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    • Spor
    • 26.06.2023 18:26
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    • 26.06.2023 18:26
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    Trabzonspor Joaquin Fernandez ile anlaşmaya vardı!

    Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bordo mavililerin 27 yaşındaki İspanyol stoper Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor’dan transfer! Anlaşma sağlandı

    Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor, savunma hattına takviye yapacak. A Spor'un haberine göre bordo-mavili ekip İspanyol stoper Joaquin Fernandez ile prensipte anlaştı.

    27 yaşındaki savunmacı sağ ve sol stoper bölgeleri dışında ön liberoda da forma giyebiliyor.

    1.90'lık stoper bu sezon Real Valladolid forması ile 29 karşılaşmada süre aldı.

    Kariyeri boyunca Real Valladolid dışında Almeria'da oynayan oyuncunun bonservis değeri 3 milyon euro.

    Bordo-mavililer, Fernandez'in sözleşmesi bittiği için İspanyol ekibine bonservis ödemeyecek.

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