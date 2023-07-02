Trabzonspor transferde gaza bastı! Son aday Gallerli Aaron Ramsey





DOĞAN İPUCUNU VERMİŞTİ

Son olarak Fransa Ligi ekiplerinden Nice'te forma giyen Aaron Ramsey'in bonservisi elinde bulunuyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yabancı oyuncu transferinde 33-34 yaşında oyuncu transferi yapmayacağız. Ekstra durum olursa ayrıdır. Marek Hamsik gibi bir oyuncu vardır takıma farklı bir şey katabilir. Bu hocanın kararıdır, belki hiç bu talebi olmayacak. Yönetim kurulu olarak düşüncemiz bu şekilde" ifadelerini kullanmıştı.