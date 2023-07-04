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    • 04.07.2023 11:23
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    • 04.07.2023 11:23
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    Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe Mario Branco getirildi

    Fenerbahçe Kulübü, sportif direktörlük görevine Mario Branco'nun getirildiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de sportif direktörlüğe Mario Branco getirildi

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımımızda, sportif direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir. 19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco, futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip. Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı, aynı zamanda profesyonel spor yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansı'na sahip." ifadelerini kullandı.

    Mario Branco'nun daha önce Portekiz Futbol Federasyonunda da farklı görevler aldığının belirtildiği açıklama şöyle sürdü:

    "2022-2023 sezonunda takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco'nun yardımcılığına da yine kulübümüze futbol planlama yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce futbol akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır. Sportif direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz."

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