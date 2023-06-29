Son şampiyon Galatasaray'ın yıldızlarına ilgi giderek büyüyor. Çok sayıda futbolcusu için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler alan Sarı-Kırmızılılar'da flaş bir gelişme daha yaşandı. TAKVİM'in aldığı bilgiye göre; Premier Lig'de mücadele eden Nottingham Forest, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçti.

KEREM GİTMEYİ ÇOK İSTİYOR AMA...

İngiliz ekibinin yaklaşık 6 aydır milli futbolcuyu takip ettiği ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a bonuslarla beraber 11 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Ancak; Sarı-Kırmızılı yönetimin bu rakamı çok az bulduğu ve Nottingham'a "hayır" yanıtının verildiği belirlendi. Kerem'in transferi konusunda ısrarcı olan İngilizler'in önümüzdeki günlerde revize edilmiş bir teklifle yeniden Galatasaray'ın kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kariyer planlamasını en geç 2 yıl içinde Avrupa'ya gitmek üzerine yapan Kerem Aktürkoğlu'nun Premier Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı ancak yönetimin alacağı karara da saygı duyduğu ifade edildi.