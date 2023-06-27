Fenerbahçe'de Ali Koç ile sıkıntılı günler bitmek bilmiyor: Hocasız geçen 275 gün! O detay şoke etti

Fenerbahçe son yıllarda teknik direktör konusunda büyük sıkıntı yaşadı. 9 yıldır şampiyonluğa hasret olan Sarı-Lacivertliler'de başkan Ali Koç, hoca belirleme konusunda sürekli sorun yaşıyor. 2018 yılında başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, son olarak Jorge Jesus ile çalıştı.
Geçtiğimiz sezonun başında göreve gelen Portekizli teknik adamla sezon sonu yollar ayrıldı. F.Bahçe, Ali Koç döneminde 275 gün hocasız kaldı. Bu süreçte ezeli rakipleri hiç uzun süre teknik direktörsüz kalmadı. Koç başkanlığında planlama yapılamadı. Geç karar alındı ve taraftar da çıldırdı.
2 GÜN SONRA BURUK AÇIKLANDI
Fenerbahçe yeni sezon öncesi teknik direktörü olmamasına rağmen Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini açıkladı. Galatasaray, Ali Koç döneminde sadece 6 gün teknik direktörsüz kaldı. Fatih Terim'in görevi bırakmasından 4 gün sonra Domenec Torrent açıklandı.