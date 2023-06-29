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    Transferde 3 önemli hamle birden! Trabzonspor yönetimi Nenad Bjelica'ye verdiği sözü tuttu

    Nenad Bjelica’nın istediği transferleri kampa yetiştirme sözü veren Trabzonspor yönetimi, Fernandes ve Kourbelis’i kadrosuna katarken, Mislav Orsic’le de anlaşarak 3 önemli hamle birden gerçekleştirdi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Yönetim sözünü tuttu

    Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda yeni sezonun kadro planlamasını yapan Trabzonspor yönetimi, yeni transferlerin kampa yetişeceğine dair söz vermişti. Bordo- Mavililer 3 önemli transfer hamlesi birden yaparak Hırvat hocaya verdiği sözü tuttu. Önceki gece Yunan ön libero Dimitrios Kourbelis transferini resmen açıklayan yönetim dün de Valladolid formasını giyen Juaquin Fernandes'i resmen bitirdi. 27 yaşındaki İspanyol stoperle görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildiren Trabzonspor savunmasını da güçlendirdi. Bordo- Mavililer her konuda anlaşma sağladığı Hırvat futbolunun önemli ismi Orsic'e de kısa sürede imza attırmayı planlıyor. Böylece Bjelica'nın transfer istediği 3 bölge de önemli isimlerle takviye edilmiş olacak.



    İLK MAÇ 8 TEMMUZ'DA HAJDUK SPLIT'LE
    4-26 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Kranj kasabasında yapılacak kampta oynanacak maçlar netlik kazandı. Buna göre Bordo-Mavililer 8 Temmuz'da Hajduk Split, 15 Temmuz'da Fehervar, 16 Temmuz'da Celje, 25 Temmuz'da Rabotnicki ve 26 Temmuz'da da Kranj ile karşılaşacak.



    TABAN FİYAT 10 MİLYON EURO
    Trabzonspor'da sezonun bitmesiyle birlikte ismi ayrılacaklar arasında sıkça anılan Trezeguet ve Uğurcan Çakır için yönetim kurulunun tavrı netleşti. Bordo-Mavili yönetim bu iki oyuncu için menajerlere, "10 milyon Euro'nun altında hiçbir teklif değerlendirilmeyecek" mesajını verirken, özellikle kaleci Uğurcan Çakır'a Inter, Monaco, Roma ve Nottingham Forest gibi kulüplerin ilgisi var. Ancak henüz Bordo-Mavili kulübe bu konuda resmi teklif gelmediği belirtilirken kamp dönemi içerisinde bu temasların hızlanması bekleniyor. Trezeguet için ise özellikle Suudi Arabistan'da farklı kulüplerin istekli olduğu ifade edildi.



        GOMEZ'E KOMŞU KANCASI
        Olympiakos, Marc Bartra'nın yanı sıra Maxi Gomez'e de talip oldu. Bordo- Mavili kulübe bu oyuncu için fiyat beklentisini soran Yunan ekibi, Trabzonspor'un sezon başındaki bedel olan 3 milyon Euro'nun altında bir rakamı kabul edemeyeceğine yönelik yanıtını aldı. Trabzonspor da Olympiakos'tan Zinckernagel'e talip olmuş ancak iki farklı teklifi de reddedilmişti.



        SULTANLAR SONUNU GETİREMEDİ
        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk mücadelesinde Japonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, 2 saat 19 dakika süren, heyecanlı ve tempolu geçen karşılaşmada rakibine 3-2 mağlup oldu. Maçta iyi mücadele etmesine ve 2-2'yi bulmasına karşın karşın sonunu getiremeyen millilerimiz sahadan üzüntü ile ayrıldı. Sultanlar, Tayland'ın başkenti Bangkog'da gerçekleştirilen üçüncü haftadaki ikinci maçında bugün ise ev sahibi ülke ile karşılaşacak. Türkiye ile Tayland arasındaki zorlu mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki 10. karşılaşması olan bu maç TRT Spor ekranlarından naklen voleybolseverlerle buluşacak.



        RAUL JİMENEZ İDDİASI
        İngiliz basınında yer alan haberde, Raul Jimenez'in kulübüyle sözleşmesinde son yılına gireceği ve takımdaki maaş dengelerinin sağlanması adına elden çıkarılabileceği belirtildi. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki oyuncuya ilgisinin olduğu vurgulanarak "Wolves, Jimenez'den para kazanmak için son yılına girerken, Türk ekibine transferinin önünü açabilir" yorumunda bulunuldu. Yıldız golcü geçen sezon 20 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.



            SAMSUNSPOR'DA UMUT MERAŞ SESLERI
            Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Umut Meraş'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Karadeniz ekibinin, sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan tecrübeli oyuncuyla görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Beşiktaş, Samsunspor ile anlaşırsa transfer netlik kazanacak. Masuaku'nun gölgesinde kalan yıldız futbolcu da direkt 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.



            İTALYA'DA 88 NUMARA YASAKLANDI
            Dünyanın önde gelen liglerinden biri olan Serie A'da dikkati çeken bir karar alındı. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin duyurduğu karara göre, Neonazi grupların Adolf Hitler'i övmek için kullanılan 'Heil Hitler' selamına atfen İtalyan alfabesinin 8'inci harfi olan "H"ye karşılık "88" sayısını sembol olarak kullanması sebebiyle futbolcuların 88 numara giymeleri yasaklandı. Bu karar Serie A'da Atalanta'da oynayan Mario Pasalic'in yanı sıra Lazio'dan Toma Basic'i direkt etkilemiş olacak. İtalya'da daha önce Buffon ve Boriello gibi isimler de 88 numara giymişti.



            IHEANACHO İÇİN 3 KULÜP DEVREDE!
            The Guardian'ın haberine göre, Leicester City'nin İngiltere Premier Lig'de küme düşmesiyle birlikte yeni sezon planlamalarında yer almayan Iheanacho'nun transferinde 3 kulüp devreye girdi. Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu kulüpler Nottingham Forest ve Everton oyuncunun transferi konusunda Leicester yönetimi ve oyuncu ile görüşmelerini başlattı. Transferde Leicester City'nin 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki yıldızı kiralamayı düşünmezken, satıştan kazanacağı para ile yeni sezon için iddialı ve dengeli bir kadro kurmayı amaçlıyor. Geride bıraktığımız sezon ligde 28 resmi maça çıkan Iheanacho, takımına 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. 2017'den beri Leicester'da oynayan futbolcu fırsatçı yapısıyla biliniyor.



                TAYLAN'A MLS'TEN TALİP VAR
                Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan Taylan Antalyalı'ya sürpriz talip çıktı. Sezonun bitmesiyle birlikte Sarı-Kırmızılı takıma dönen tecrübeli oyuncuya MLS takımlarından teklif geldi. MLS'ten Salt Lake ve New England, Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmak için resmi temaslara da başladı.



                TERİM'DEN BAYRAM MESAJI
                Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim sosyal medya hesabından bayram mesajı yayınladı. Terim, ailesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşırken, "Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir bayram dileriz" ifadelerini kullandı.

                GEÇEN SEZON 3 GOL ATTI
                Teknik Direktör Okan Buruk'un gelecek sezon da takımda düşünmediği yıldız oyuncuyla ilgili son karar bayram sonrası verilecek. 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Taylan geçen sezon Ankaragücü'nde 33 maçta forma giyerken 3 gol kaydetti.

                EMRE CAN'DAN KÖTÜ HABER
                Türkiye Futbol Federasyonu'nun gurbetçi futbolcularla ilgili aldığı karar sonrası gözünü Almanya'ya çeviren Galatasaray, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Emre Can'ı listesine almıştı. Hatta Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un İstanbul'da yıldız futbolcuyla görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Ancak dün Galatasaray'a kötü haber geldi. Alman basınına göre; Emre Can'ın menajeri Reza Fazeli yeni sözleşme konusunda Dortmund'la anlaşma sağladı. Kısa süre içinde gurbetçi oyuncunun 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

                EYÜP VE PENDİK GOMİS'İN PEŞİNDE
                Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Fransız golcü Bafetimbi Gomis iki kulübün takibinde. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ve Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, 37 yaşındaki yıldız golcüyü transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni evlenen Gomis'in önümüzdeki günlerde kararını vereceği öğrenildi. Gomis, Galatasaray ile son sezonunda 28 maça çıktı. 10 gol ve 3 asistle mücadele etti.

                VİTTO BROWN İLE 1 YIL DAHA
                Pınar Karşıyaka, Vitto Brown'un 1 yıl daha Yeşil-Kırmızılı formayı giyeceğini duyurdu. İzmir ekibi Erick McCollum, Deniz Kılıçlı, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı ve Efe Ergi Tırpancı ile sözleşme uzatmıştı.

                SPORTİELLO ARTIK MİLAN'DA
                Milan, 31 yaşındaki İtalyan kaleci Marco Sportiello ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon Atalanta'da 15 karşılaşmaya çıkarken, 2 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

                ONUR ARI HATAYSPOR'DA
                Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Onur Arı'yı renklerine kattığını açıkladı. Onur Arı, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması ile çıktığı 33 karşılaşmada 12 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

                GÖZTEPE'NİN HEDEFİ SZUMSKİ
                Göztepe, Samsunspor'la şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile ilgileniyor. Szumski, geçtiğimiz sezon Samsun'la 33 maça çıktı. 14 maçta da kalesini gole kapattı.

                FENER'DE 3. KARTAL DÖNEMİ
                Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi, Portekizli çalıştırıcının Başakşehir karşısında 2-0 kazandıkları Türkiye Kupası maçıyla son bulmuştu. 11 Haziran'daki final mücadelesinden sonra yeni hocasını aramaya başlayan Sarı-Lacivertli yetkililer İsmail Kartal'da karar kıldı. 62 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşan Kanarya, deneyimli hoca ile 1 yıllığına el sıkışıldığını duyurdu. Hacdan dün dönen Kartal için yapılan açıklamada, "İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi" ifadeleri kullanıldı. Böylece Kanarya'da 3. Kartal dönemi başlamış oldu.

                ARDA'NIN YERİNE KENAN YILDIZ
                İspanyollar, Fenerbahçe'nin Arda Güler'in yerine transfer etmeyi düşündüğü ismi duyurdu. Marca'nın haberine göre; yeni transfer hamlelerinde bulunan Kanarya'nın İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ile ilgilendiği iddia edildi. Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin Yıldız'ı Bayern Münih döneminden beri takip ettiği ve 18 yaşındaki oyuncunun da Juventus A Takımı ile ABD turunda olacağı ifade edildi.

                KANARYA'YA DUVAN ZAPATA ÖNERİSİ
                Yeni sezonda alternatifli bir kadroya sahip olmak isteyen Fenerbahçe, hücum hattına takviye arayışına devam ediyor. Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'ya imza attıran Sarı-Lacivertliler'e son önerilen ismin İtalyan ekibi Atalanta'nın golcüsü Duvan Zapata olduğu ortaya çıktı. Daha önce de temas kurulan Kolombiyalı golcünün menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği, ancak; Sarı-Lacivertliler'in bu transfere soğuk baktığı öğrenildi. 8 milyon Euro değer biçilen futbolcu geride bıraktığımız sezon görev aldığı 27 karşılaşmada 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

                MERT MÜLDÜR HAMLESİ
                Savunma hattına transfer yapmak için geri sayıma geçen Fenerbahçe, İtalyan Kulübü Sassuolo'da geride bıraktığımız sezon sadece 3 maçta oynayabilen Mert Müldür için resmi temaslara başladı. Önümüzdeki haftalarda bu transferde somut gelişmelerin olabileceği öğrenildi. 4 milyon Euro değer biçilen Müldür'ün de Türkiye'de kariyerine devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor. Daha önce Rapid Wien'de de top koşturan Müldür, sağ bek, stoper ve sol bek pozisyonlarında oynayabiliyor. 1.84 boyundaki Mert Müldür'ün Türkiye dışında Almanya vatandaşlığı da bulunuyor. Şu ana kadar kariyerinde 197 maça çıkan milli oyuncu 9 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

                MALCOM VE WENDEL'İ KİRALAMA PLANIMIZ YOK
                Rus basınına konuşan Fenerbahçe yöneticilerinden Selahattin Baki, Zenit'ten forvet oyuncusu Malcom ve orta saha Wendel için, "Malcom ve Wendel'i kiralamayacağız. Wendel'in 17.5 milyon Euro'ya satın alma maddesi olduğu bilgisi de doğru değil" dedi.

                KİRALIK TRANSFERE SOĞUK
                Futbol kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen genç yıldız Arda Güler, transfer olacağı takımda direkt olarak oynamak istiyor. Arda Güler'in, başka bir takıma kiralanma seçeneğine soğuk baktığı biliniyor.

                KUNTZ'TAN BAYRAM MESAJI
                A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, Kurban Bayramı sebebiyle bir açıklama yaptı. Türkçe cümle kurarak videolu paylaşım yapan Alman çalıştırıcı, "Sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

                ORKUN'DAN 5 YILLIK İMZA
                FEYENOORD formasıyla Hollanda'yı sallayan milli oyuncumuz Orkun Kökcü, Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki orta saha, Konferans Ligi ve Hollanda şampiyonluğu yaşamıştı.

                UNİTED'IN BÜTÇESİ NETLEŞTİ
                İngiliz basını, Manchester United'ın sahiplerinin menajer Eric ten Haag ile bir görüşme yaptığını yazdı. Habere göre; Hollandalı çalıştırıcıya 115 milyon Euro'dan yüksek bir transfer bütçesi olmadığı söylendi.

                RAHKMAN ARTIK DAÇKA'DA
                Darüşşafa Lassa, Birleşik Amerikalı oyuncu Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon 13.4 sayı ve 4.1 asist ortalamaları yakaladı.

                CİMBOM HIZ KESMİYOR
                Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün başlayan Galatasaray dünü de boş geçmedi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli keyifli oldukları gözlendi. Sarı-Kırmızılılar, hafif tempolu bir antrenman gerçekleştirdi.

                BENTANCUR'A 'ARTIK SUS' MESAJI!
                G.Saray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'un sürekli transferle ilgili açıklama yapmasından yönetim oldukça rahatsız. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Bentancur'un sürekli konuşma yaparak gündem belirlemeye çalışıp, algı yaptığını düşünüyor. G.Saray Başkanvekili Erden Timur'un Torreira ile bir araya geleceği ve bu rahatsızlığını dile getireceği öğrenildi. Bentancur son olarak Torreira'nın İtalya'ya transfer olabileceğini iddia etmişti. Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, "Lucas Galatasaray'da mutlu ancak her zaman Serie A'ya ilgi duymuştur. Transfer için eğer şartlar uygun olursa Lazio'ya gidebilir. Galatasaray yönetimiyle görüşeceğim. Lazio'nun teklifi 12 milyon Euro" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Torreira'yı takımda tutmak istiyor. Yıldız isme 17-18 milyon Euro civarında bir teklif gelmediği sürece transfere izin verilmeyecek.

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                Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi!
                Haberler Spor Transferde 3 önemli hamle birden! Trabzonspor yönetimi Nenad Bjelica'ye verdiği sözü tuttu
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