Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aslan av peşinde: Son gözde Skhiri!

    Paredes transferini henüz istenen maliyete çekemeyen Galatasaray, Köln’den ayrılan Tunuslu Ellyes Skhiri’yi gündemine aldı. Cimbom, Milan ve Valencia ile 28 yaşındaki oyuncu için rekabet halinde olacak...

    Takvim
    Son gözde Skhırı

    Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok mevkiye transfer yapmak için hummalı bir çalışma yürüten Galatasaray, orta saha için de yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Aslan, Almanya Ligi ekiplerinden Köln'e veda eden Tunuslu yıldız Ellyes Skhiri için devreye girdi.

    ASLAN TEKLİF HAZIRLIĞINDA
    Futbolcu ile ilgili detaylı araştırma yapan Galatasaraylı yetkililer, Fransa vatandaşlığı da bulunan 28 yaşındaki Skhiri ile önümüzdeki günlerde masaya oturmaya hazırlanıyor. Ancak; yıldız oyuncuya İtalya'dan Milan ile İspanya'dan Valencia kulüpleri de yakından ilgi gösteriyor. Sarı-Kırmızılılar, 13 milyon Euro değer biçilen Tunuslu futbolcu için Avrupa devleriyle rekabet halinde olacak.

    9 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
    Ellyes Skhiri, geçen sezon Köln'de 40 maça çıkarken, 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Skorer yönü ve uyumlu bir futbolcu olmasıyla bilinen Skhiri, daha önce Fransa'da Montpellier takımının da formasını terletmişti.

    Cimbom'un son gözdesi olan Skhiri, profesyonel futbol kariyerinde şu ana kadar 266 maça çıktı ve 30 gol, 13 asistlik katkı yaptı. Tunus Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan 1.85 boyundaki oyuncu, milli forma ile 54 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Vakıf Katılım
    Haberler Spor Aslan av peşinde: Son gözde Skhiri!
        loading
        SON DAKİKA