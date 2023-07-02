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    Redmond bekleyişi! Beşiktaş yöneticisi Ceyhun Kazancı İngiliz yıldızla yüz yüze görüşecek

    Şenol Güneş’in takımda kalmasını istediği İngiliz yıldız Nathan Redmond ile Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı yüz yüze görüşecek. 1 hafta sonra eşi doğum yapacak Redmond için son nokta koyulacak.

    Redmond bekleyişi

    Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da sezon sonu itibarıyla sözleşmesi biten futbolcularla ilgili hamle yapıyor. Siyah-Beyazlılar, kontratı sona eren İngiliz yıldız Nathan Redmond ile de son kez masaya oturacak ve noktayı koyacak.



    1 HAFTA İÇİNDE ÇÖZÜLECEK
    Eşi doğum yapacak olan Nathan Redmond ile bundan sonraki sürecin belirlenmesi adına sportif direktör Ceyhun Kazancı yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Çeşitli oyuncularla görüşmeler yapmak için İngiltere'ye giden Kazancı, futbolcunun beklentilerini dinleyecek ve kulübün önerisini iletecek. Teknik direktör Şenol Güneş, 29 yaşındaki yıldız oyuncunun takımda tutulması yönündeki talebini yönetime iletti.



    FENER DERBİSİNDE COŞMUŞTU
    Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 28 karşılaşmaya çıkan Nathan Redmond, 6 gol atarken 5 de asist yaptı. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen futbolcu, taraftarların da gönlünü kazanmıştı. Siyah-Beyazlı taraftarlar da Redmond'un takımda tutulması yönünde sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Öte yandan Redmond'un kariyerinde ise şu ana kadar oynadığı 469 karşılaşmada 58 gol ve 65 de asisti bulunuyor.

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