Scarpa bombası! Beşiktaş Brezilyalı yıldıza kancayı attı

1 KEZ BREZİLYA FORMASI GİYDİ

Yönetimin mali şartları oldukça zorlu olan Scarpa için her türlü fedakarlığı yapacağı da belirtiliyor. Brezilya'da Palmeiras ve Fluminense formalarını giyen Scarpa, 237 maçta 33 gol atıp 58 asist yaptı. 1 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız oyuncu, iki kanatta da oynayabiliyor.

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