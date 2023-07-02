Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncu Maycon için devrede





6.6 MİLYON EURO VERDİLER

Corinthians altyapısından yetişen Maycon, 2018-2019 sezonunda Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk'e transfer oldu. Shakhtar bu transfer için Corinthians'a 6.6 milyon euro ödedi. 2021-2022 sezonuyla birlikte üste üste iki kez eski takımına kiralanan Brezilyalı oyuncu, bu sezon süre aldığı 25 karşılaşmada gol veya asist katkısı sağlayamadı.