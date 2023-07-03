Kerem Demirbay Fiorentina’nın gündeminde

Avrupa liglerinde takımların yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak istiyor. Fiorentina, Alman ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kerem Demirbay'ı geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde takıma dahil etmek istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Kerem Demirbay'ın ismi daha önce Beşiktaş ve Galatasaray gibi Süper Lig devleriyle de anılmıştı.

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Kerem Demirbay 1993 doğumlu olup 29 yaşındadır. Kerem Demirbay takımında 10 numaralı formayı giymektedir. Orta sahada oynadığı gibi ön libero mevkisinde de forma giymektedir. 2017 yılında Almanya milli takımını tercih ederek şuana kadar Alman milli takımında 2 maçta forma giymiştir. Kerem Demirbay Almanya ekibinde 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır. 32 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeli ile Leverkusen'e transfer olmuştur. 2019 yılından beridir Leverkusen forması giymektedir.

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