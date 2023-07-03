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    • 03.07.2023 18:02
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    Umut Nayir Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

    Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Ümraniyespor ile gösterdiği performansla adından söz ettiren ve milli takıma kadar yükselen Umut Nayir, Fenerbahçe'ye transfer oldu. İşte sözleşme detayları...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

    Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Ümraniyespor ile gösterdiği performansla adından söz ettiren ve milli takıma kadar yükselen Umut Nayir, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

    Sarı lacivertliler bonservisi Eyüpspor'da bulunan golcünün kulübüyle el sıkışmıştı. Milli futbolcu ile de anlaşan Kanarya'nın transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

    Fenerbahçe Umut Nayir ile 2+1 yıllık anlaşma sağlarken, golcü oyuncu resmi imza ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.

    UMUT NAYİR KİMDİR?

    Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor takımında forvet mevkinde forma giyen Umut Nayir, 28.06.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 191 cm boyunda ve 75 kilo olan Umut Nayir, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Umut Nayir, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Umut Nayir, bu sezon 1 asist ve 17 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Turkiye Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

    Umut Nayir'in detaylı istatistiklerine ulaşmak için tıklayın...

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    Haberler Spor Umut Nayir Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları
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