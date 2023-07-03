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    Fener Emre Can için hamle yaptı! Oyuncunun menajeri ile sıcak temas...

    Fenerbahçe, G.Saray’ın da listesinde olan Türk asıllı Alman ön libero Emre Can için hamle yaptı. Hem Dortmund hem de oyuncunun menajeri ile ilk görüşme gerçekleştirildi. İşte sizler için derlediğimiz3 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fener Emre Can için devrede

    İsmail kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından ön libero için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi, Borussia Dortmund'un Türk asıllı futbolcusu Emre Can için devreye girdi. Galatasaray'ın da gündeminde olan Emre Can için Fenerbahçe'nin hem oyuncunun menajeri hem de Dortmund kulübü ile görüşme yaptığı öğrenildi. Transfer edildiğinde Türk statüsünde oynayabileceği için değeri daha da artan Emre Can'ın Dortmund ile 1 yıllık sözleşmesi daha var. Dortmund'un Emre Can'ın ayrılmasına sıcak baktığı da ifade ediliyor.



    İŞTE ALTIN KIZLAR
    Dün Polonya'da sona eren 3. Avrupa Oyunları'nın final gününde iki altın madalya sevinci yaşadık. İlk olarak Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kickboks finallerinde kadınlar full contact 52 kiloda Emine Arslan, İtalyan rakibi Nicole Perona'yla karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye, kickboks branşında organizasyonu 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

    Ardından boksta Buse Naz Çakıroğlu'dan müjde geldi. Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleşen final müsabakasında Buse Naz, altın madalya için Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yle karşılaştı. Rakibini bütün raundlarda yenen Buse Naz, altın madalyanın sahibi oldu. Olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Buse Naz, 2019'dan sonra bir kez daha Avrupa Oyunları'nda altın madalya elde ederek İstiklal Marşı'nı okuttu. Türkiye, boksta branşında oyunları 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Madalya alan 6 milli boksör de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.



        HULL CITY'DEN DELAP HAMLESİ
        TÜRK iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Premier Lig takımı Manchester City'den 20 yaşındaki İngiliz forvet oyuncusu Liam Delap'ı kiraladı. Hull City'den yapılan açıklamada transfer resmi olarak duyuruldu.



        WIMBLEDON START ALIYOR
        Teniste sezonun 3. grand slam turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak. All England Lawn Tenis Kulübü, ilk kez 1877 yılında düzenlenen Wimbledon'ın maçlarına 136. kez ev sahipliği yapacak. 2023 Wimbledon'ın toplam para ödülü, 44,7 milyon sterlinle (yaklaşık 1,5 milyar lira) organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 10,8 oranında yükseldi.

        DAHA OFANSİF DAHA AGRESİF
        Trabzon'da başlayan ilk etap kamp çalışmalarında Fırtına'nın teknik patronu Nenad Bjelica, yardımcılarıyla birlikte oyuncularına yoğun şekilde yüklemeler yapmaya devam ediyor. Deneyimli çalıştırıcı, ilk etap kampını takımın birbirini tanıması adına önemli bir fırsat olarak görürken, futbolcularına da gelecek sezonki oyun planı hakkında detaylı bilgiler veriyor. Yeni transferlerin takıma adaptasyon sürecini hızlandırmak, kampta yer alan genç oyuncuların da kendilerini gösterme fırsatı yakalamasını çok isteyen Hırvat hoca, ekibiyle birlikte sık sık notlar alıyor. Bjelica, antrenmanda oyuncularına uyarılar yaptı. Hücum futbolunu benimseyen Bordo- Mavililer'in teknik patronu, "Fiziksel yönden güçlü, 90 dakika mücadele eden, ofansif ve agresif bir takım istiyorum" dedi.



            GOMEZ VE DENSWIL DE İDMANDA
            İzni biten Uruguaylı forvet oyuncusu Maxi Gomez'in yanı sıra Stefano Denswil de kampa katıldı. Futbolcuların morallerinin yüksek olması dikkatlerden kaçmadı. Takımda izinsiz olarak kampa katılmayan Lahtimi dışında eksik yok.



            YENİ TRANSFER SAHAYA İNDİ
            Altınordu'da parlayan 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 5 taksit halinde 700 bin Euro karşılığında Karadeniz ekibine katılan Çevikkan, dün ilk antrenmanına çıktı. Moralinin yüksek olduğu görülen futbolcu, objektiflere poz verdi. Takım arkadaşlarının sıcak karşılamasıyla birlikte Onuralp Çevikkan çalışmalarına yüksek motivasyonla başladı. Gelecek vadeden kaleci, başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Çevikkan, Trabzonspor'da her bir futbol sezonu için 300 bin TL garanti ücret kazanacak.

            AL İTTİHAD KAPIYA DAYANDI
            Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken siyah beyazlıların Faslı stoperine birçok kulüpten teklif gelmeye başlamıştı. ButFootballClub'te yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Romain Saiss ile ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncu ile İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest'ın da ilgilendiği belirtilen haberde, gelecek günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceğinin altı çizildi. Ancak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın teklifinin çok daha cazip olduğu da belirtiliyor. Romain Saiss geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Romain Saiss'in takımdan ayrılmasına Beşiktaş Yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş de onay vermiş durumda.

                HAYALİNİ BİLE KURAMAZDIM
                Beşiktaş'ın Somaspor'dan 4+1 yıllığına kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Emrecan Bulut, hayalini bile kuramadağı duygular yaşadığını söyledi. Genç oyuncu açıklamasında, "İnanılmaz güzel duygular yaşıyorum. Henüz 1 sene öncesine kadar Beşiktaş gibi çok büyük bir kulübe transfer olabileceğimin hayalini bile kurmuyordum." dedi. Kısa süre önceye kadar böyle bir hayal bile kuramadığını söyleyen 20 yaşındaki futbolcu, "Somaspor'da profesyonel olup 2'nci Lig'de forma giymeye başlayana kadar futbolla, kariyerimle ilgili bir planım bile yoktu. Profesyonel olarak oynamaya başladıktan sonra birden talipler artmaya başladı. Talipleri görünce hayal kurmaya başladım" ifadelerini kullandı. Genç yaşında fabrika işçiliğinden başlayarak 1 yıl profesyonel futbol oynayıp Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Bulut, hikayesiyle futbolseverlere İngiliz yıldız Jamie Vardy'i hatırlattı.



                RYAN KENT'TEN 4 YILIK İMZA
                Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. Açıklama resmi siteden yapıldı. 26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25,
                2025-26 ve 2026-27 sezonlarında Fenerbahçe'nin formasını giyecek. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.



                9 YIL GEÇTİ ARTIK BU İŞE SON VERELİM
                Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına dün başladı. Yeni teknik direktör İsmail Kartal, takıma yaptığı konuşmada şampiyonluğu kesinlikle kazanmaları gerektiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle inşallah bu sene şampiyon biz olacağız. Şampiyon olmak için oyuncularımızla konuştum. Çok çalışacağız, herkes birbirine saygılı olacak. Taraftarları mutlu etmek istiyoruz" dedi.



                    VILLARREAL MASAYA 10 MİLYON EURO KOYDU!
                    Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımının kalecisi Dominik Livakovic'in transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hırvat kaleci için Fiorentina ve Villarreal'in de devrede olduğu, iddia edildi. Tuttomercatoweb'in haberine göre; Villarreal Livakovic'in transferi için 10 milyon Euro koymaya hazır. Bu rakam aynı zamanda 28 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli. F.Bahçe 8 milyon Euro'luk teklifini artırabilir.



                    BERİSHA'DAN 4.5 MİLYON EURO
                    Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonuyla birlikte Bundesliga kulüplerinden Ausburg'a kiraladığı Mergim Berisha Alman kulübü ile imzaladı. Bundesliga temsilcisi Augsburg, Mergim Berisha'nın bonservisi için Fenerbahçe 4 milyon 500 bin Euro ödedi. Kırmızı beyazlılar, geçen sezon kiralama ücreti olarak sarı lacivertlilere 300 bin Euro ödemişti. Bundesliga'da beklenenin üstünde bir performans gösteren Berisha Alman Milli Takımı'na çağrılmıştı.

                    SAMATTA PAOK İLE İMZALIYOR
                    Fenerbahçe ile 1yıllık daha sözleşmesi kalan Mbwana Samatta PAOK ile anlaşma sağladı. Tanzanyalı golcü Yunan kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Her yıl için de 1 milyon Euro kazanacak. Fenerbahçe, Samatta'nın sözleşmesi feshederken bu transferden bonservis ücreti almayacak. 2020 yılında Aston Villa'dan Fenerbahçe 4.2 milyon Euro karşılığında transfer olan Samatta beklenen performansın altında kalmıştı.

                        YENİDEN KRISTIANSEN
                        Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sol bek mevkisine takviye yapacak. Angelino ile görüşme yapan ancak; oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle rotayı İngiltere'ye çeviren Cimbom, Premier Lig'e veda eden Leicester City'den Victor Kristiansen'i gündemine aldı. Kopenhag'da oynadığı dönemde de Sarı-Kırmızılılar'la anılan Danimarkalı sol bekin sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Öte yandan 12 milyon Euro güncel değer biçilen 20 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması hedefleniyor. 1.81 boyundaki futbolcu geride bıraktığımız sezon Leicester ekibinde 14 maça çıktı. Genç futbolcu görev yaptı bu karşılaşmalarda takımına 1 asistlik katkı yaptı. Aynı sezon Kristiansen, Kopenhag'da ise 24 maçta 1 gol, 1 asist üretti. Danimarkalı sol bekin kariyerinde ise toplam 122 maçta 2 gol, 13 de asisti bulunuyor. Kristiansen, oyun görüşü ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor.

                        DERSİMİZ HÜCUM VE SAVUNMA
                        Yeni sezona hazırlanan G.Saray, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, ısınmanın ardından koşu ve dar alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanda savunma ile hücum çalışmaları üzerinde de duruldu. Ayrıca bu çalışmaların sonrasında dört takımlı bir turnuva yapıldı. Turnuvayı kazanan ve ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu takım galibiyet pozu verdi. Hazırlıklar bugün sürecek.

                        DOĞAN'IN ADRESİ TROYES
                        Fransa'da Rennes forması giyen milli kaleci Doğan Alemdar, bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Sarı-Kırmızılı takımda Fernando Muslera'nın yedeği olması beklenen 20 yaşındaki Doğan Alemdar, Fransa'da kalmayı tercih etti. Fransız basınından L'Equipe, Ligue 2 ekibi Troyes ile Rennes'in anlaştığını duyurdu. Troyes, Alemdar'ı opsiyonsuz bir şekilde sezon sonuna kadar kiraladı. Geçen sezon 10 maçta oynayan milli file bekçisinin daha fazla oynamak için bu teklifi kabul ettiği de vurgulandı. Doğan'ın Rennes ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

                        EMİN BAYRAM'A ADA'DAN KANCA
                        Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın kadrosunda bulunan futbolculara teklif gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekibin 20 yaşındaki savunma oyuncusu Emin Bayram için Championship ekiplerinden Stoke City devreye girdi. İngiliz temsilcisinin bir süredir genç futbolcuyu takip ettiği, detaylı araştırmalar yaptığı ve Aslan ile resmi temaslara başladığı öğrenildi. Cimbom ile 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan Emin Bayram, geçen sezon 13 maçta 873 dakika süre aldı. Futbola Galatasaray altyapısından başlayan Emin Bayram, 2021 yılında Boluspor'a kiralık gönderilmişti. Genç futbolcu ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

                        KAAN AYHAN'DAN MUTLUSU YOK
                        Geleceğiyle ilgili durum merak edilen Kaan Ayhan'da beklenen oldu ve tecrübeli futbolcu ile yola devam edildi. 2.8 milyon Euro olan satın alma opsiyonu kullanılan ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Kaan Ayhan, takımda kaldığı için çok mutlu. Milli stoper, takımının son gerçekleştirdiği antrenmanda neşeli görüntüsüyle dikkati çekti. Öte yandan İtalyan basınından da transferle ilgili bir yorum geldi. Sassuolo'ya yakınlığıyla bilinen gazeteler, "İki taraf için de iyi bir anlaşma" yorumunu yaptı. Ayhan, geçen sezon 6 maçta oynamış ve 1 gol atmıştı.

                        MİLOT RASHİCA ŞİMDİLİK DÖNDÜ
                        Karıyerıne Cimbom'da devam etmek isteyen Milot Rashica, tatilde yaptığı açıklamada şimdilik Norwich City ekibine döneceğini söyledi. Kosovalı kanat oyuncusu, "Galatasaray ile anlaşmıştım, oraya gittim. Harika zaman geçirdim ve işimi tamamladım. Her şey yolunda" dedi.

                        METİN PEKER ELAZIĞ YOLUNDA
                        Elazığspor prensipte anlaşma sağladığı stoper Metin Peker'den resmi sözleşme için cevap bekliyor. Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor, ilk resmi imzasını attırmaya oldukça yakın.

                        GİRESUN'DA KAPLAN DÖNEMİ
                        TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Mustafa Kaplan'a Giresunspor'umuza 'tekrar hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

                        TÜRKİYE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
                        Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi 84-70 yenerek üçüncü oldu. Bu sonuçla Türkiye, 2015'in ardından turnuva tarihinde ikinci kez bronz madalya kazandı.

                        NUNO SEQUEİRA PENDİKSPOR'DA
                        Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Braga, 32 yaşındaki Nuno Sequeira'nın Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamada, Portekizli sol bekin takımda geçirdiği 6 sezonun ardından yolların ayrıldığı belirtildi.

                        BAYERN MÜNİH SABİTZER İÇİN DÜNYALARI İSTEDİ
                        Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Marcel Sabitzer için Almanlar rakamı açıklandı. Bild gazetesinin haberine göre Bayern Münih, Avusturyalı orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer ile yollarını 15 milyon Euro karşılığında ayırmaya hazır. Teknik direktör Tuchel Sabitzer 'i kadroda düşünmüyor.

                        SICAK FUTBOLCULARI BUNALTTI
                        Trabzonspor'da sıcak hava oyuncuları da zaman zaman çok zorladı. 28 derece sıcaklık ve yüzde 60'lara varan nem oranı sonrası oyuncular, sık sık başlarını ıslatarak sıcak ile mücadele verdi.

                        ANTALYA'DA AYRILIK RÜZGARI
                        Süper Lig ekibi Antalyaspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Önceki gün Rus stoper Fedor Kudriashov ile yolları ayıran Akdeniz ekibi, dün de İsviçreli forvet Admir Mehmedi'nin sözleşmesinin feshettiğini açıkladı.

                        SZOBOSZLAİ LİVERPOOL'DA
                        Lıverpool, Leipzig'den 22 yaşındaki hücum oyuncusu Dominik Szoboszlai ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Ada basınında, 70 milyon euro ödendiği ve 5 yıllık kontrata imza attığı öne sürüldü.

                        KARŞIYAKA'DAN İKİ İMZA
                        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yeni sezona iddialı girmek için transferde atağa kalktı. Pınar Karşıyaka, Kelan Martin ve Furkan Haltalı'yı renklerine bağladığını duyurdu.

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                        Gözler kritik Kabine’de! İşte toplantının gündemi
                        Haberler Spor Fener Emre Can için hamle yaptı! Oyuncunun menajeri ile sıcak temas...
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