İtalyanlar'dan bomba iddia! Fener’e Musso sürprizi...

FIORENTINA DA TAKİPTE

Atalanta formasıyla geride bıraktığımız sezon 26 maça çıkan Musso bu karşılaşmalarda 30 gol yedi. 8 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Tangocu'nun kulübü ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.