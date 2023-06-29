Transferde 3 önemli hamle birden! Trabzonspor yönetimi Nenad Bjelica'ye verdiği sözü tuttu





TERİM'DEN BAYRAM MESAJI

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim sosyal medya hesabından bayram mesajı yayınladı. Terim, ailesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşırken, "Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir bayram dileriz" ifadelerini kullandı.



GEÇEN SEZON 3 GOL ATTI

Teknik Direktör Okan Buruk'un gelecek sezon da takımda düşünmediği yıldız oyuncuyla ilgili son karar bayram sonrası verilecek. 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Taylan geçen sezon Ankaragücü'nde 33 maçta forma giyerken 3 gol kaydetti.



EMRE CAN'DAN KÖTÜ HABER

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gurbetçi futbolcularla ilgili aldığı karar sonrası gözünü Almanya'ya çeviren Galatasaray, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Emre Can'ı listesine almıştı. Hatta Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un İstanbul'da yıldız futbolcuyla görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Ancak dün Galatasaray'a kötü haber geldi. Alman basınına göre; Emre Can'ın menajeri Reza Fazeli yeni sözleşme konusunda Dortmund'la anlaşma sağladı. Kısa süre içinde gurbetçi oyuncunun 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



EYÜP VE PENDİK GOMİS'İN PEŞİNDE

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Fransız golcü Bafetimbi Gomis iki kulübün takibinde. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ve Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, 37 yaşındaki yıldız golcüyü transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni evlenen Gomis'in önümüzdeki günlerde kararını vereceği öğrenildi. Gomis, Galatasaray ile son sezonunda 28 maça çıktı. 10 gol ve 3 asistle mücadele etti.



VİTTO BROWN İLE 1 YIL DAHA

Pınar Karşıyaka, Vitto Brown'un 1 yıl daha Yeşil-Kırmızılı formayı giyeceğini duyurdu. İzmir ekibi Erick McCollum, Deniz Kılıçlı, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı ve Efe Ergi Tırpancı ile sözleşme uzatmıştı.



SPORTİELLO ARTIK MİLAN'DA

Milan, 31 yaşındaki İtalyan kaleci Marco Sportiello ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon Atalanta'da 15 karşılaşmaya çıkarken, 2 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.



ONUR ARI HATAYSPOR'DA

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Onur Arı'yı renklerine kattığını açıkladı. Onur Arı, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması ile çıktığı 33 karşılaşmada 12 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



GÖZTEPE'NİN HEDEFİ SZUMSKİ

Göztepe, Samsunspor'la şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile ilgileniyor. Szumski, geçtiğimiz sezon Samsun'la 33 maça çıktı. 14 maçta da kalesini gole kapattı.



FENER'DE 3. KARTAL DÖNEMİ

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi, Portekizli çalıştırıcının Başakşehir karşısında 2-0 kazandıkları Türkiye Kupası maçıyla son bulmuştu. 11 Haziran'daki final mücadelesinden sonra yeni hocasını aramaya başlayan Sarı-Lacivertli yetkililer İsmail Kartal'da karar kıldı. 62 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşan Kanarya, deneyimli hoca ile 1 yıllığına el sıkışıldığını duyurdu. Hacdan dün dönen Kartal için yapılan açıklamada, "İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi" ifadeleri kullanıldı. Böylece Kanarya'da 3. Kartal dönemi başlamış oldu.



ARDA'NIN YERİNE KENAN YILDIZ

İspanyollar, Fenerbahçe'nin Arda Güler'in yerine transfer etmeyi düşündüğü ismi duyurdu. Marca'nın haberine göre; yeni transfer hamlelerinde bulunan Kanarya'nın İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ile ilgilendiği iddia edildi. Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin Yıldız'ı Bayern Münih döneminden beri takip ettiği ve 18 yaşındaki oyuncunun da Juventus A Takımı ile ABD turunda olacağı ifade edildi.



KANARYA'YA DUVAN ZAPATA ÖNERİSİ

Yeni sezonda alternatifli bir kadroya sahip olmak isteyen Fenerbahçe, hücum hattına takviye arayışına devam ediyor. Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'ya imza attıran Sarı-Lacivertliler'e son önerilen ismin İtalyan ekibi Atalanta'nın golcüsü Duvan Zapata olduğu ortaya çıktı. Daha önce de temas kurulan Kolombiyalı golcünün menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği, ancak; Sarı-Lacivertliler'in bu transfere soğuk baktığı öğrenildi. 8 milyon Euro değer biçilen futbolcu geride bıraktığımız sezon görev aldığı 27 karşılaşmada 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.



MERT MÜLDÜR HAMLESİ

Savunma hattına transfer yapmak için geri sayıma geçen Fenerbahçe, İtalyan Kulübü Sassuolo'da geride bıraktığımız sezon sadece 3 maçta oynayabilen Mert Müldür için resmi temaslara başladı. Önümüzdeki haftalarda bu transferde somut gelişmelerin olabileceği öğrenildi. 4 milyon Euro değer biçilen Müldür'ün de Türkiye'de kariyerine devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor. Daha önce Rapid Wien'de de top koşturan Müldür, sağ bek, stoper ve sol bek pozisyonlarında oynayabiliyor. 1.84 boyundaki Mert Müldür'ün Türkiye dışında Almanya vatandaşlığı da bulunuyor. Şu ana kadar kariyerinde 197 maça çıkan milli oyuncu 9 gol, 20 asistlik performans sergiledi.



MALCOM VE WENDEL'İ KİRALAMA PLANIMIZ YOK

Rus basınına konuşan Fenerbahçe yöneticilerinden Selahattin Baki, Zenit'ten forvet oyuncusu Malcom ve orta saha Wendel için, "Malcom ve Wendel'i kiralamayacağız. Wendel'in 17.5 milyon Euro'ya satın alma maddesi olduğu bilgisi de doğru değil" dedi.



KİRALIK TRANSFERE SOĞUK

Futbol kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen genç yıldız Arda Güler, transfer olacağı takımda direkt olarak oynamak istiyor. Arda Güler'in, başka bir takıma kiralanma seçeneğine soğuk baktığı biliniyor.



KUNTZ'TAN BAYRAM MESAJI

A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, Kurban Bayramı sebebiyle bir açıklama yaptı. Türkçe cümle kurarak videolu paylaşım yapan Alman çalıştırıcı, "Sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.



ORKUN'DAN 5 YILLIK İMZA

FEYENOORD formasıyla Hollanda'yı sallayan milli oyuncumuz Orkun Kökcü, Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki orta saha, Konferans Ligi ve Hollanda şampiyonluğu yaşamıştı.



UNİTED'IN BÜTÇESİ NETLEŞTİ

İngiliz basını, Manchester United'ın sahiplerinin menajer Eric ten Haag ile bir görüşme yaptığını yazdı. Habere göre; Hollandalı çalıştırıcıya 115 milyon Euro'dan yüksek bir transfer bütçesi olmadığı söylendi.



RAHKMAN ARTIK DAÇKA'DA

Darüşşafa Lassa, Birleşik Amerikalı oyuncu Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon 13.4 sayı ve 4.1 asist ortalamaları yakaladı.



CİMBOM HIZ KESMİYOR

Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün başlayan Galatasaray dünü de boş geçmedi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli keyifli oldukları gözlendi. Sarı-Kırmızılılar, hafif tempolu bir antrenman gerçekleştirdi.



BENTANCUR'A 'ARTIK SUS' MESAJI!

G.Saray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'un sürekli transferle ilgili açıklama yapmasından yönetim oldukça rahatsız. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Bentancur'un sürekli konuşma yaparak gündem belirlemeye çalışıp, algı yaptığını düşünüyor. G.Saray Başkanvekili Erden Timur'un Torreira ile bir araya geleceği ve bu rahatsızlığını dile getireceği öğrenildi. Bentancur son olarak Torreira'nın İtalya'ya transfer olabileceğini iddia etmişti. Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, "Lucas Galatasaray'da mutlu ancak her zaman Serie A'ya ilgi duymuştur. Transfer için eğer şartlar uygun olursa Lazio'ya gidebilir. Galatasaray yönetimiyle görüşeceğim. Lazio'nun teklifi 12 milyon Euro" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Torreira'yı takımda tutmak istiyor. Yıldız isme 17-18 milyon Euro civarında bir teklif gelmediği sürece transfere izin verilmeyecek.

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