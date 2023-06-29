İspanyollar Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i manşetine taşıdı





SEVILLA GARANTİ VERDİ

F.Bahçe'nin 1 yıl daha takımda kalmasını istediği genç yıldıza bir başka İspanyol ekibi Sevilla'nın oynama garantisi verdiği ancak; futbolcu için istenen komisyonların La Liga ekibini zorlayacağı belirtildi. İtalyan devi Milan'ın da Arda'nın peşinde olduğu ve Real'in şansının sürdüğü hatırlatıldı. Bilindiği üzere genç yıldız, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Newcastle, Manchester United, PSG, Dortmund, Milan, Ajax ve Sevilla'nın radarında bulunuyor.