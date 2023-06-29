Hırvat yıldız kulübüne rest çekti! Rakamlar istenen seviyelere inince de transfer bitti

Fırtına'nın son transferi Mislav Orsic, teknik direktör Nenad Bjelica'nın transfer listesinin ilk sıralarında yer alan bir oyuncuydu. Hırvat yıldızın transfer sürecinde aktif olarak rol alması süreci hızlandıran en önemli nedenlerden birisi oldu.

Southampton'a birçok kez, "Ben yeniden Bjelica ile çalışmak ve Trabzon'a gitmek istiyorum" diyen Orsic'in koyduğu tavır nedeniyle İngilizler'in pazarlıklarda eli zayıfladı. Kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Southampton son olarak 2.2 milyon Euro'ya kadar indi ve transfer bitti.