski ile ilgilendiklerini belirtirken, "Biz Sebastian Szymanski ile görüştük ama maaşı yüksek" dedi. Öte yandan Timur, Milot Rashica'nın bonservisini almak için pazarlıkların sürdüğünü ve istedikleri transfer teklifi gelmezse İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kesinlikle satmayacaklarını açıkladı.



        AVUSTURYA'DA YÜZLER GÜLÜYOR
        Okan Buruk yönetimdeki Galatasaray, Avusturya'daki ilk idmanını dün gerçekleştirdi. Kuvvet ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmana tedavisine devam edilen Lucas Torreira katılmadı. Mathias Ross da takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmanda futbolcuların neşeli tavırları dikkatleri çekti.



            CICALDAU BAŞAKŞEHİR YOLCUSU
            Yeni sezonda Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen ve Avusturya kampına da götürülmeyen Alexandru Cicaldau, kariyerine Spor Toto Süper Lig'de devam edecek. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir, Rumen futbolcunun transferi için harekete geçerken, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istediğini Cimbom'a iletti. Yapılan görüşme sonrasında taraflar arasında anlaşma sağlandığı öğrenildi. Başakşehir, futbolcunun bir sezonluk maaşını ödeyecek. Cicaldau, geçen sezon kiralık gittiği Al-Ittihad Kalba'da 28 maçta 4 gol, 7 asist üretti. Rumen oyuncuyu Galatasaray, 6.5 milyon Euro bedelle renklerine bağlamıştı.



            HULL CİTY'DE MUTLUYUM
            Adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu "Fenerbahçe'de 7 yıl boyunca iyi şeyler yapmaya çalıştım. Acun ağabey ve hocanın beni istemesiyle de Hull City'e geçtim. Kolay olmayan bir süreçti ama hızlı bir adaptasyon aşaması oldu. Hull City'de olmaktan mutluyum" ifadelerini kullandı. Kulüp başkanı Acun Ilıcalı da Ozan'ın takımdan ayrılmayacağını dile getirmişti.



            ONANA KAMPA KATILMADI
            Beşiktaş'ın orta saha için listeye aldığı isimlerden biri olan Jean Onana ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kamerunlu oyuncunun külübü Lens, 23 yaşındaki futbolcuyu takımın sezon başı kampı kadrosuna almadı.



                FERNANDEZ'DE KORKULAN OLMADI
                Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçında kale direğine çarparak kaval kemiği bölgesinden sakatlanan yeni transfer Joaquin Fernandez'in röntgeninde kırık bulgusuna rastlanmadı. Ancak; kontrol amacıyla Bordo-Mavili futbolcuya yeniden MR çekileceği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun durumunun bugün netleşmesi bekleniyor. 2 yıllık sözleşme imzalanan Fernandez, Fırtına'da bu sezon 1.3 milyon, gelecek sezon ise 1.4 milyon Euro kazanacak.



                MAXI GOMEZ VAZGEÇMİYOR
                Takımdan ayrılması beklenen isimlerden birisi olan Maxi Gomez, Slovenya kampındaki performansıyla göz doldurdu. Son derece istekli ve arzulu gözüken Uruguaylı golcünün çabasından teknik direktör Nenad Bjelica'nın da memnun olduğu kaydedildi. Hırvat teknik adamın Maxi Gomez'i bir süre daha takip edeceği sonrasında takımda kalıp kalmayacağına kesin olarak karar vereceği öğrenildi. Bu arada Gomez'in de takımda kalmak istediği gelen haberler arasında.



                FLAVIO YENİDEN TAAWOUN'DA
                Nenad Bjelica'nın planları arasında yer almayan Flavio'nun yeni sezondaki adresi belli oldu. Fırtına, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu yeniden Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'a kiraladığını duyurdu.

                FIRTINA ARA VERMEDİ
                Hırvat çalıştırıcı Nend Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Slovenya'nın Kranj şehrinde yapılan antrenmanda Hajduk Split ile oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Milli takımlarda görev alan oyuncuların bir bölümünün de yer aldığı antrenmanda Eren Elmalı ve Umut Bozok aerobik çalışması yaptı. Fırtına'da hazırlıklar bugün devam edecek.

                KOMBİNELER SATIŞA ÇIKIYOR
                Trabzonspor'da yeni sezon kombine biletleri bugün itibarıyla satışa çıkacak. Saat 13.00'te başlanacak satışlarda 1 hafta boyunca kombine bilet sahipleri öncelikli olacak. Genel satışlar ise 17 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kombine bilet fiyatları 4 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

                BORJA SAİNZ EN AZ 3 AY YOK
                Giresunspor'dan ayrılıp İngiliz ekibi Norwich City'nin yolunu tutan Borja Sainz, ayak bağlarından sakatlandı. Giresun'da 34 maçta 10 gol, 3 asist üreten 22 yaşındaki İspanyol futbolcu 3 ay sahalardan uzak kalacak.

                HATAY İLE HULL BERABERE
                6 Şubat'taki deprem sonrası ilk kez sahaya inen Hatayspor, Hull City ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibi 68'de William Jarvis ile öne geçti, Hatay'da Ünal Emre Durmuşhan skoru belirleyen golü kaydetti.

                MARC BOLA SAMSUNSPOR'DA
                Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, İngiliz oyuncu Marc Bola'yı renklerine bağladı. Son olarak Middlesbrough forması giyen 25 yaşındaki İngiliz sol bek oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

                JUVENTUS'A MEN CEZASI!
                Juventus UEFA'ya yanlış bilançolar ilettiği gerekçesiyle Serie A'da 15 puan silme cezası almıştı. UEFA, Finansal Fair Play'e uymadığı gerekçesiyle Juve'yi 1 yıl turnuvalardan men edebilir.

                SAİSS KADRODA YOK
                Yeni sezon hazırlıkları için dün Almanya'ya giden Beşiktaş'ın kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Tayyip Talha'nın yanı sıra takımdan ayrılması beklenen Romain Saiss'te yer almadı.

                İLK RAKİP KISVARDA
                Galatasaray, kamp yapmak için gittiği Avusturya'daki ilk hazırlık maçında bugün TSİ 20.30'da Macaristan ekibi Kisvarda ile karşılaşacak. Sezonun ilk hazırlık maçında Hull City ekibine 4-3 kaybeden Cimbom'da Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama ve transfer görüşmesi için Türkiye'de kalan Cicaldau kamp kadrosunda bulunmuyor. Öte yandan Aslan, 14 Temmuz'da Austria Wien, 18 Temmuz'da da Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar, hazırlık maçlarnda eksiklerini tespit edecek.

                YARIŞMACI BİR TAKIM OLACAĞIZ
                Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bir şekilde kadromuzu Süper Lig seviyesine ve burada yarışmacı bir takım olma çıtasına çekmek durumundayız" şeklinde konuştu.

                PSG'DEN ÇİFTE HAMLE
                PSG, Bayern Münih'in 27 yaşındaki Fransız sol beki Lucas Hernandez ve Mallorca'nın 22 yaşındaki Güney Koreli orta sahası Lee Kang- In'i beşer yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

                NEWCASTLE BARNES'IN PEŞİNDE
                Newcastle United'ın, Leicester City forması giyen 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Harvey Barnes için 25 milyon sterlin'lik bir teklif yapacağı iddia edildi. Barnes'ın kontratı 2025'te sona erecek.

                POPOVİCH'LE 5 YIL DAHA
                Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın da yeni sezonda formasını giyeceği San Antonio Spurs, 74 yaşındaki başantrenörü Gregg Popovich ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladığını bildirdi.

                KAZANCI'YA İSTİFA ÇAĞRISI
                Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde geçen sezonun ilk kamp dönemine 6 yeni transferle giden Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş yönetimindeki Almanya kampına sadece Somaspor'dan transfer edilen Emrecan Bulut'la gitti. Transferlerin kampa yetişmemesine büyük tepki gösteren Siyah-Beyazlı taraftarlar, Sportif Direktörlük görevinde bulunan Ceyhun Kazancı'yı sosyal medya üzerinden "Beşiktaş transferde neden sessiz?" "Transferler kampa yetişmeliydi" sözleriyle istifaya davet etti.

                SANIRIM BEŞİKTAŞ'A GİDİYOR
                Beşiktaş'ın 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilen CSKA Moskova'nın Kazak orta sahası Bakhtyor Zaynitdinov ile ilgili Rus gazeteci Yuri Alemanov Kazak basınına açıklamalarda bulundu. Alemanov," Her şey Zainutdinov'un yakın gelecekte CSKA'dan ayrılacağı gerçeğine gidiyor. Bugün ya da yarın çıkışla ilgili bir sonraki haberi bekliyoruz. Beşiktaş"a mı gidiyor? Sanırım." ifadeleriyle transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağını öne sürdü.

                BU SÖZLER TAKIM İÇİN HAKARET
                Fransız basını PSG'li 6 futbolcunun takım arkadaşları Kylian Mbappe'nin France Football dergisinde yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirdiğini öne sürdü. Mbappe, dergiye verdiği röportajda, "PSG'de Altın Top (Ballon d'Or) kazanmanın çok zor olduğunu, ayrıca kulübün bölücü bir etkisi olduğunu" ifade etmişti. Bu iddiaya göre ismi açıklanmayan futbolcuların yönetime bu sözlerin takım için hakaret olduğunu dile getirdikleri ve ceza istedikleri öne sürüldü.

                HALİL'DE MAAŞ KRİZİ PATLADI
                Beşiktaş'ın transferi konusunda Brentford ile 500 bin Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 25 pay karşılığında anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Halil Dervişoğlu'nun kendisini 4 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak kontratı imzalamamasının arkasındaki nedenin yönetimle yaşadığı maaş krizi olduğu iddia edildi. Oyuncu ile görüşmelerini sürdüren yönetimin sorunu bir an önce çözüme kavuşturup milli golcüyü kampa yetiştirmek istiyor.

                SAMET AKAYDIN'IN DURUMU İYİ
                Sakatlığı nedeniyle Rusya kampına götürülmeyen Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Samet Akaydın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Hafif sakatlığı sebebiyle 5 gün kadar İstanbul'da takımdan ayrı çalışacak olan milli stoper sonrasında takımla birlikte olacak. Samet yerli oyuncu olması nedeniyle bu sezon daha da değerli olacak.

                UMUT NAYİR İMZA SONRASI RUSYA'DA
                Fenerbahçe daha önce prensipte anlaştığı Eyüpspor'dan Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 30 yaşındaki milli futbolcu sağlık kontrolünün ardından imzayı atıp Rusya kampına gidecek. Umut Nayir''in imzası sonrasında Fenerbahçe'nin bir diğer forvet oyuncusu Serdar Dursun'un takımdan ayrılması bekleniyor.
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                Haberler Spor Attila Szalai, Union Berlin yolcusu! Fenerbahçe 14 milyon Euro'ya el sıkıştı
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