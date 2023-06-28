Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş stoper transferi için listeye yeni bir isim daha ekledi! Kartal Arsenal’den Holding’e talip...

    Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal’den Holding’e talip oldu... İngiliz stoper dışında Amartey, Tormena ve Djiku ile de temaslar sürüyor...

    Kartal’da stoper enflasyonu

    İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Rob Holding'e Beşiktaş talip oldu. Daily Express'in haberine göre, Londra ekibinde stoper transferi düşünülmesi ve yeni sezonun ilk 11 planlamasında yer almaması nedeniyle takımdan ayrılmayı düşünen stoper oyuncusu Holding'e Beşiktaş'ın teklif yaptığı vurgulandı.

    2024 yılında sözleşmesi bitecek Holding'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak 1 yıl daha uzatmayı planlayan Arsenal oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verirken, yıldız oyuncunun bir diğer talibi de Celtic oldu.

    3 MİLYON EURO'YA ALDILAR
    Celtıc'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü belirtilen haberde Beşiktaş'ın da etkili bir teklif ile oyuncunun kiralık olarak takıma katılmasını bekliyor. 2016-17 sezonunda Bolton'dan Arsenal'e 3 milyon Euro karşılığında katılan Holding, İngiliz ekibi ile 162 maça çıkarken 5 gollük katkı sağladı. Siyah- Beyazlılar, Rob Holding dışında Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey, Braga'dan Tormena ve bonservisi elinde olan Alexander Djiku ile görüşmelerini sürdürüyor.


        CELTİC DE PEŞİNDE
        2024 yılında sözleşmesi bitecek Holding'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak 1 yıl daha uzatmayı planlayan Arsenal oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verirken, yıldız oyuncunun bir diğer talibi de Celtic oldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Depreme dirençli Bursa
        Haberler Spor Beşiktaş stoper transferi için listeye yeni bir isim daha ekledi! Kartal Arsenal’den Holding’e talip...
            loading
            SON DAKİKA