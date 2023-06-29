Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday! L’Equipe, Beşiktaş’ın Lens forması giyen Jean Onana’yı istediğini duyurdu

Orta sahayı dinamik bir 6 numara ile takviye etmeyi planlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Fransa'nın ünlü spor haber sitesi L'Equipe, Beşiktaş'ın Lens forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Onana'yı gündemine aldığını okuyucularına duyurdu. Haberde, Onana'nın gelecek sezon Lens takımında bir rotasyon oyuncusu olmak istemediği ve düzenli forma giymek istediği aktarılırken, bu durumda takımdan ayrılma talebini yönetime ileteceği aktarıldı. Geçtiğimiz sezon Lens forması ile 26 resmi mücadeleye çıkan Onana, bu maçlarda skor katkısında bulunamadı. Genç yetenek, 2022 yılında Fransa Ligi ekiplerinden biri olan Bordeaux'tan Lens'e 4 milyon euro karşılığında transfer oldu. 10 kez Kamerun Milli Takım formasını giyen Kamerunlu orta saha Onana, Lens ve Bordeaux takımları dışında Lille, Leixoes ve Nkufo Academy gibi takımların formasını terletti.