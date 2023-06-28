İtalyanlar'dan bomba iddia! Fener’e Musso sürprizi...

İsabetli transferler yaparak yeni sezonda mücadele etme hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, birçok mevkiye takviye yapmak için kolları sıvadı. Kale mevkisine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine aldığı yabancı kalecinin Atalanta'dan Juan Musso olduğu öne sürüldü.
HEDEF KİRALIK ALINMASI
İtalyan basınında yer alan habere göre; Çizme'den birçok yıldız isimle dirsek temasında olan Kanarya, Atalanta'nın 29 yaşındaki eldiveni Juan Musso'yu istiyor. Ali Koç başkanlığındaki Sarı-Lacivertliler'in Arjantinli kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği de ifade edildi.
8 milyon Euro değer biçilen Musso'nun da Fenerbahçe'ye katılmaya sıcak bakabileceği ve önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.