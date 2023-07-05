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Haberde oyuncu için birçok kulübün devrede olduğu belirtilirken, en ciddi adayın Beşiktaş olduğu da gelen haberler arasında. 2021/22 sezonunun devre arası transfer döneminde Norveç ekibi Haugesund'dan Lech Poznan'a katılan Velde, Poznan ile çıktığı 58 karşılaşmada 16 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Polanya ekibi ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan Velde'nin piyasa değeri ise 2,5 milyon euro civarında. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen genç futbolcunun yolunun Türkiye'ye düşüp düşmeyeceği ise merak konusu.