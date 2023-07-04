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    Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: "Önümüzde çok iyi..."

    Basının karşısına çıkan Hırvat teknik adam, “İhtiyaç dahilinde sistem değişikliğine gidebiliriz ama temel sistemimiz 4-3-3 sistemi olacak. Buna uygun oyuncular bakmaya devam ediyoruz . Sıfırdan başlıyoruz. Önümüzde çok iyi bir gelecek var” dedi.

    Önümüzde çok iyi bir gelecek var

    Trabzonspor teknik Direktörü Nenad Bjelica takımın son durumu ve beklentileri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

    Hırvat hoca, "Bütün oyuncularımız çok iyi çalışıyor. Gerçekten yeni bir enerji görebiliyorsunuz. Çalışmaktan zevk alan oyuncu grubu olduğunu görüyorsunuz. Aramızda çok genç arkadaşlarımız da var. Onlar da bizimle çalışıyor. Kiralıktan dönen oyuncular var. Aramızda daha sonra katılacak oyuncular da var. Slovenya kampında toplamda 33-34 sayısına ulaşmış olacağız" dedi.

    SİSTEMİMİZ 4-3-3 OLACAK
    Bjelica, "Bu sene özelinde, tabii ki değişiklikler olacaktır ama bizim genelde düşündüğümüz sistem 4-3-3 olacak. Sezon boyunca ihtiyaç dahilinde sistem değişikliğine gidebiliriz ama temel sistemimiz 4-3-3 sistemi olacak. Buna uygun oyuncular bakmaya devam ediyoruz. Takımda 4 santrfor var.

        Gomez, Umut, Enis ve Poyraz. Bu oyunculardan birisi giderse bunlara eş değer oyuncu transfer edeceğiz. Transferde pasaporta bakmıyoruz. Biraz uzun boylu savunma oyuncuları aradığımızı söyleyebilirim.. Bu sezon sıfırdan başlıyoruz. Önümüzde çok iyi bir gelecek var. Çalışmalara baktığımızda çok iyi bir oyuncu grubu görüyoruz" açıklamasını yaptı.

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        Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: "Önümüzde çok iyi..."
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