Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya dümen kırdı! Becao derken...

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu göreve geride bıraktığımız günlerde İsmail Kartal'ı getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, göreve geldikten sonra Başkan Ali Koç ile bir araya geldi. Kartal, defans hattına takviye yapılması görüşünü paylaştı.
STOPERE TAKVİYE YAPILACAK
Hücum hattını Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu transfer ederek güçlendiren Fenerbahçe, stoper pozisyonu için de arayış halinde. Çeşitli menajerlerin oyuncu önerdiği Kanarya, bu mevki için İtalya Ligi'ne rotasını çevirirken, Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim de ortaya çıktı.
GÜNDEMDEKİ YENİ İSİM IGOR
Geride bıraktığımız haftalarda Udinese'de oynayan Rodrigo Becao için temas kuran Fenerbahçe, kariyerine Fiorentina'da devam eden Brezilyalı futbolcu Igor Julio de Paulo'yu da listesine aldı.