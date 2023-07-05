Cimbom'dan Antonio operasyonu! G.Saray yıldız forvet için düğmeye bastı

Bir yandan Mauro Icardi problemini çözmeye çalışan Galatasaray bir yandan da alternatif forvet transferini bitirmek için büyük bir çaba harcıyor. Forvet hamlesini ön eleme maçına kadar yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'dan dün flaş bir hamle geldi.
GÖRÜŞME OLUMLU
Transfer operasyonlarının başındaki isim olan Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur dün Londra'ya gitti. Timur'un listede yer alan isimlerden biri olan Michail Antonio için resmi girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre hem West Ham United kulübü hem de Jamaikalı yıldızın menajeriyle görüşme yapıldı.
Temasların son derece olumlu geçtiği ve Antonio'nun Galatasaray'a sıcak baktığı belirlendi. Önümüzdeki günlerde tarafların bir kez daha bir araya geleceği ve her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda transfere son noktanın koyulacağı ifade edildi.