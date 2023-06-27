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    Fenerbahçe'de Ali Koç ile sıkıntılı günler bitmek bilmiyor: Hocasız geçen 275 gün! O detay şoke etti

    Fenerbahçe 2018 yılından beri 275 günü teknik direktörsüz geçirirken bu süreçte Beşiktaş’ın 35, Galatasaray’ın ise 6 gün hocası yoktu... Koç başkanlığında planlama yapılamadı.

    Hocasız geçen 275 gün
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    Fenerbahçe son yıllarda teknik direktör konusunda büyük sıkıntı yaşadı. 9 yıldır şampiyonluğa hasret olan Sarı-Lacivertliler'de başkan Ali Koç, hoca belirleme konusunda sürekli sorun yaşıyor. 2018 yılında başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, son olarak Jorge Jesus ile çalıştı.

    Geçtiğimiz sezonun başında göreve gelen Portekizli teknik adamla sezon sonu yollar ayrıldı. F.Bahçe, Ali Koç döneminde 275 gün hocasız kaldı. Bu süreçte ezeli rakipleri hiç uzun süre teknik direktörsüz kalmadı. Koç başkanlığında planlama yapılamadı. Geç karar alındı ve taraftar da çıldırdı.

    2 GÜN SONRA BURUK AÇIKLANDI
    Fenerbahçe yeni sezon öncesi teknik direktörü olmamasına rağmen Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini açıkladı. Galatasaray, Ali Koç döneminde sadece 6 gün teknik direktörsüz kaldı. Fatih Terim'in görevi bırakmasından 4 gün sonra Domenec Torrent açıklandı.

        İspanyol teknik adamın görevi bırakmasından 2 gün sonra ise Okan Buruk takımın başına geçti.

        Beşiktaş ise 2018 yılından sonra 35 gün hocasızdı. Şenol Güneş'in ilk dönemi sonrası Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Özen ve Valerien İsmael'in göreve geliş süreleri toplamda 35 gündü.


        KOÇ İLE KARTAL GÖRÜŞECEK
        Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından İsmail Kartal, hacdan döndükten sonra başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirecek. Perşembe günü gerçekleştirilecek görüşme sonrasında yeni teknik direktörün belli olması bekleniyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Ali Koç ile sıkıntılı günler bitmek bilmiyor: Hocasız geçen 275 gün! O detay şoke etti
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