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    Kartal'da Velde sürprizi! Beşiktaş Norveçli yıldızı gündemine aldı

    Beşiktaş’ın Polonya Ligi ekiplerinden Lech Poznan forması giyen 23 yaşındaki Norveçli yıldız kanat oyuncusu Kristoffer Velde ile ilgilendiği öne sürüldü...

    Velde sürprizi

    Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in kanat forvet istemisini açıklamasından sonra Siyah-Beyazlı takım ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Polonya Ligi ekiplerinden Lech Poznan forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kristoffer Velde ile ilgileniyor.

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    Haberde oyuncu için birçok kulübün devrede olduğu belirtilirken, en ciddi adayın Beşiktaş olduğu da gelen haberler arasında. 2021/22 sezonunun devre arası transfer döneminde Norveç ekibi Haugesund'dan Lech Poznan'a katılan Velde, Poznan ile çıktığı 58 karşılaşmada 16 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

    Polanya ekibi ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan Velde'nin piyasa değeri ise 2,5 milyon euro civarında. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen genç futbolcunun yolunun Türkiye'ye düşüp düşmeyeceği ise merak konusu.


        58 MAÇTA 24 GOLE KATKI SAĞLADI
        Kristoffer Velde 2021-2022 sezonunun devre arası katıldığı Polonya ekibi Lech Poznan formasıyla çıktığı 58 maçta 16 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 2,5 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan Velde'nin Polonya ekibi ile 2025'e kadar kontratı var.

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