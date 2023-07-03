Fener Emre Can için hamle yaptı! Oyuncunun menajeri ile sıcak temas...

YENİDEN KRISTIANSEN

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sol bek mevkisine takviye yapacak. Angelino ile görüşme yapan ancak; oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle rotayı İngiltere'ye çeviren Cimbom, Premier Lig'e veda eden Leicester City'den Victor Kristiansen'i gündemine aldı. Kopenhag'da oynadığı dönemde de Sarı-Kırmızılılar'la anılan Danimarkalı sol bekin sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Öte yandan 12 milyon Euro güncel değer biçilen 20 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması hedefleniyor. 1.81 boyundaki futbolcu geride bıraktığımız sezon Leicester ekibinde 14 maça çıktı. Genç futbolcu görev yaptı bu karşılaşmalarda takımına 1 asistlik katkı yaptı. Aynı sezon Kristiansen, Kopenhag'da ise 24 maçta 1 gol, 1 asist üretti. Danimarkalı sol bekin kariyerinde ise toplam 122 maçta 2 gol, 13 de asisti bulunuyor. Kristiansen, oyun görüşü ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor.



DERSİMİZ HÜCUM VE SAVUNMA

Yeni sezona hazırlanan G.Saray, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, ısınmanın ardından koşu ve dar alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanda savunma ile hücum çalışmaları üzerinde de duruldu. Ayrıca bu çalışmaların sonrasında dört takımlı bir turnuva yapıldı. Turnuvayı kazanan ve ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu takım galibiyet pozu verdi. Hazırlıklar bugün sürecek.

DOĞAN'IN ADRESİ TROYES

Fransa'da Rennes forması giyen milli kaleci Doğan Alemdar, bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Sarı-Kırmızılı takımda Fernando Muslera'nın yedeği olması beklenen 20 yaşındaki Doğan Alemdar, Fransa'da kalmayı tercih etti. Fransız basınından L'Equipe, Ligue 2 ekibi Troyes ile Rennes'in anlaştığını duyurdu. Troyes, Alemdar'ı opsiyonsuz bir şekilde sezon sonuna kadar kiraladı. Geçen sezon 10 maçta oynayan milli file bekçisinin daha fazla oynamak için bu teklifi kabul ettiği de vurgulandı. Doğan'ın Rennes ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

EMİN BAYRAM'A ADA'DAN KANCA

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın kadrosunda bulunan futbolculara teklif gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekibin 20 yaşındaki savunma oyuncusu Emin Bayram için Championship ekiplerinden Stoke City devreye girdi. İngiliz temsilcisinin bir süredir genç futbolcuyu takip ettiği, detaylı araştırmalar yaptığı ve Aslan ile resmi temaslara başladığı öğrenildi. Cimbom ile 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan Emin Bayram, geçen sezon 13 maçta 873 dakika süre aldı. Futbola Galatasaray altyapısından başlayan Emin Bayram, 2021 yılında Boluspor'a kiralık gönderilmişti. Genç futbolcu ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.



KAAN AYHAN'DAN MUTLUSU YOK

Geleceğiyle ilgili durum merak edilen Kaan Ayhan'da beklenen oldu ve tecrübeli futbolcu ile yola devam edildi. 2.8 milyon Euro olan satın alma opsiyonu kullanılan ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Kaan Ayhan, takımda kaldığı için çok mutlu. Milli stoper, takımının son gerçekleştirdiği antrenmanda neşeli görüntüsüyle dikkati çekti. Öte yandan İtalyan basınından da transferle ilgili bir yorum geldi. Sassuolo'ya yakınlığıyla bilinen gazeteler, "İki taraf için de iyi bir anlaşma" yorumunu yaptı. Ayhan, geçen sezon 6 maçta oynamış ve 1 gol atmıştı.

MİLOT RASHİCA ŞİMDİLİK DÖNDÜ

Karıyerıne Cimbom'da devam etmek isteyen Milot Rashica, tatilde yaptığı açıklamada şimdilik Norwich City ekibine döneceğini söyledi. Kosovalı kanat oyuncusu, "Galatasaray ile anlaşmıştım, oraya gittim. Harika zaman geçirdim ve işimi tamamladım. Her şey yolunda" dedi.

METİN PEKER ELAZIĞ YOLUNDA

Elazığspor prensipte anlaşma sağladığı stoper Metin Peker'den resmi sözleşme için cevap bekliyor. Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor, ilk resmi imzasını attırmaya oldukça yakın.

GİRESUN'DA KAPLAN DÖNEMİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Mustafa Kaplan'a Giresunspor'umuza 'tekrar hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

TÜRKİYE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi 84-70 yenerek üçüncü oldu. Bu sonuçla Türkiye, 2015'in ardından turnuva tarihinde ikinci kez bronz madalya kazandı.



NUNO SEQUEİRA PENDİKSPOR'DA

Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Braga, 32 yaşındaki Nuno Sequeira'nın Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamada, Portekizli sol bekin takımda geçirdiği 6 sezonun ardından yolların ayrıldığı belirtildi.

BAYERN MÜNİH SABİTZER İÇİN DÜNYALARI İSTEDİ

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Marcel Sabitzer için Almanlar rakamı açıklandı. Bild gazetesinin haberine göre Bayern Münih, Avusturyalı orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer ile yollarını 15 milyon Euro karşılığında ayırmaya hazır. Teknik direktör Tuchel Sabitzer 'i kadroda düşünmüyor.

SICAK FUTBOLCULARI BUNALTTI

Trabzonspor'da sıcak hava oyuncuları da zaman zaman çok zorladı. 28 derece sıcaklık ve yüzde 60'lara varan nem oranı sonrası oyuncular, sık sık başlarını ıslatarak sıcak ile mücadele verdi.

ANTALYA'DA AYRILIK RÜZGARI

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Önceki gün Rus stoper Fedor Kudriashov ile yolları ayıran Akdeniz ekibi, dün de İsviçreli forvet Admir Mehmedi'nin sözleşmesinin feshettiğini açıkladı.



SZOBOSZLAİ LİVERPOOL'DA

Lıverpool, Leipzig'den 22 yaşındaki hücum oyuncusu Dominik Szoboszlai ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Ada basınında, 70 milyon euro ödendiği ve 5 yıllık kontrata imza attığı öne sürüldü.



KARŞIYAKA'DAN İKİ İMZA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yeni sezona iddialı girmek için transferde atağa kalktı. Pınar Karşıyaka, Kelan Martin ve Furkan Haltalı'yı renklerine bağladığını duyurdu.