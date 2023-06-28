Beşiktaş stoper transferi için listeye yeni bir isim daha ekledi! Kartal Arsenal’den Holding’e talip...

3 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Celtıc'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü belirtilen haberde Beşiktaş'ın da etkili bir teklif ile oyuncunun kiralık olarak takıma katılmasını bekliyor. 2016-17 sezonunda Bolton'dan Arsenal'e 3 milyon Euro karşılığında katılan Holding, İngiliz ekibi ile 162 maça çıkarken 5 gollük katkı sağladı. Siyah- Beyazlılar, Rob Holding dışında Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey, Braga'dan Tormena ve bonservisi elinde olan Alexander Djiku ile görüşmelerini sürdürüyor.