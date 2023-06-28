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    İtalyanlar'dan bomba iddia! Fener’e Musso sürprizi...

    Serie A’dan yıldız isimlerle görüşen ve Edin Dzeko’yu son olarak Inter’den kadrosuna katan Fenerbahçe ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Çizme basını, Kanarya’nın Atalanta’nın deneyimli kalecisi Juan Musso’yu kiralamayı planladığını iddia etti.

    Fener’de Musso sürprizi

    İsabetli transferler yaparak yeni sezonda mücadele etme hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, birçok mevkiye takviye yapmak için kolları sıvadı. Kale mevkisine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine aldığı yabancı kalecinin Atalanta'dan Juan Musso olduğu öne sürüldü.

    HEDEF KİRALIK ALINMASI
    İtalyan basınında yer alan habere göre; Çizme'den birçok yıldız isimle dirsek temasında olan Kanarya, Atalanta'nın 29 yaşındaki eldiveni Juan Musso'yu istiyor. Ali Koç başkanlığındaki Sarı-Lacivertliler'in Arjantinli kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği de ifade edildi.

    8 milyon Euro değer biçilen Musso'nun da Fenerbahçe'ye katılmaya sıcak bakabileceği ve önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

        FIORENTINA DA TAKİPTE
        Atalanta formasıyla geride bıraktığımız sezon 26 maça çıkan Musso bu karşılaşmalarda 30 gol yedi. 8 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Tangocu'nun kulübü ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

        Fenerbahçe'nin yanı sıra Musso'ya bir başka İtalyan ekibi Fiorentina'nın da yakından ilgi gösterdiği belirtildi. 1.91 boyundaki kaleci Udinese ve Racing Club gibi ekiplerde de forma giymişti. 1.91 boyundaki kaleci refleksleri ve lider vasfıyla biliniyor.


        Geride bıraktığımız dönemde açıklamalar yapan Musso, yurt dışına transfere açık kapı bırakmıştı. Fenerbahçe ile transferde anılan Arjantinli kaleci Juan Musso'ya 2020 yılında 20 milyon Euro market değeri biçiliyordu.

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