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    Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday! L’Equipe, Beşiktaş’ın Lens forması giyen Jean Onana’yı istediğini duyurdu

    Fransız medyasından L’Equipe, Beşiktaş’ın Lens forması giyen Jean Onana’yı istediğini yazdı. Gelecek sezon rotasyon oyuncusu olmak istemeyen 23 yaşındaki yıldız takımdan ayrılmak istiyor.

    Kartal’dan Onana atağı

    Orta sahayı dinamik bir 6 numara ile takviye etmeyi planlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Fransa'nın ünlü spor haber sitesi L'Equipe, Beşiktaş'ın Lens forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Onana'yı gündemine aldığını okuyucularına duyurdu. Haberde, Onana'nın gelecek sezon Lens takımında bir rotasyon oyuncusu olmak istemediği ve düzenli forma giymek istediği aktarılırken, bu durumda takımdan ayrılma talebini yönetime ileteceği aktarıldı. Geçtiğimiz sezon Lens forması ile 26 resmi mücadeleye çıkan Onana, bu maçlarda skor katkısında bulunamadı. Genç yetenek, 2022 yılında Fransa Ligi ekiplerinden biri olan Bordeaux'tan Lens'e 4 milyon euro karşılığında transfer oldu. 10 kez Kamerun Milli Takım formasını giyen Kamerunlu orta saha Onana, Lens ve Bordeaux takımları dışında Lille, Leixoes ve Nkufo Academy gibi takımların formasını terletti.



    ŞENOL GÜNEŞ'İN ONAYI ALINDI
    Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in de onayı doğrultusunda bu transferi bir an önce sonuçlandırmak istiyor. Kulübü Lens ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Onana'ya Fransa Ligi ekiplerinin de transferde yoğun bir ilgisi bulunuyor. Siyah-Beyazlılar'ın kadrosuna katmak istediği Kamerunlu yıldız futbolcu için şimdiye kadar 8 milyon euro bonservis ücreti ödendi.



    KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA!
    Beka Beka konusunda hocanın raporu ile beklemeye geçen Beşiktaş, Onana transferine yoğunlaştı. Kartal, Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



        JEAN ONANA
        ÜLKE: KAMERUN YAŞ: 23
        POZİSYON: ÖN LİBERO
        PİYASA DEĞERİ: 6 MİLYON EURO
        OYNADIĞI TAKIM: LENS
        GEÇEN SEZON NE YAPTI:
        TOPLAMDA 26 MAÇTA FORMA
        GİYDİ. GOL KATKISI VEREMEDİ.

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