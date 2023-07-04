Cuadrado’ya 3 milyon Euro! F.Bahçe'den Kolombiyalı yıldıza resmi teklif...

Fenerbahçe hem sağ bek hem de sağ kanat olarak oynayabilen 35 yaşındaki oyuncu için elini çabuk tutmak istiyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler'in, 2 yıllık sözleşme karşılığında Cuadrado'ya, bonuslar hariç senelik 3 milyon Euro teklif etti.