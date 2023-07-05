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    Cimbom'dan Antonio operasyonu! G.Saray yıldız forvet için düğmeye bastı

    Forvet transferini ön elemeye yetiştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Michail Antonio için resmi girişimlere başladı. Dün sabah İngiltere'ye giden Erden Timur'un hem Jamaikalı forvetin menajeri hem de West Ham United kulübü ile görüşme yaptığı ortaya çıktı. Taraflar kısa süre içinde 2. görüşmeyi yapacak...

    Antonio operasyonu

    Bir yandan Mauro Icardi problemini çözmeye çalışan Galatasaray bir yandan da alternatif forvet transferini bitirmek için büyük bir çaba harcıyor. Forvet hamlesini ön eleme maçına kadar yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'dan dün flaş bir hamle geldi.

    GÖRÜŞME OLUMLU
    Transfer operasyonlarının başındaki isim olan Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur dün Londra'ya gitti. Timur'un listede yer alan isimlerden biri olan Michail Antonio için resmi girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre hem West Ham United kulübü hem de Jamaikalı yıldızın menajeriyle görüşme yapıldı.

    Temasların son derece olumlu geçtiği ve Antonio'nun Galatasaray'a sıcak baktığı belirlendi. Önümüzdeki günlerde tarafların bir kez daha bir araya geleceği ve her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda transfere son noktanın koyulacağı ifade edildi.

        1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
        Kariyeri boyunca Premier Lig'de 228 maça çıkan 33 yaşındaki Michail Antonio 61 gol ve 36 asistlik performans sergiledi. Müthiş güçlü fiziği ile rakip defansların adeta korkulu rüyası olan tecrübeli futbolcu 7 kez Jamaika formasını giyerken rakip ağlara 3 gol bıraktı. Antonio'nun West Ham ile 2024'e kadar sözleşmesi var. Ancak sözleşmede 1 yıllık opsiyon maddesi de bulunuyor.

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        Haberler Spor Cimbom'dan Antonio operasyonu! G.Saray yıldız forvet için düğmeye bastı
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