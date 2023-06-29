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    İspanyollar Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i manşetine taşıdı

    F.Bahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, İtalya’dan sonra İspanya basınında da manşetlere konu oldu. AS, genç yıldıza tam sayfa ayırdı Dünya devlerinin radarındaki Arda’yı Real Madrid’in çok istediği Sevilla’nın da 18’lik yıldıza takımda oynama garantisi verdiği iddia edildi.

    Arda Güler çılgınlığı
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    Önceki hafta İtalyan spor gazetesi La Gazzetta della Sport'un ilk sayfasında yer alan Fenerbahçe ve Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, Avrupa basınında gündem olmaya devam ediyor. Bu kez İspanyollar, Kanarya'nın genç yıldızıyla ilgili transfer durumunu mercek altına aldı.



    REAL MADRID İLGİLENİYOR
    AS Gazetesi'nde birinci sayfa, Arda Güler'e ayrıldı. 'Güler çılgınlığı' manşetiyle yayınlanan haberde, genç yıldızın transfer senaryolarındaki son durum ele alındı. Haberin detayında Arda Güler'in babası Ümit Güler'in futbolcunun Fenerbahçe'de kalmak istemediğini yönetime ilettiği ifade edildi. İspanyol devi Real Madrid'in Arda Güler'in 17.5 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelini ödemekten çekinmeyeceği de aktarıldı.



    SEVILLA GARANTİ VERDİ
    F.Bahçe'nin 1 yıl daha takımda kalmasını istediği genç yıldıza bir başka İspanyol ekibi Sevilla'nın oynama garantisi verdiği ancak; futbolcu için istenen komisyonların La Liga ekibini zorlayacağı belirtildi. İtalyan devi Milan'ın da Arda'nın peşinde olduğu ve Real'in şansının sürdüğü hatırlatıldı. Bilindiği üzere genç yıldız, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Newcastle, Manchester United, PSG, Dortmund, Milan, Ajax ve Sevilla'nın radarında bulunuyor.



        KİRALIK TRANSFERE SOĞUK
        Futbol kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen genç yıldız Arda Güler, transfer olacağı takımda direkt olarak oynamak istiyor. Arda Güler'in, başka bir takıma kiralanma seçeneğine soğuk baktığı biliniyor.

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