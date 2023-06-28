Beşiktaş stoper transferi için listeye yeni bir isim daha ekledi! Kartal Arsenal’den Holding’e talip...

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Rob Holding'e Beşiktaş talip oldu. Daily Express'in haberine göre, Londra ekibinde stoper transferi düşünülmesi ve yeni sezonun ilk 11 planlamasında yer almaması nedeniyle takımdan ayrılmayı düşünen stoper oyuncusu Holding'e Beşiktaş'ın teklif yaptığı vurgulandı.
3 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Celtıc'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü belirtilen haberde Beşiktaş'ın da etkili bir teklif ile oyuncunun kiralık olarak takıma katılmasını bekliyor. 2016-17 sezonunda Bolton'dan Arsenal'e 3 milyon Euro karşılığında katılan Holding, İngiliz ekibi ile 162 maça çıkarken 5 gollük katkı sağladı. Siyah- Beyazlılar, Rob Holding dışında Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey, Braga'dan Tormena ve bonservisi elinde olan Alexander Djiku ile görüşmelerini sürdürüyor.