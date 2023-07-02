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    3. Avrupa Oyunları boks branşında kadınlar 66 kiloda Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

    3. Avrupa Oyunları boks branşında kadınlar 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, Belçikalı Oshin Derieuw’a üç rauntta da üstünlük kurup şampiyon olmayı başardı.

    Altın madalya Busenaz’ın

    Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da boks branşında final müsabakaları yapıldı. Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda ringe çıkarken, finalde Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'la karşılaştı. Rakibini baştan sona üstünlük kurup üç rauntta da mağlup etmeyi başaran Busenaz Sürmeneli, altın madalyanın sahibi oldu. Milli boksör, kariyerine olimpiyat ve dünya şampiyonluklarının ardından Avrupa Oyunları altın madalyası da ekledi. Madalya töreninde İstiklal Marşı'nı salonda dinlettiren Busenaz Sürmeneli'ye altın madalyasını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat takdim etti.



    REKOR KIRDIK!
    Busenaz Sürmeneli'nin kazandığı madalya, oyunlarda ay-yıldızlıların 7. altın madalyası oldu ve Türkiye kendi oyunlar rekorunu kırdı. İlk Avrupa Oyunları'da Türkiye 6 altın madalya almıştı.



    SAMET GÜMÜŞ İKİNCİ OLDU
    Erkekler 51 kiloda Samet Gümüş, finalde Fransız boksör Billal Bennama'ya kaybetti. İlk raundu önde diğer ikisini geride bitiren Samet, ikinci bitirdi.

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    Haberler Spor 3. Avrupa Oyunları boks branşında kadınlar 66 kiloda Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı
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