Fırtına Fernandes’i kaptı! Bordo-Mavililer Fernandes için bonservis ödemeyecek....



EN YÜKSEK LİMİT G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN

Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini dün belirledi. TFF Lisans Kurulu; yüzde 30 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 926 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe için 1 milyar 920 milyon, Beşiktaş için 1 milyar 72 milyon ve Trabzonspor için 1 milyar 290 milyon lira olarak belirledi. Dört büyüklerden sonra en yüksek limit 514 milyon 525 bin TL ile Ankaragücü'nün oldu. Yüzde 30 sapma ile en düşük harcama limitleri ise Süper Lig'in yeni kulüplerinin oldu. Çaykur Rizespor, Pendikspor ve Samsunspor'un harcama limiti 255 milyon 436 bin TL olarak belirlendi.



PENDİK'TEN PELKAS HAMLESİ

Geçtiğimiz sezonu Hull City'de kiralık geçiren Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erecek. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Pendikspor ise Yunan yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçti. İstanbul ekibi, Pelkas'ı görüşme yapmak için İstanbul'a davet etti. Pelkas geçtiğimiz sezon Hull City'de 28 maçta 3 gol ve 1 asiste imza atmıştı.



UMUT NAYİR'İN KAFASI KARIŞIK

Süper Lig'i ikinci sırada bitirmesine karşıın sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu katan sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor. İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemindeki ismin milli golcü Umut Nayir. Umut için kulübü Eyüpspor ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Ancak Umut Nayir'in kafasının biraz karışık olduğu da ortaya çıktı. F.Bahçe'de yeterli süre alamayacağını ve bunun performansını etkileyeceğini düşünen Umut'un karanını henüz vermediği iddia edildi.



FENER'E SAMURAY!

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin, Portimonense forması giyen Japon file bekçisi Kosuke Nakamura'yı listesine aldığı öğrenildi. Haberin detayında Portimonense, Lyon'un Nakamura için yaptığı 3.5 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Nakamura, geride kalan sezonda toplam 32 resmi maça çıktı. 28 yaşındaki file bekçisi söz konusu maçlarda 49 kez kalesinde gol gördü. Japon kalecinin sözleşmesinde, 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.



MADY CAMARA SÜRPRİZİ

Yunan basını, Galatasaray'ın Gineli orta saha Mady Camara için kulübü Olympiakos ile görüşme yaptığını ve 26 yaşındaki futbolcu için 4 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada forma giyebilen futbolcu, geçen sezon kiralık gittiği İtalyan ekibi Roma'da görev aldığı 21 maçta 1 asistlik katkı yapmıştı.



MUHAMMET ÜMRANİYE'DE

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Mert ile anlaştı. Muhammed, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Hatayspor ile 3, Manisa FK ile de 10 maça çıkmıştı.



KOULİBALY AL HİLAL'DE

AL-Hilal, Chelsea'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'yi transfer etti. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante'den sonra Koulibaly de Suudi Ligi'nde forma giyecek.



GVARDİOL İÇİN REKOR TEKLİF

Geçen sezon kupalara ambargo koyan Manchester City, Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi Josko Gvardiol'u renklerine katmayı planlıyor. İngiliz devinin, Leipzig'e ödeyeceği rakamın 90 milyon euro olması bekleniyor.



AHMET İLHAN'A KANCA!

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, küme düşen Altınordu'nun tecrübeli kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek'i listesine aldı. 35 yaşındaki yıldız futbolcunun Göztepe ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.



EMRE BİLGİN KARAGÜMRÜK'TE

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i transfer etti. Bilindiği gibi Şenol Güneş, henüz istenen seviyeye çıkamayan Bilgin'in kiralanmasını istemişti. Beşiktaş formasıyla geçen sezon 2 maça çıkan 19 yaşındaki kaleci, Karagümrük'te kiralık olarak forma giyecek.



VALLADOLID MONTERO'YU ISTIYOR

Beşiktaş'ın geçen sezon Alman ekibi Hamburg'a kiraladığı İspanyol stoper Javi Montero'ya İspanyol temsilcisi Real Valladolid talip oldu. İspanyol ekibinin Beşiktaş'tan Montero'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi. Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 9 maçta görev aldı. 2 asiste imza attı. Beşiktaş kariyerinde 46 maça çıkan Montero 2 kez fileleri havalandırdı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI'DAN İLE 1 YILLIK İMZA

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 19 maçta oynadı ve skor üretemedi.



SİVAS'TA SERVET ÇETİN DÖNEMİ

Sivasspor teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getirdi. 4 farklı takımda antrenörlük yapan 42 yaşındaki Çetin, ilk hocalık deneyimini tadacak. İmzalar 3 Temmuz'da atılacak.



MAXI GOMEZ'E TAKIM ARANIYOR

Trabzonspor'da ayrılma ihtimali yüksek isimlerden bir tanesi de Maxi Gomez. Uruguaylı santrforun menajerinin Avrupa'da bazı kulüplerle görüştüğü ve tüm teklifleri kısa süre içinde Bordo- Mavili yönetime sunacağı bildirildi. Gomez'i Suudi Arabistan ve ABD'den de bazı kulüplerin istediği ifade ediliyor.