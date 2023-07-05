Fırtına’dan Bystrov atağı! Trabzonspor sağ bek için hedefini belirledi

Yeni sezon öncesinde Teknik direktör Nenad Bjelica önderliğinde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da transferde de hareketlilik yaşanıyor.
Bordo- Mavili takımın Rusya Lig takımlarından Akhmat Grozny'de oynayan Kazakistanlı sağ bek Marat Bystrov'u gündemine aldığı öğrenildi. Fırtına'nın TFF'nin değiştirdiği kuralla yabancı statüsünde sayılmayacak olması nedeniyle de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.
Trabzonspor, Bystorov eklemesiyle geçen sezon büyük sorun yaşadığı sağ bek mevkisini rahata kavuşturmak istiyor. Fırtına'nın Rus ekibiyle kontratı 2024'te sona erecek Bystorov konusunda kısa süre içerisinde pazarlıklara başlayacağı belirtiliyor.