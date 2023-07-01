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    • Spor
    • 01.07.2023 14:45
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    • 01.07.2023 14:45
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    Orsic Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı

    Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

    Orsic Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı

    Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, çalışmalarına bugün yapılan tek idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 10.00'da teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan bordo mavililer, ısınma ve pas çalışması yaptı. Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Bordo mavililerin son transferi Mislav Orsic de, yeni takımıyla birlikte bugün ilk idmanına çıktı.

    Bordo mavili ekip hazırlıklarına yarın yapılacak çift idmanla devam edecek.

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    Kavgada yeni perde!
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