Arda Güler, Barcelona yolcusu! Barcelona Sportif Direktörü Deco genç yıldızın ailesi ile görüştü





BARÇA 2 TAKSİTTE ÖDEYECEK

17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ise iki sezona yayılacak taksitlerle ödenecek. Sarı-lacivertliler ise öncelikle parayı peşin ve tek parça olarak istiyor. Ayrıca sonraki satışından pay maddesi talep ediyor. Bu arada Arda Güler'in 1 yıllık kiralık olarak hangi takımda oynayacağı yine de tam olarak kesin değil. Ancak bu takımın Fenerbahçe olma olasılığı yüksek. Barcelona finansal cezası nedeniyle bu sezon kadrosunda oynatmak üzere transfer yapamıyor. Resmi açıklamaların gelmesi ise artık an meselesi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN