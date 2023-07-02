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    Arda Güler, Barcelona yolcusu! Barcelona Sportif Direktörü Deco genç yıldızın ailesi ile görüştü

    Barcelona Sportif Direktörü Deco, Başkan Ali Koç’un izniyle Arda Güler ve ailesi ile görüşme yaptı. Arda Güler’in Barça’nın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Arda büyük olasılıkla 1 yıl Fenerbahçe’de kiralık oynayacak.

    Arda Barça’ya ‘evet’ dedi

    Fenerbahçe'de Arda Güler'in Barcelona'ya transferinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Barcelona Sportif Direktörü Deco, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la görüşmesinden sonra, Arda'yla yüz yüze konuşmak için izin istedi. Başkan Koç'un da onayıyla iki isim bir araya geldi. Görüşmede Arda'nın yakın çevresi de yer aldı. Gelen bilgilere göre Arda Güler Barcelona'nın teklifini kabul etti. Teklife göre Barcelona'ya transfer olacak Arda Güler 2023-24 sezonunu kiralık olarak Fenerbahçe'de tamamlayacak. Böylece hem Ali Koç'un dileği gerçekleşecek hem de Arda bir sene daha tecrübe kazanacak.



    BARÇA 2 TAKSİTTE ÖDEYECEK
    17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ise iki sezona yayılacak taksitlerle ödenecek. Sarı-lacivertliler ise öncelikle parayı peşin ve tek parça olarak istiyor. Ayrıca sonraki satışından pay maddesi talep ediyor. Bu arada Arda Güler'in 1 yıllık kiralık olarak hangi takımda oynayacağı yine de tam olarak kesin değil. Ancak bu takımın Fenerbahçe olma olasılığı yüksek. Barcelona finansal cezası nedeniyle bu sezon kadrosunda oynatmak üzere transfer yapamıyor. Resmi açıklamaların gelmesi ise artık an meselesi.

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