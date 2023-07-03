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    • Spor
    • 03.07.2023 12:15
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    • 03.07.2023 12:15
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    ÖZEL | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...

    Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, birçok mevki için görüşmelere devam ederken, stoper mevkisi için ise rota yine İtalya oldu. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler ve detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...

    Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu göreve geride bıraktığımız günlerde İsmail Kartal'ı getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, göreve geldikten sonra Başkan Ali Koç ile bir araya geldi. Kartal, defans hattına takviye yapılması görüşünü paylaştı.
    Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...

    STOPERE TAKVİYE YAPILACAK

    Hücum hattını Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu transfer ederek güçlendiren Fenerbahçe, stoper pozisyonu için de arayış halinde. Çeşitli menajerlerin oyuncu önerdiği Kanarya, bu mevki için İtalya Ligi'ne rotasını çevirirken, Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim de ortaya çıktı.

    Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...

    GÜNDEMDEKİ YENİ İSİM IGOR

    Geride bıraktığımız haftalarda Udinese'de oynayan Rodrigo Becao için temas kuran Fenerbahçe, kariyerine Fiorentina'da devam eden Brezilyalı futbolcu Igor Julio de Paulo'yu da listesine aldı.
        Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...

        ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MASAYA OTURACAKLAR

        Futbolcuyu bir süredir takip eden Fenerbahçe'nin henüz Fiorentina'ya resmi bir teklif yapmadığı ancak; İtalyan Kulübü ile önümüzdeki günlerde masaya oturmayı planladığı öğrenildi.

        Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...

        SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

        25 yaşında ve 1.85 boyundaki Igor'un Fiorentina ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Ayrıca Sambacı'nın sözleşmesi Fiorentina'nın istemesi halinde 1 sene daha uzatılabilir.
        Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...

        ÇOK AMAÇLI BİR SAVUNMACI

        Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Igor, stoper mevkisinin yanı sıra sol bek ve sol açık mevkilerinde de görev alabiliyor. Bu özelliği Igor'u daha cazip kılıyor.
            Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...

            GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

            Igor, geçen sezon Fiorentina formasıyla Serie A, İtalya Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere toplam 42 karşılaşmada 3155 dakika süre aldı ve skora katkı sağlayamadı.

            Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...

            IGOR JULIO DE PAULO KİMDİR?

            2022 yılında 14 milyon Euro değer biçilen Brezilyalı stoper, futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'nun altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Sind-Ufla, Santista ve Red Bull takımlarının altyapısında oynadı.

            Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...

            RED BULL'DA DİKKATLERİ ÇEKTİ

            2016 yılında profesyonel kariyerine Red Bull Brasil ekibinde başlayan futbolcu, 2016-2017 sezonunda ise Liefering'e giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Burada 36 maçta oynayan Igor, 2017-2019 sezonlarında ise Red Bull Salzburg formasını sırtına geçirdi.

                Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...

                KİRALIK DÖNEMİ...

                2018'de WOlfsberger'e kiralanan Sambacı, 2018-19'da ise Austria Wien'de kiralık oynadı. 2019-2021 dönemi SPAL ekibine geçen Igor, 2020-21'de ise Fiorentina'ya kiralandı ve buradaki performansının ardından takımda kaldı.
                Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...

                SOL AYAĞINI İYİ KULLANIYOR

                98 numaralı formayı tercih eden Igor, sol ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Hava toplarında da başarılı bir görüntü çizen Brezilyalı stoper, takım oyununa olan uyumuyla da İtalya'daki otoriterler tarafından beğeni topluyor.

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                Haberler Spor ÖZEL | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...
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