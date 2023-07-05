Nelsson’a Wolves kancası! Sarı-kırmızılı yönetim ilk teklifi reddetti





TEKLİF REVİZE EDİLECEK

Alınan bilgilere göre; İngiliz kulübü ilk görüşmede Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu rakamı az bulup hemen teklifi geri çevirdiği ve "Nelsson'un fiyatı 25 milyon Euro'dur" yanıtını verdiği ifade edildi. Galatasaray yönetiminin teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda kalmasını istediği Danimarkalı yıldız için serbest kalma bedelinin altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldığı da öğrenildi. İngiliz basını, Wolverhampton'ın önümüzdeki günlerde revize edilmiş bir teklifle bir kez daha Galatasaray'la görüşme yapacağını belirtiyor.