Arda Güler Real Madrid’e imza attı! İşte o tarihi anlar

Süper Lig rekoru kırarak Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için eflatun beyazlılar imza töreni düzenledi.

İşte Türk futbolcu için tarihi bir anlamı da olan bu törende yaşananlar ve Florentino Perez ile Arda Güler'in açıklamaları...

"FENERBAHÇE'Yİ UNUTMA"

Florentino Perez: "18 yaşında olmana rağmen hayalini gerçekleştirebildin. Bu yaşın rağmen birçok başarı elde ettin. Türkiye'deki evini Fenerbahçe'yi unutma. Biz hayalini gerçekleştirmene yardımcı oluyoruz. Senin yeteneklerinle beraber gücümüze güç katacağız. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmanın yolunu bulacağız. Burada büyüyeceksin. Sadece futbol olarak değil, kişilik olarak da büyüyeceksin. Real Madrid'de kendini dünyaya tanıtacaksın. Birlikte başaracağız. Senin Real Madrid kariyerini taçlandıracağız."

"Arda, sen Türkiye'nin gururusun. Dünyanın en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir sorumluluk olduğunu göreceksin. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de büyük sorumluluk aldın. 14 yaşında Fenerbahçe'ye katıldın. 16 yaşında Fenerbahçe a takımında oynadın, Avrupa'da oynadın. Türkiye Kupası'nı kazandın, en iyi oyuncu seçildin. Fenerbahçe ile 51 maçta oynadın. Türk Milli Takımı'na seçildin. 17 yaşında inanılmaz bir başarı gösterdin. Türkiye de seninle gurur duyuyor Arda. Kariyerini birlikte yukarı çıkaracağız. Bernabeu'da seni her şekilde destekleyecek bir taraftar bulacaksın."

"HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ"

Arda Güler: "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne kadar gelmemde katkısı olan herkese teşekkür ederim. Bugün beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben de bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak benim için çok büyük gurur. Herkese çok teşekkür ederim."

24 NUMARALI FORMAYI GİYECEK!

Fenerbahçe'de ilk dönem 25, sonrasında ise 10 numaralı formayı giyen Arda Güler, Real Madrid'de tercihini 24 numaradan yana kullandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ!

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in, Fenerbahçe'den 6 yıllığına kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Arda Güler, İspanyol ekibi için sağlık kontrolünden geçti. Transfer görüşmelerinin tamamlanması için dün akşam saatlerinde Madrid'e giden genç futbolcunun sağlık kontrolleri, bu sabah Madrid'de bir hastanede yapıldı.

MODRIC TELEFONLA ARADI!

Real Madrid transferinin bir anda çok hızlı geliştiğini ifade eden Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, "Çünkü ondan önce Barcelona vardı. Barcelona'nın Arda'yı Fenerbahçe'de bir yıl kiralık oynatma şansı vardı. Ama Arda bu teklifi kabul etmedi. Real Madrid'de oynama garantisi verdi. Real Madrid'in kaptanı Modric, Arda'yı aramış ve "Ben bir yıl sonra futbolu bırakacağım 10 numara senin olacak' demiş. İlk defa içimizden çıkan bir Türk çocuğu bir de buradan çıkıp yetişen çocuk hem de 18 yaşında. 16 yaşında milli takım forması giydi" dedi.

TOP TOPLAYICILIKTAN REAL MADRID'E!

Filiz lisansı 15 Ağustos 2014'te 9 yaşında Gençlerbirliği'nin altyapısındayken çıkarılan Arda Güler, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı.

Karşılaşmada yaşadıklarını "Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum." ifadeleriyle anlatan Arda, 13 yaşında 20 Şubat 2019'da Fenerbahçe tarafından transfer edildi.

Birçok kulübün talip olduğu Arda konusunda Gençlerbirliği Kulübünü ve ailesini ikna eden sarı-lacivertliler, transferi gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulübün altyapı kadrosuna dahil edilen Arda Güler, yaklaşık 2 yıl sonra 15 yaşında 13 Ocak 2021'de Fenerbahçe'de profesyonel ilk imzasını attı.

Performansıyla kısa zamanda farkını ortaya koyan ve A Milli formayı da sırtına geçiren "10 numara", ilk profesyonel sözleşmesinden 2,5 yıl sonra Real Madrid'in kapısını araladı.