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    Cuadrado’ya 3 milyon Euro! F.Bahçe'den Kolombiyalı yıldıza resmi teklif...

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Juventus’la sözleşmesi sona eren Kolombiyalı sağ bek Cuadrado’ya yıllığı 3 milyon Euro’dan 2 yıllık teklif yaptı. Tecrübeli yıldız düşünmek için süre istedi.

    Cuadrado’ya 3 milyon Euro

    Yan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon iddialı transferle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Juan Cuadrado için yeniden harekete geçti.

    Fenerbahçe hem sağ bek hem de sağ kanat olarak oynayabilen 35 yaşındaki oyuncu için elini çabuk tutmak istiyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler'in, 2 yıllık sözleşme karşılığında Cuadrado'ya, bonuslar hariç senelik 3 milyon Euro teklif etti.

    Kolombiyalı yıldızın, Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği belirtildi. Cuadrado kariyerinde, Juventus dışında; Udinese, Fiorentina ve Chelsea formalarını da giydi.

        35 yaşında ve 1.76 boyunda olan Cuadrado 115 kez Kolombiya Milli Takımı adına görev yaptı. Bu maçlarda 10 kez fileleri sarstı. Kolombiyalı sağ bekin 2014 yılındaki piyasa değeri 32 milyon Euro civarındaydı.

        Juan Cuadrado, Avrupa'nın en iyi sağ bekleri arasında gösteriliyordu. 35 yaşına rağmen hala formda.

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        Haberler Spor Cuadrado’ya 3 milyon Euro! F.Bahçe'den Kolombiyalı yıldıza resmi teklif...
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