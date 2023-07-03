Kartal 6 numara Diallo'ya kancayı taktı! Futbolcunun uygun bir maliyetle transfer edilmesi gündemde...

GÜNEŞ'İN KARARI BEKLENİYOR

Orta alanda dinamizmi ve çalışkanlığı ile ön plana çıkan Ibrahima Diallo 4 kez Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını giydi. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız futbolcu 8 numara pozisyonunda da görev yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu karar vermesi durumunda yönetimin bu transferi kısa süre içinde olumlu bir şekilde bitirebilecek pozisyonda olduğu ifade ediliyor.