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    Fırtına Fernandes’i kaptı! Bordo-Mavililer Fernandes için bonservis ödemeyecek....

    Transfer çalışmalarını sürdünen Trabzonspor son olarak Real Valladolid takımında forma giyen İspanyol stoper Joaquin Fernandes ile prensip anlaşmasına vardı. Fırtına Fernandes için bonservis ödemeyecek. İşte sizler için derlediğimiz 27 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fırtına Fernandes’i kaptı

    Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıylya devam ederken dün önemli bir haber geldi. Stoper arayışlarını sürdüren Bordo-Mavililer bu mevki için transfere çok yaklaştı.

    İSTİKRARLI BİR YAPISI VAR
    Bordo-Mavili kurmaylar serbest statüde bulunan İspanyol stoper Joaquin Fernandes ile prensipte anlaşmaya vardı. Son olarak İspanya'nın Real Valladolid takımında forma giyen menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. 27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Joaquin Fernandes 2018 yılından bu yana Real Valladolid formasını giyiyordu. Fernandes'in güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında. Geçtiğimiz sezon 29 kez Valladolid forması gieyen Fernandes bu maçlarda skor üretemedi 1 asist yaptı. Fernandes bu karşılaşmaların 24'ünde ilk 11'de yer aldı. İspanya Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde de 8 kez forma giydi.

    REDMOND İMZAYA ÇOK YAKIN
    Beşiktaş, Nathan Redmond görüşmelerinde mutlu sona ulaşmak üzere. Premier League ekiplerinden aldığı teklifleri geri çeviren İngiliz yıldız, Siyah-Beyazlılar'ın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Yeni anlaşma göre Nathan Redmond yıllık 1.7 milyon Euro ücret alacak. Kartal'ın geçen yaz Southampton'dan kadrosuna kattığı Redmond'ı İngiltere'den Burnley, Wolwes ve Norwich City istiyordu. İngiliz yıldızın menajeri Simon Bayliff, "Beşiktaş'tan ve Premier League'den 3 teklif var. Redmond, hepsini göz önünde bulundurarak tatile gitti. İstanbul'da geçirdiği zamanı ve Beşiktaş'ta oynamayı çok seviyordu. Yakında kararını verecek" demişti. Süper Lig'de 5 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlayan 29 yaşındaki İngiliz futbolcu özellikle Fenerbahçe deplasmanındaki performansıyla iz bıraktı.


    EMRECAN BULUT BEŞİKTAŞ'TA
    Beşiktaş, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekibi Somaspor'un genç yeteneği Emrecan Bulut'u transfer etti. Somaspor Başkanı Mustafa Aydın, yaptığı açıklamada, Emrecan Bulut'un Beşiktaş'a transferi için prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti. Transfer için kazanacakları bonservis bedelinin yaklaşık olarak 5 milyon TL olduğunu ifade eden Aydın, "Beşiktaş'la, Emrecan Bulut'un transferi için prensip anlaşmasına vardık. Emrecan için kazanacağımız bonservis bedeli aşağı yukarı 5 milyon TL civarında. Emrecan Bulut'un ikinci satışından yüzde 20 pay alacağız" dedi.

        TEKVANDODA ALTINA VURDUK
        Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda tekvando branşının son gününde Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazandı. Kadınlar +73 kiloda son dünya şampiyonu Nafia Kuş, finalde ev sahibi Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'la karşılaştı. Nafia, rakibini 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Nafia Kuş, dünya ve Avrupa şampiyonluklarına, Avrupa Oyunları altın madalyası da ekledi. Günün altın madalya kazanan diğer ismi 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar oldu. Milli sporcu Sırbistan'dan Nadica Bozanic'i finalde 2-0 yendi. 17 yaşındaki milli tekvandocu, altın madalyayı boynuna taktı.



        DZEKO BİZE GELDİ BİZ İSTEMEDİK
        Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur transfer çalışmaları hakkında bilgiler verirken, çok çarpıcı ifadelere imza attı. Bir Youtube kanalına açıklamalar yapan Timur, Mauro Icardi'nin Suudi ekiplerine karşı direndiğini, Mohamed Salah iddialarının gerçek dışı olduğunu ve Edin Dzeko'yu kendilerinin almadıklarını dile getirdi. Sarı-Kırmızılı yönetici, "Icardi transferinin olması için sponsor arıyoruz. Finansal Fair-Play elimizi kolumuzu bağlıyor. Icardi ahlaklı bir oyuncu, Arabistan'a gitmemekte direniyor" dedi. Salah iddialarını yalanlayan Timur, geride bıraktığımız günlerde Fenerbahçe'ye imza atan Edin Dzeko için ise "Dzeko iyi oyuncu. Önce bize geldi. Galatasaray'ı istiyordu. Ama biz alamazdık. Onu almak Icardi'den vazgeçmek demekti" açıklamasını yaptı.



        ANLAŞMA YOK GÖRÜŞME VAR
        Geçen sezon 26 maçta 23 gol, 8 asist kaydeden Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Galatasaray ile görüşmeden karar vermeyeceklerini vurgulamıştı. Şampiyonlukta büyük sahibi olan Icardi'nin temsilcilerinden biri olan Elio Pino'dan da yıldız oyuncunun son durumu hakkında bir açıklama geldi. Pino, "Galatasaray ile görüşmelerde şu an için anlaşma yakın değil. İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor" dedi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 30 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor.



            ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINI ÇOK İSTİYORUZ
            Aslan'da Okan Buruk'un teknik ekibinde yer alan Ismael Garcia Lopez, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Vakti geldiğinde birinci adam olmak istediğini anlatan Lopez, Şampiyonlar Ligi hedefleri için, "Bu kulüp ve ülke için Şampiyonlar Ligi çok önemli bir turnuva. Bu turnuvada gruplara kalmayı çok istiyoruz. Elemelerde şanslı olduğumuzu düşünüyorum. İyi bir teknik ekibimiz var. Okan Buruk da harika bir insan ve hoca" ifadelerini kullandı.



            CİMBOM'DAN TORREIRA VETOSU
            Lazıo Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin mutlaka transfer edilmesi yönünde yönetime baskı uyguladığı Lucas Torreira için Galatasaray'a beklenen teklif yapıldı. Lazio'nun 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak için sunduğu teklifin Galatasaray yönetimi tarafından geri çevrildiği ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezonki kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan 27 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun kadroda tutulması planlanıyor. Geçen sezon 34 maçta görev yapan ve 6 milyon Euro bedelle kadroya dahil edilen Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi ise 30 Haziran 2026'da bitecek.



            JUPP DERWALL UNUTULMADI
            G.Saray Kulübü, eski teknik direktörlerinden Jupp Derwall'in vefatının 16. yılında bir anma mesajı yayınladı. Açıklamada, "Türk futbolunda yeni bir çığır açan, kulübümüz ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski teknik direktörümüz Jupp Derwall'i aramızdan ayrılışının 16. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" denildi.


                EN YÜKSEK LİMİT G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN
                Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini dün belirledi. TFF Lisans Kurulu; yüzde 30 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 926 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe için 1 milyar 920 milyon, Beşiktaş için 1 milyar 72 milyon ve Trabzonspor için 1 milyar 290 milyon lira olarak belirledi. Dört büyüklerden sonra en yüksek limit 514 milyon 525 bin TL ile Ankaragücü'nün oldu. Yüzde 30 sapma ile en düşük harcama limitleri ise Süper Lig'in yeni kulüplerinin oldu. Çaykur Rizespor, Pendikspor ve Samsunspor'un harcama limiti 255 milyon 436 bin TL olarak belirlendi.


                PENDİK'TEN PELKAS HAMLESİ
                Geçtiğimiz sezonu Hull City'de kiralık geçiren Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erecek. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Pendikspor ise Yunan yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçti. İstanbul ekibi, Pelkas'ı görüşme yapmak için İstanbul'a davet etti. Pelkas geçtiğimiz sezon Hull City'de 28 maçta 3 gol ve 1 asiste imza atmıştı.


                UMUT NAYİR'İN KAFASI KARIŞIK
                Süper Lig'i ikinci sırada bitirmesine karşıın sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu katan sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor. İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemindeki ismin milli golcü Umut Nayir. Umut için kulübü Eyüpspor ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Ancak Umut Nayir'in kafasının biraz karışık olduğu da ortaya çıktı. F.Bahçe'de yeterli süre alamayacağını ve bunun performansını etkileyeceğini düşünen Umut'un karanını henüz vermediği iddia edildi.


                FENER'E SAMURAY!
                Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin, Portimonense forması giyen Japon file bekçisi Kosuke Nakamura'yı listesine aldığı öğrenildi. Haberin detayında Portimonense, Lyon'un Nakamura için yaptığı 3.5 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Nakamura, geride kalan sezonda toplam 32 resmi maça çıktı. 28 yaşındaki file bekçisi söz konusu maçlarda 49 kez kalesinde gol gördü. Japon kalecinin sözleşmesinde, 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.


                MADY CAMARA SÜRPRİZİ
                Yunan basını, Galatasaray'ın Gineli orta saha Mady Camara için kulübü Olympiakos ile görüşme yaptığını ve 26 yaşındaki futbolcu için 4 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada forma giyebilen futbolcu, geçen sezon kiralık gittiği İtalyan ekibi Roma'da görev aldığı 21 maçta 1 asistlik katkı yapmıştı.


                MUHAMMET ÜMRANİYE'DE
                Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Mert ile anlaştı. Muhammed, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Hatayspor ile 3, Manisa FK ile de 10 maça çıkmıştı.


                KOULİBALY AL HİLAL'DE
                AL-Hilal, Chelsea'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'yi transfer etti. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante'den sonra Koulibaly de Suudi Ligi'nde forma giyecek.


                GVARDİOL İÇİN REKOR TEKLİF
                Geçen sezon kupalara ambargo koyan Manchester City, Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi Josko Gvardiol'u renklerine katmayı planlıyor. İngiliz devinin, Leipzig'e ödeyeceği rakamın 90 milyon euro olması bekleniyor.


                AHMET İLHAN'A KANCA!
                Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, küme düşen Altınordu'nun tecrübeli kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek'i listesine aldı. 35 yaşındaki yıldız futbolcunun Göztepe ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.


                EMRE BİLGİN KARAGÜMRÜK'TE
                Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i transfer etti. Bilindiği gibi Şenol Güneş, henüz istenen seviyeye çıkamayan Bilgin'in kiralanmasını istemişti. Beşiktaş formasıyla geçen sezon 2 maça çıkan 19 yaşındaki kaleci, Karagümrük'te kiralık olarak forma giyecek.

                VALLADOLID MONTERO'YU ISTIYOR
                Beşiktaş'ın geçen sezon Alman ekibi Hamburg'a kiraladığı İspanyol stoper Javi Montero'ya İspanyol temsilcisi Real Valladolid talip oldu. İspanyol ekibinin Beşiktaş'tan Montero'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi. Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 9 maçta görev aldı. 2 asiste imza attı. Beşiktaş kariyerinde 46 maça çıkan Montero 2 kez fileleri havalandırdı.

                ŞENER ÖZBAYRAKLI'DAN İLE 1 YILLIK İMZA
                Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 19 maçta oynadı ve skor üretemedi.


                SİVAS'TA SERVET ÇETİN DÖNEMİ
                Sivasspor teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getirdi. 4 farklı takımda antrenörlük yapan 42 yaşındaki Çetin, ilk hocalık deneyimini tadacak. İmzalar 3 Temmuz'da atılacak.


                MAXI GOMEZ'E TAKIM ARANIYOR
                Trabzonspor'da ayrılma ihtimali yüksek isimlerden bir tanesi de Maxi Gomez. Uruguaylı santrforun menajerinin Avrupa'da bazı kulüplerle görüştüğü ve tüm teklifleri kısa süre içinde Bordo- Mavili yönetime sunacağı bildirildi. Gomez'i Suudi Arabistan ve ABD'den de bazı kulüplerin istediği ifade ediliyor.

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                Haberler Spor Fırtına Fernandes’i kaptı! Bordo-Mavililer Fernandes için bonservis ödemeyecek....
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