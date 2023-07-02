Redmond bekleyişi! Beşiktaş yöneticisi Ceyhun Kazancı İngiliz yıldızla yüz yüze görüşecek





FENER DERBİSİNDE COŞMUŞTU

Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 28 karşılaşmaya çıkan Nathan Redmond, 6 gol atarken 5 de asist yaptı. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen futbolcu, taraftarların da gönlünü kazanmıştı. Siyah-Beyazlı taraftarlar da Redmond'un takımda tutulması yönünde sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Öte yandan Redmond'un kariyerinde ise şu ana kadar oynadığı 469 karşılaşmada 58 gol ve 65 de asisti bulunuyor.

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