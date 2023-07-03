Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...

STOPERE TAKVİYE YAPILACAK

Hücum hattını Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu transfer ederek güçlendiren Fenerbahçe, stoper pozisyonu için de arayış halinde. Çeşitli menajerlerin oyuncu önerdiği Kanarya, bu mevki için İtalya Ligi'ne rotasını çevirirken, Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim de ortaya çıktı.