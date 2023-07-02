Antonio hamlesi! İngiliz basını Galatasaray’ın yeni sezondaki forvet planını duyurdu

Bafetimbi Gomis'in ayrılığı sonrası Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile temaslarını sürdüren Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Ada basını, Cimbom'un hedefindeki ismin West Ham United forması giyen Michail Antonio olduğunu okuyucularına duyurdu.
ASLAN'A ÇOK SICAK BAKIYOR
Daily Mail'de yer alan habere göre; kulübüyle sözleşmesi 1 yıl daha devam eden Michail Antonio, West Ham'dan ayrılmayı hedefliyor. 33 yaşındaki hücum oyuncusunun Galatasaray'da forma giymeye çok sıcak baktığı ve kulüpler arasındaki görüşmeleri beklediği ifade edildi. 2024 yılında kontratı bitecek oyuncunun 1 yıl da sözleşme uzatma opsiyonu var. Jamaikalı oyuncuya bugün itibarıyla 7 milyon Euro transfer değeri biçiliyor.
TOPLAM 18 GOLE KATKI YAPTI
Geçen sezon West Ham'da 48 maça çıkan Antonio, 14 kez rakip fileleri havalandırdı ve 4 de asist üretti. Antonio, 2015'ten beri görev aldığı West Ham'da toplamda ise 276 maçta 75 gol, 43 asist kaydetti. Yıldız isim daha önce Sheffield Wednesday, Nottingham Forest, Southampton, Reading, Colhester ve Cheltenham'da top koşturdu. Santrfor, sol açık ve sağ açıkta oynayabilen Antonio'nun Jamaika Milli Takımı'nda da 7 maçta 3 golü bulunuyor.