Cuadrado’ya 3 milyon Euro! F.Bahçe'den Kolombiyalı yıldıza resmi teklif...

Yan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon iddialı transferle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Juan Cuadrado için yeniden harekete geçti.
Fenerbahçe hem sağ bek hem de sağ kanat olarak oynayabilen 35 yaşındaki oyuncu için elini çabuk tutmak istiyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler'in, 2 yıllık sözleşme karşılığında Cuadrado'ya, bonuslar hariç senelik 3 milyon Euro teklif etti.
Kolombiyalı yıldızın, Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği belirtildi. Cuadrado kariyerinde, Juventus dışında; Udinese, Fiorentina ve Chelsea formalarını da giydi.