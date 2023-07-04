Aslan av peşinde: Son gözde Skhiri!

9 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Ellyes Skhiri, geçen sezon Köln'de 40 maça çıkarken, 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Skorer yönü ve uyumlu bir futbolcu olmasıyla bilinen Skhiri, daha önce Fransa'da Montpellier takımının da formasını terletmişti.

Cimbom'un son gözdesi olan Skhiri, profesyonel futbol kariyerinde şu ana kadar 266 maça çıktı ve 30 gol, 13 asistlik katkı yaptı. Tunus Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan 1.85 boyundaki oyuncu, milli forma ile 54 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı.