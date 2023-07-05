Cimbom'dan Antonio operasyonu! G.Saray yıldız forvet için düğmeye bastı

1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Kariyeri boyunca Premier Lig'de 228 maça çıkan 33 yaşındaki Michail Antonio 61 gol ve 36 asistlik performans sergiledi. Müthiş güçlü fiziği ile rakip defansların adeta korkulu rüyası olan tecrübeli futbolcu 7 kez Jamaika formasını giyerken rakip ağlara 3 gol bıraktı. Antonio'nun West Ham ile 2024'e kadar sözleşmesi var. Ancak sözleşmede 1 yıllık opsiyon maddesi de bulunuyor.

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