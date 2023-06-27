Fenerbahçe'de Ali Koç ile sıkıntılı günler bitmek bilmiyor: Hocasız geçen 275 gün! O detay şoke etti

Geçtiğimiz sezonun başında göreve gelen Portekizli teknik adamla sezon sonu yollar ayrıldı. F.Bahçe, Ali Koç döneminde 275 gün hocasız kaldı. Bu süreçte ezeli rakipleri hiç uzun süre teknik direktörsüz kalmadı. Koç başkanlığında planlama yapılamadı. Geç karar alındı ve taraftar da çıldırdı.