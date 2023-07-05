Fırtına’dan Bystrov atağı! Trabzonspor sağ bek için hedefini belirledi

Bordo- Mavili takımın Rusya Lig takımlarından Akhmat Grozny'de oynayan Kazakistanlı sağ bek Marat Bystrov'u gündemine aldığı öğrenildi. Fırtına'nın TFF'nin değiştirdiği kuralla yabancı statüsünde sayılmayacak olması nedeniyle de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.