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    • Spor
    • 05.07.2023 12:11
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    • 05.07.2023 12:11
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    Fenerbahçe'ye şok! Arda'nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

    Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de Arda Güler ile yollar ayrılıyor. Milli yıldız Real Madrid ile anlaşmaya varırken Kanarya alternatif isimler üzerinde çalışmalara başlamıştı. Ancak Fenerbahçe'ye liste başı isimden ret yanıtı geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

    Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon istenildiği gibi başarılı geçmedi.
    Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

    Kanarya uzun yıllar devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi.
    Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

    Sarı lacivertliler şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
        Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

        Fenerbahçe sezonu Türkiye Kupası ile tamamlasa da istenilen başarı gelmedi.
        Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

        Bu anlamda yeniden yapılanmaya giren Kanarya'da öncelikle Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yollar ayrıldı.
        Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

        Ardından takımın başına İsmail Kartal getirildi.
            Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

            Sarı lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanıyor.
            Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

            Diğer yandan ise transfer çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.
            Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

            Bu anlamda Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden birisi de İtalyan ekibi Juventus'un 18 yaşındaki genç yeteneği Kenan Yıldız olarak dikkat çekiyordu.
                Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

                Kanarya'nın futbolcuyla yakından ilgilendiği ve Juventus'a futbolcu için teklifte bulunduğu öğrenildi.
                Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

                Son olarak ise Juventus'un, Fenerbahçe'ye transferde verdiği flaş yanıtı İtalyan basını duyurdu.
                Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

                Juventus, Fenerbahçe'nin Kenan Yıldız için yaptığı teklifi reddetti.

                    Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

                    İtalyan basını, Juve'nin genç oyuncuyu yeni sezonda Pogba'nın alternatifi olarak düşündüğünü duyurdu.
                    Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

                    Ana mevkisi forvet arkası olan Kenan Yıldız, sol kanat ve sağ kanat olarak görev alabiliyor.
                    Fenerbahçe’ye şok! Arda’nın yerine düşünülüyordu teklif reddedildi

                    Kariyerine Regensburg altyapısında başlayan futbolcu ardından Bayern Münih altyapısının yolunu tuttu. Bavyera ekibinin ardından ise şimdilerde Juventus'un B takımında forma terletiyor. Ayrıca Kenan Yıldız Türkiye U21 Milli Takımı'nda görev alıyor.
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