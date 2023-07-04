Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: "Önümüzde çok iyi..."

Hırvat hoca, "Bütün oyuncularımız çok iyi çalışıyor. Gerçekten yeni bir enerji görebiliyorsunuz. Çalışmaktan zevk alan oyuncu grubu olduğunu görüyorsunuz. Aramızda çok genç arkadaşlarımız da var. Onlar da bizimle çalışıyor. Kiralıktan dönen oyuncular var. Aramızda daha sonra katılacak oyuncular da var. Slovenya kampında toplamda 33-34 sayısına ulaşmış olacağız" dedi.