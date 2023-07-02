Antonio hamlesi! İngiliz basını Galatasaray’ın yeni sezondaki forvet planını duyurdu





ASLAN'A ÇOK SICAK BAKIYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre; kulübüyle sözleşmesi 1 yıl daha devam eden Michail Antonio, West Ham'dan ayrılmayı hedefliyor. 33 yaşındaki hücum oyuncusunun Galatasaray'da forma giymeye çok sıcak baktığı ve kulüpler arasındaki görüşmeleri beklediği ifade edildi. 2024 yılında kontratı bitecek oyuncunun 1 yıl da sözleşme uzatma opsiyonu var. Jamaikalı oyuncuya bugün itibarıyla 7 milyon Euro transfer değeri biçiliyor.