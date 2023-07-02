3. Avrupa Oyunları boks branşında kadınlar 66 kiloda Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı





REKOR KIRDIK!

Busenaz Sürmeneli'nin kazandığı madalya, oyunlarda ay-yıldızlıların 7. altın madalyası oldu ve Türkiye kendi oyunlar rekorunu kırdı. İlk Avrupa Oyunları'da Türkiye 6 altın madalya almıştı.