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    • 01.07.2023 14:48
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    • 01.07.2023 14:48
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    Inter Marcus Thuram'ı kadrosuna kattı

    İtalya temsilcisi Inter, Borussia Mönchengladbach ile yollarını ayıran 25 yaşındaki hücum oyuncusu Marcus Thuram'ı renklerine bağladı.

    Inter Marcus Thuram’ı kadrosuna kattı

    İtalya Serie A ekiplerinden Inter, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Mavi-siyahlılar, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'tan ayrılan 25 yaşındaki forvet oyuncusu Marcus Thuram'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcu ile 5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.

    Fransız eski futbolcu Lilian Thuram'ın oğlu olan Marcus Thuram, kariyerinde Sochaux, Guingamp ve Borussia Mönchengladbach formaları giydi. Dört sezondur Borussia Mönchengladbach'ta top koşturan 25 yaşındaki Thuram, Alman ekibiyle çıktığı 134 maçta 44 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

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    Kavgada yeni perde!
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