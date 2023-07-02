Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncu Maycon için devrede

Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı yıldız için karşı karşıya geldi... Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da orta saha için Maycon ismi gündeme geldi.
BİLGİLENDİRMEK ZORUNDA
ESPN'de yer alan haberde Brezilya takımlarından Corinthians'ta kiralık olarak forma giyen Maycon'la Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtildi. Corinthians'la 2023 sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun Shaktar Donetsk'teki kontratı 2025'te bitiyor. Ek olarak Shaktar Donetsk'in Maycon için teklif alması halinde Corinthians'ı bilgilendirmesi gerektiği ve Brezilya ekibinin teklifin aynısını sunma hakkına sahip olduğu kaydedildi.
6.6 MİLYON EURO VERDİLER
Corinthians altyapısından yetişen Maycon, 2018-2019 sezonunda Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk'e transfer oldu. Shakhtar bu transfer için Corinthians'a 6.6 milyon euro ödedi. 2021-2022 sezonuyla birlikte üste üste iki kez eski takımına kiralanan Brezilyalı oyuncu, bu sezon süre aldığı 25 karşılaşmada gol veya asist katkısı sağlayamadı.